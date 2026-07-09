Откройте для себя мир древних цивилизаций, затерянных среди песков и степей.
Что вы увидите
Крепость Аяз-калаПосещаем
Аяз-Кала — одна из самых известных древних крепостей Хорезма, построенная более двух тысяч лет назад на вершине холма. Отсюда открываются впечатляющие виды на пустыню и окружающие степи, а сама крепость считается одним из лучших сохранившихся памятников античного периода в регионе.
Крепость Топрак-калаПосещаем
Топрак-Кала — древняя столица Хорезмского царства, основанная около двух тысяч лет назад. Когда-то здесь располагались дворец правителей, храмы и жилые кварталы, а сегодня руины этого города позволяют представить величие одной из древнейших цивилизаций Центральной Азии.
Крепость Кызыл-калаПосещаем
Кызыл-Кала — хорошо сохранившаяся древняя крепость Хорезма, расположенная неподалёку от Топрак-Калы. Благодаря проведённой реставрации сегодня можно увидеть её первоначальный облик и представить, как выглядели оборонительные сооружения этого региона около двух тысяч лет назад.
Описание экскурсии
Приглашаю вас отправиться за пределы Хивы — в путешествие по бескрайним просторам пустыни, где сохранились величественные памятники древнего Хорезма. Здесь вы увидите совсем другую сторону Узбекистана: суровую, загадочную и невероятно красивую, а история будет ощущаться не в музеях, а прямо среди песков и степей.
Во время поездки мы посетим древние крепости, каждая из которых хранит свою уникальную историю:
Аяз-Кала
Топрак-Кала
Кызыл-Кала
На маршруте вы узнаете, как жили жители древнего Хорезма, какую роль эти крепости играли в защите государства и почему их руины до сих пор поражают своим масштабом. Мы поговорим о древних царях Хорезма, торговых путях, культуре и традициях региона — так, чтобы перед вами постепенно сложилась целая картина прошлого.
Нас ждут живописные пейзажи пустыни Кызылкум, захватывающие панорамы и особая атмосфера мест, где история насчитывает более двух тысяч лет. По пути мы сделаем остановки для отдыха и красивых фотографий, а сама поездка особенно понравится тем, кто хочет выйти за пределы привычных туристических маршрутов и прикоснуться к древнему прошлому Центральной Азии.
Кому подойдёт
Тем, кто хочет выехать за пределы Хивы и увидеть другую сторону Узбекистана
Интересующимся историей древнего Хорезма, его крепостей и торговых путей
Тем, кто ищет нетуристический маршрут с древними руинами среди пустыни
Любителям пустынных пейзажей, панорамных видов и остановок для фото
Полезно знать
У крепостей предусмотрены пешие прогулки и осмотр достопримечательностей.
Возьмите с собой воду
Не забудьте зарядить телефон или фотоаппарат — вас ждут впечатляющие виды и отличные места для фотографий.
Большая часть экскурсии пройдёт в автомобиле
Удобную обувь, головной убор и одежду по погоде.
Программа экскурсии
1
крепость Аяз-кала
наша первая локация это Аяз-кала, мы осматриваем, изучаем крепость поднимаемся на стены, наслаждаемся видами. На осмотр около 20 минут. После этого мы отправимся к Топрак-Кале.
2
крепость Топрак-кала
Из Аяз-калы в Топрак-калу переезд занимает около 40 минут. Здесь мы проведём примерно 15-20 минут, знакомясь с руинами древней столицы Хорезмского царства. Затем нас ждёт короткий переезд к Кызыл-Кале.
3
крепость Кызыл-кала
Кызыл-Кала расположена недалеко от Топрак-Калы, поэтому дорога до неё займёт примерно 10 минут.
На осмотр крепости и прогулку по её территории обычно отводится около 15-20 минут. Вы увидите восстановленные стены крепости, остатки древних помещений и многочисленные фрагменты старинных построек, сохранившиеся до наших дней.
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Аэропорт, вокзал, гостиница. В удобном месте для туриста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
До 10 человек
$170
Ответы на вопросы
Что включено
услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
входные билеты 60.000 сум с человека все крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ислам — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Ислам. Я лицензированный гид по древней Хиве и её окрестностям.
Я родился и вырос в Хорезме и с удовольствием знакомлю гостей с историей, архитектурой и традициями этого удивительного читать дальшеуменьшить
региона.
Во время экскурсий я стараюсь не просто показывать достопримечательности, а рассказывать о жизни людей, культуре, ремёслах и событиях, которые сформировали облик Хивы. Мои программы подойдут как любителям истории и архитектуры, так и тем, кто хочет почувствовать атмосферу древнего города, сделать красивые фотографии и открыть для себя настоящий Узбекистан.
Буду рад стать вашим проводником в мир истории, легенд и традиций Хорезма!
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии на «Экспедиция к затерянным крепостям Хорезма»