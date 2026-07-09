Описание Программа Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Кызыл-Кала — хорошо сохранившаяся древняя крепость Хорезма, расположенная неподалёку от Топрак-Калы. Благодаря проведённой реставрации сегодня можно увидеть её первоначальный облик и представить, как выглядели оборонительные сооружения этого региона около двух тысяч лет назад.

Топрак-Кала — древняя столица Хорезмского царства, основанная около двух тысяч лет назад. Когда-то здесь располагались дворец правителей, храмы и жилые кварталы, а сегодня руины этого города позволяют представить величие одной из древнейших цивилизаций Центральной Азии.

Аяз-Кала — одна из самых известных древних крепостей Хорезма, построенная более двух тысяч лет назад на вершине холма. Отсюда открываются впечатляющие виды на пустыню и окружающие степи, а сама крепость считается одним из лучших сохранившихся памятников античного периода в регионе.

Описание экскурсии

Приглашаю вас отправиться за пределы Хивы — в путешествие по бескрайним просторам пустыни, где сохранились величественные памятники древнего Хорезма. Здесь вы увидите совсем другую сторону Узбекистана: суровую, загадочную и невероятно красивую, а история будет ощущаться не в музеях, а прямо среди песков и степей.

Во время поездки мы посетим древние крепости, каждая из которых хранит свою уникальную историю:

Аяз-Кала

Топрак-Кала

Кызыл-Кала

На маршруте вы узнаете, как жили жители древнего Хорезма, какую роль эти крепости играли в защите государства и почему их руины до сих пор поражают своим масштабом. Мы поговорим о древних царях Хорезма, торговых путях, культуре и традициях региона — так, чтобы перед вами постепенно сложилась целая картина прошлого.

Нас ждут живописные пейзажи пустыни Кызылкум, захватывающие панорамы и особая атмосфера мест, где история насчитывает более двух тысяч лет. По пути мы сделаем остановки для отдыха и красивых фотографий, а сама поездка особенно понравится тем, кто хочет выйти за пределы привычных туристических маршрутов и прикоснуться к древнему прошлому Центральной Азии.

Кому подойдёт

Тем, кто хочет выехать за пределы Хивы и увидеть другую сторону Узбекистана

Интересующимся историей древнего Хорезма, его крепостей и торговых путей

Тем, кто ищет нетуристический маршрут с древними руинами среди пустыни

Любителям пустынных пейзажей, панорамных видов и остановок для фото

Полезно знать