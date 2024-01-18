В песчаных дюнах пустыни Кызылкум скрыты величественные следы прошлого — крепости Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала.
Давайте вместе раскроем двери в историю, оживим древние легенды и почувствуем дух великих цивилизаций, оставивших свой след в этих загадочных местах.
Давайте вместе раскроем двери в историю, оживим древние легенды и почувствуем дух великих цивилизаций, оставивших свой след в этих загадочных местах.
Ближайшие даты:
18
янв
янв
19
янв
янв
20
янв
янв
21
янв
янв
22
янв
янв
23
янв
янв
24
янв
янв
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепости Кызыл-Кала
- Топрак-Кала и Аяз-Кала
Описание
Откройте древние тайны Хорезма:
- Крепости в пустыне Кызылкум.
- В бескрайних песках пустыни Кызылкум сохранились остатки нескольких городищ старого Хорезма, окутанные тайнами и легендами. Мы исследуем эти загадочные места и погрузимся в атмосферу древних великих цивилизаций.
- Крепость Кызыл-Кала «красная крепость» была построена для защиты северо-восточных границ античного Хорезма. Эти стены были настолько мощными, что враги, используя стенобитные орудия, не могли попасть внутрь; толщина стен доходила до 9 метров.
- Крепость Топрак-Кала «глиняная крепость», это не просто военное укрепление, но и хорошо спроектированный город с широкими улицами и мощными постройками. Здесь и сегодня чувствуется особая энергетика древней цивилизации.
- Крепость Аяз-Кала «крепость на ветру», окутана множеством красивых легенд. Несмотря на сильнейшие ветра крепость гордо возвышается на высоте 60 метрового холма.
09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги водителя с авто
- Что не входит
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Всегда уточняйте детали экскурсии заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хивы
Похожие туры из Хивы
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Увидеть главные достопримечательности в мерцающем свете вечерних огней и узнать их богатую историю
у комплекса Ичан-Кала
Завтра
19 янв
20 янв
21 янв
42€38 за человека
Групповая
3 часа
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дарваза
Завтра
19 янв
20 янв
22 янв
$34 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
Хива - наследница великой эпохи
Прикоснуться к истории древнего Хорезма и рассмотреть архитектуру самобытного «города-музея»
у крепости Ичан-Кала
Завтра
19 янв
20 янв
21 янв
76€69 за всё до 5 чел.