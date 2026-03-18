Мы начнём прогулку с вечернего Самарканд, когда древние площади и архитектурные ансамбли загораются мягкой подсветкой, а мозаики и порталы переливаются разными оттенками, создавая особую атмосферу спокойствия и величия. После этого мы
Описание экскурсииМы отправимся в вечернее путешествие по главной достопримечательности Самарканда, а затем посетим современный историко-этнографический парк «Вечный город». В мягком свете вечерней подсветки архитектурные ансамбли, мозаичные узоры и порталы раскрываются особенно выразительно, создавая атмосферу гармонии и эстетического наслаждения. Комплекс "Вечный город" В историко-этнографическом парке «Вечный город» мы познакомимся с работами современных зодчих, вдохновлённых архитектурой древнего Востока. Вы узнаете, как создавался комплекс, какие идеи легли в его основу и какой уникальный объект был сохранён на этом месте. Подсвеченные фонтаны и набережная водного канала В тёплое время года вечером включаются поющие фонтаны, и мы прогуляемся по набережной Гребного канала — месту с богатой историей. По желанию можно дополнить прогулку водной поездкой на стилизованных лодках, наслаждаясь прохладным бризом, огнями и отражениями воды. Важная информация: Вечерняя экскурсия более спокойная без толп туристов
Гид подьедет к вашему адресу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вечный город
- Регистан
- Поющий фонтан с подсветкой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Отель, вокзал, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Гид подьедет к вашему адресу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Вечерняя экскурсия более спокойная без толп туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень удобная и интересная экскурсия для небольшой группы. Джамшед гибкий гид, готов не только придерживаться программы, но и учитывать пожелание группы, ее настроение.
Так же подсказал много интересных локаций, где можно перекусить, что-то приобрести. Все остались довольны.
Так же подсказал много интересных локаций, где можно перекусить, что-то приобрести. Все остались довольны.
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N
Прекрасная экскурсия, гид влюблен в свое дело! Ответит на любой вопрос и больше!) думаю других мнений тут и быть не может!)
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Н
Прекрасная экскурсия, гид влюблен в свое дело! Ответит на любой вопрос и больше!) думаю других мнений тут и быть не может!)
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