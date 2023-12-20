Мы совершим ночное путешествие в новый историко-этнографический парк «Вечный город», а также в древний Самарканд, где от изящества подсвеченных архитектурных шедевров, витиеватых мозаичных узоров на стенах и порталах, которые сверкают разными цветами вы погрузитесь в умиротворение и гармонию души от эстетической красоты древнего города.

Комплекс Silk Road Samarkand

Историко-этнографический парк «Вечный город» распахнет перед нами двери, мы посмотрим шедевры наших современных зодчих где все оформительные работы выполнялись вручную, сохраняя все элементы традиционных орнаментов,керамики, мозаики, резьбы по дереву. В вечном городе можно можно прочесть архитектурное наследие нашего народа, которое не повторяет другие строения наших древних городов. Также я расскажу кем и как создавался этот проект и какой уникальный объект был на этом месте, который сохранили и который является неотъемлемой частью грандиозного проекта.

Подсвеченные поющие фонтаны и набережная водного канала

Летом, после знойной дневной жары,включаются фонтаны ночью в Вечном городе,мы прогуляемся по набережной гребного канала, где в советское время проходили международные соревнования по гребле или закажем водную прогулку, на стилизованных лодках, по маршруту который охватывает весь комплекс, и легкий бриз охладит накаленный жаркий воздух, а поющие фонтаны и яркие гирлянды добавят больше красок.

Дегустация узбекских вин восточных, сладостей и местных блюд в аутентичных ресторанах

Узбекистан, солнечная страна где выращивают разные сорта винограда из которых делают особенные вина и другие спиртные напитки, которые можно продегустировать, расположившись в аутентичных тапчанах на втором этаже с видом на подсвеченный вечный город, кроме этого конечно же национальная кухня которая не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Раскрыть культурный код Узбекистана через ремесла, традиции и орнаменты

Древний народ Узбекистана хранит передает из поколения в поколение свои ремесла, традиции, обычаи, которые я раскрою Вам. Мы заглянем к резчикам по дереву, к мастерам чеканки по металлу, вышивальщицам сюзане и золотого шитья, гончарам, кузнецам и восхитимся их работами, посмотрим процессы изготовления этих работ настоящими потомственными мастерами и раскроем смыслы узоров, разные техники вышивания, резьбы. Мы также заглянем в мастерскую где изготавливают самаркандскую шелковую бумагу по старой древней технологии примитивными инструментами, что интересно не из шелка, но она гладкая как нежнейший шелк, на котором можно рисовать и писать, а секрет изготовления я раскрою Вам позже. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.