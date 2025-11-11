Индивидуальная
до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
«А после сможете отведать блюда хорезмской кухни: плов, тухум-барак, шивит ош (хорезмский лагман), шашлыки или ижжан»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием
Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах
Начало: В удобном месте в Хиве
«За чашкой горячего зелёного чая вы узнаете, в чём особенности узбекской кухни, почему местные жители любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $49 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое знакомство с Хивой
Прикоснуться к древнему городу - через архитектуру, историю, ремёсла и еду
«Это мой авторский маршрут, в который я включила не только основные достопримечательности, но и гастрономические открытия, ремёсла и музеи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$82
$96 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SStrogova11 ноября 2025Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.
- ННаталья13 октября 2025Потрясающий город, очень познавательно, интересно и позволяет по-новому взглянуть на чудесную страну с глубокой историей. Замечательный гид, которая не только
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Хиве в декабре 2025
Сейчас в Хиве в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 82 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хивы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025