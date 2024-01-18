Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум

Индивидуальная экскурсия в Хиве
В песчаных дюнах пустыни Кызылкум скрыты величественные следы прошлого — крепости Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала.

Давайте вместе раскроем двери в историю, оживим древние легенды и почувствуем дух великих цивилизаций, оставивших свой след в этих загадочных местах.
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Крепости Кызыл-Кала
  • Топрак-Кала и Аяз-Кала

Описание

Откройте древние тайны Хорезма:

  • Крепости в пустыне Кызылкум.
  • В бескрайних песках пустыни Кызылкум сохранились остатки нескольких городищ старого Хорезма, окутанные тайнами и легендами. Мы исследуем эти загадочные места и погрузимся в атмосферу древних великих цивилизаций.
  • Крепость Кызыл-Кала «красная крепость» была построена для защиты северо-восточных границ античного Хорезма. Эти стены были настолько мощными, что враги, используя стенобитные орудия, не могли попасть внутрь; толщина стен доходила до 9 метров.
  • Крепость Топрак-Кала «глиняная крепость», это не просто военное укрепление, но и хорошо спроектированный город с широкими улицами и мощными постройками. Здесь и сегодня чувствуется особая энергетика древней цивилизации.
  • Крепость Аяз-Кала «крепость на ветру», окутана множеством красивых легенд. Несмотря на сильнейшие ветра крепость гордо возвышается на высоте 60 метрового холма.

09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя с авто
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Всегда уточняйте детали экскурсии заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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