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Экспедиция к затерянным крепостям Хорезма

Откройте для себя мир древних цивилизаций, затерянных среди песков и степей.
Экспедиция к затерянным крепостям Хорезма
Захватывающий вид на Аяз-Калу, возвышающуюся над окружающей пустыней.
оборонительные стены Аяз-калы

Что вы увидите

Крепость Аяз-кала
Крепость Аяз-калаПосещаем
Аяз-Кала — одна из самых известных древних крепостей Хорезма, построенная более двух тысяч лет назад на вершине холма. Отсюда открываются впечатляющие виды на пустыню и окружающие степи, а сама крепость считается одним из лучших сохранившихся памятников античного периода в регионе.
Крепость Топрак-кала
Крепость Топрак-калаПосещаем
Топрак-Кала — древняя столица Хорезмского царства, основанная около двух тысяч лет назад. Когда-то здесь располагались дворец правителей, храмы и жилые кварталы, а сегодня руины этого города позволяют представить величие одной из древнейших цивилизаций Центральной Азии.
Крепость Кызыл-кала
Крепость Кызыл-калаПосещаем
Кызыл-Кала — хорошо сохранившаяся древняя крепость Хорезма, расположенная неподалёку от Топрак-Калы. Благодаря проведённой реставрации сегодня можно увидеть её первоначальный облик и представить, как выглядели оборонительные сооружения этого региона около двух тысяч лет назад.

Описание экскурсии

Приглашаю вас отправиться за пределы Хивы — в путешествие по бескрайним просторам пустыни, где сохранились величественные памятники древнего Хорезма. Здесь вы увидите совсем другую сторону Узбекистана: суровую, загадочную и невероятно красивую, а история будет ощущаться не в музеях, а прямо среди песков и степей.

Во время поездки мы посетим древние крепости, каждая из которых хранит свою уникальную историю:

  • Аяз-Кала
  • Топрак-Кала
  • Кызыл-Кала

На маршруте вы узнаете, как жили жители древнего Хорезма, какую роль эти крепости играли в защите государства и почему их руины до сих пор поражают своим масштабом. Мы поговорим о древних царях Хорезма, торговых путях, культуре и традициях региона — так, чтобы перед вами постепенно сложилась целая картина прошлого.

Нас ждут живописные пейзажи пустыни Кызылкум, захватывающие панорамы и особая атмосфера мест, где история насчитывает более двух тысяч лет. По пути мы сделаем остановки для отдыха и красивых фотографий, а сама поездка особенно понравится тем, кто хочет выйти за пределы привычных туристических маршрутов и прикоснуться к древнему прошлому Центральной Азии.

Кому подойдёт

  • Тем, кто хочет выехать за пределы Хивы и увидеть другую сторону Узбекистана
  • Интересующимся историей древнего Хорезма, его крепостей и торговых путей
  • Тем, кто ищет нетуристический маршрут с древними руинами среди пустыни
  • Любителям пустынных пейзажей, панорамных видов и остановок для фото

Полезно знать

  • У крепостей предусмотрены пешие прогулки и осмотр достопримечательностей.
  • Возьмите с собой воду
  • Не забудьте зарядить телефон или фотоаппарат — вас ждут впечатляющие виды и отличные места для фотографий.
  • Большая часть экскурсии пройдёт в автомобиле
  • Удобную обувь, головной убор и одежду по погоде.

Программа экскурсии

1

крепость Аяз-кала

наша первая локация это Аяз-кала, мы осматриваем, изучаем крепость поднимаемся на стены, наслаждаемся видами. На осмотр около 20 минут. После этого мы отправимся к Топрак-Кале.
крепость Аяз-кала
2

крепость Топрак-кала

Из Аяз-калы в Топрак-калу переезд занимает около 40 минут. Здесь мы проведём примерно 15-20 минут, знакомясь с руинами древней столицы Хорезмского царства. Затем нас ждёт короткий переезд к Кызыл-Кале.
крепость Топрак-кала
3

крепость Кызыл-кала

Кызыл-Кала расположена недалеко от Топрак-Калы, поэтому дорога до неё займёт примерно 10 минут. На осмотр крепости и прогулку по её территории обычно отводится около 15-20 минут. Вы увидите восстановленные стены крепости, остатки древних помещений и многочисленные фрагменты старинных построек, сохранившиеся до наших дней.
крепость Кызыл-кала

Место встречи

🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Аэропорт, вокзал, гостиница. В удобном месте для туриста

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 10 человек$170

Ответы на вопросы

Что включено
  • услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
  • входные билеты 60.000 сум с человека все крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ислам
Ислам — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Ислам. Я лицензированный гид по древней Хиве и её окрестностям. Я родился и вырос в Хорезме и с удовольствием знакомлю гостей с историей, архитектурой и традициями этого удивительного
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региона. Во время экскурсий я стараюсь не просто показывать достопримечательности, а рассказывать о жизни людей, культуре, ремёслах и событиях, которые сформировали облик Хивы. Мои программы подойдут как любителям истории и архитектуры, так и тем, кто хочет почувствовать атмосферу древнего города, сделать красивые фотографии и открыть для себя настоящий Узбекистан. Буду рад стать вашим проводником в мир истории, легенд и традиций Хорезма!

Входит в следующие категории Хивы

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