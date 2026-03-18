Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить отправимся в новый историко-этнографический парк «Вечный город», где современная архитектура, вдохновлённая Востоком, гармонично дополняет образ древнего Самарканда.



Прогулка по парку станет логичным завершением вечера и подарит ощущение уюта, умиротворения и эстетического наслаждения. Мы начнём прогулку с вечернего Самарканд, когда древние площади и архитектурные ансамбли загораются мягкой подсветкой, а мозаики и порталы переливаются разными оттенками, создавая особую атмосферу спокойствия и величия. После этого мы 5 3 отзыва

Джамшед Ваш гид в Самарканде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $120 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 🇷🇺 🇬🇧 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы отправимся в вечернее путешествие по главной достопримечательности Самарканда, а затем посетим современный историко-этнографический парк «Вечный город». В мягком свете вечерней подсветки архитектурные ансамбли, мозаичные узоры и порталы раскрываются особенно выразительно, создавая атмосферу гармонии и эстетического наслаждения. Комплекс "Вечный город" В историко-этнографическом парке «Вечный город» мы познакомимся с работами современных зодчих, вдохновлённых архитектурой древнего Востока. Вы узнаете, как создавался комплекс, какие идеи легли в его основу и какой уникальный объект был сохранён на этом месте. Подсвеченные фонтаны и набережная водного канала В тёплое время года вечером включаются поющие фонтаны, и мы прогуляемся по набережной Гребного канала — месту с богатой историей. По желанию можно дополнить прогулку водной поездкой на стилизованных лодках, наслаждаясь прохладным бризом, огнями и отражениями воды. Важная информация: Вечерняя экскурсия более спокойная без толп туристов

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вечный город

Регистан

Поющий фонтан с подсветкой Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Входные билеты на памятники

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш адрес Завершение: Отель, вокзал, аэропорт Когда и сколько длится? Когда: Гид подьедет к вашему адресу Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Вечерняя экскурсия более спокойная без толп туристов Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.