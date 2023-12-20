Приглашаем вас посмотреть огни «Вечного города», ночной Регистан и прогуляться по безлюдным улицам на авторской экскурсии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вечный город
- Регистан
- Поющий фонтан с подсветкой
Описание
Мы совершим ночное путешествие в новый историко-этнографический парк «Вечный город», а также в древний Самарканд, где от изящества подсвеченных архитектурных шедевров, витиеватых мозаичных узоров на стенах и порталах, которые сверкают разными цветами вы погрузитесь в умиротворение и гармонию души от эстетической красоты древнего города.
Комплекс Silk Road Samarkand
Историко-этнографический парк «Вечный город» распахнет перед нами двери, мы посмотрим шедевры наших современных зодчих где все оформительные работы выполнялись вручную, сохраняя все элементы традиционных орнаментов,керамики, мозаики, резьбы по дереву. В вечном городе можно можно прочесть архитектурное наследие нашего народа, которое не повторяет другие строения наших древних городов. Также я расскажу кем и как создавался этот проект и какой уникальный объект был на этом месте, который сохранили и который является неотъемлемой частью грандиозного проекта.
Подсвеченные поющие фонтаны и набережная водного канала
Летом, после знойной дневной жары,включаются фонтаны ночью в Вечном городе,мы прогуляемся по набережной гребного канала, где в советское время проходили международные соревнования по гребле или закажем водную прогулку, на стилизованных лодках, по маршруту который охватывает весь комплекс, и легкий бриз охладит накаленный жаркий воздух, а поющие фонтаны и яркие гирлянды добавят больше красок.
Дегустация узбекских вин восточных, сладостей и местных блюд в аутентичных ресторанах
Узбекистан, солнечная страна где выращивают разные сорта винограда из которых делают особенные вина и другие спиртные напитки, которые можно продегустировать, расположившись в аутентичных тапчанах на втором этаже с видом на подсвеченный вечный город, кроме этого конечно же национальная кухня которая не оставит равнодушным ни одного гурмана.
Раскрыть культурный код Узбекистана через ремесла, традиции и орнаменты
Древний народ Узбекистана хранит передает из поколения в поколение свои ремесла, традиции, обычаи, которые я раскрою Вам. Мы заглянем к резчикам по дереву, к мастерам чеканки по металлу, вышивальщицам сюзане и золотого шитья, гончарам, кузнецам и восхитимся их работами, посмотрим процессы изготовления этих работ настоящими потомственными мастерами и раскроем смыслы узоров, разные техники вышивания, резьбы. Мы также заглянем в мастерскую где изготавливают самаркандскую шелковую бумагу по старой древней технологии примитивными инструментами, что интересно не из шелка, но она гладкая как нежнейший шелк, на котором можно рисовать и писать, а секрет изготовления я раскрою Вам позже. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспротные услуги
- Что не входит
- Входные билеты на памятники
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель вокзал аэропортЗавершение: отель вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: 17:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Уточните куда подьехать
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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