Атмосферная прогулка по ночному Самарканду и «Вечному городу»

Индивидуальная экскурсия в Самарканде
Приглашаем вас посмотреть огни «Вечного города», ночной Регистан и прогуляться по безлюдным улицам на авторской экскурсии.
Атмосферная прогулка по ночному Самарканду и «Вечному городу»
Атмосферная прогулка по ночному Самарканду и «Вечному городу»
Атмосферная прогулка по ночному Самарканду и «Вечному городу»
Атмосферная прогулка по ночному Самарканду и «Вечному городу»
Атмосферная прогулка по ночному Самарканду и «Вечному городу»
Атмосферная прогулка по ночному Самарканду и «Вечному городу»
Атмосферная прогулка по ночному Самарканду и «Вечному городу»
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Вечный город
  • Регистан
  • Поющий фонтан с подсветкой

Описание

Мы совершим ночное путешествие в новый историко-этнографический парк «Вечный город», а также в древний Самарканд, где от изящества подсвеченных архитектурных шедевров, витиеватых мозаичных узоров на стенах и порталах, которые сверкают разными цветами вы погрузитесь в умиротворение и гармонию души от эстетической красоты древнего города.

Комплекс Silk Road Samarkand

Историко-этнографический парк «Вечный город» распахнет перед нами двери, мы посмотрим шедевры наших современных зодчих где все оформительные работы выполнялись вручную, сохраняя все элементы традиционных орнаментов,керамики, мозаики, резьбы по дереву. В вечном городе можно можно прочесть архитектурное наследие нашего народа, которое не повторяет другие строения наших древних городов. Также я расскажу кем и как создавался этот проект и какой уникальный объект был на этом месте, который сохранили и который является неотъемлемой частью грандиозного проекта.
Подсвеченные поющие фонтаны и набережная водного канала
Летом, после знойной дневной жары,включаются фонтаны ночью в Вечном городе,мы прогуляемся по набережной гребного канала, где в советское время проходили международные соревнования по гребле или закажем водную прогулку, на стилизованных лодках, по маршруту который охватывает весь комплекс, и легкий бриз охладит накаленный жаркий воздух, а поющие фонтаны и яркие гирлянды добавят больше красок.
Дегустация узбекских вин восточных, сладостей и местных блюд в аутентичных ресторанах
Узбекистан, солнечная страна где выращивают разные сорта винограда из которых делают особенные вина и другие спиртные напитки, которые можно продегустировать, расположившись в аутентичных тапчанах на втором этаже с видом на подсвеченный вечный город, кроме этого конечно же национальная кухня которая не оставит равнодушным ни одного гурмана.
Раскрыть культурный код Узбекистана через ремесла, традиции и орнаменты
Древний народ Узбекистана хранит передает из поколения в поколение свои ремесла, традиции, обычаи, которые я раскрою Вам. Мы заглянем к резчикам по дереву, к мастерам чеканки по металлу, вышивальщицам сюзане и золотого шитья, гончарам, кузнецам и восхитимся их работами, посмотрим процессы изготовления этих работ настоящими потомственными мастерами и раскроем смыслы узоров, разные техники вышивания, резьбы. Мы также заглянем в мастерскую где изготавливают самаркандскую шелковую бумагу по старой древней технологии примитивными инструментами, что интересно не из шелка, но она гладкая как нежнейший шелк, на котором можно рисовать и писать, а секрет изготовления я раскрою Вам позже. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспротные услуги
Что не входит
  • Входные билеты на памятники
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель вокзал аэропорт
Завершение: отель вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Уточните куда подьехать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Самарканда

Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
101 отзыв
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Завтра
22 дек
23 дек
24 дек
4238 за человека
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Сказка вечернего Самарканда
Изучить главные шедевры архитектуры, услышать истории из прошлого и ощутить сумеречную магию Востока
с отеля
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
125100 за всё до 4 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
121 отзыв
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
180153 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ