Мои заказы

Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»

Экскурсия по живописным местам Узбекистана
Отправляйтесь в путешествие, которое сочетает природные красоты, интересные формы скал и уют горных ресторанов! Эта поездка подарит вам незабываемые виды и захватывающие истории, рассказанные простым и душевным языком вашего сопровождающего гида.
4.5
9 отзывов
Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»
Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»
Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»

Описание экскурсии

Перевал Тахтакарача Известный горный перевал, славящийся ресторанчиками, где готовят вкуснейшее мясо в тандыре. По желанию вы сможете сделать остановку и насладиться местными блюдами. Горный базар Знакомство с колоритом местных рынков. Здесь продают уникальные сухофрукты, горные травы и специи. Отличное место для покупки сувениров. Камень-сердце Каменная формация, ставшая символом этой местности. Здесь снимали сцену из фильма «Чингачгук — Большой Змей». У вас будет возможность сделать фото у этого природного чуда. «Плато демонов» Уникальное плато, где камни напоминают разных существ. Вы увидите выветренные останцы, похожие на животных, людей или фантастических персонажей. Водохранилище Хисорак Прогулка на пароходе по лазурной глади одного из красивейших водоёмов Узбекистана. Это место поразит вас своим спокойствием и природной гармонией. Важная информация: Дорога в одну сторону — 3,5 часа. Продолжительность всей программы и детали гид уточнит после бронирования.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Тахтакарача
  • Горный базар
  • Камень-сердце
  • Плато демонов
  • Водохранилище Хисорак
Что включено
  • Русскоговорящий гид-водитель
  • Автомобиль «Chevrolet»
  • Прогулка на пароходе по водохранилищу Хисорак.
Что не входит в цену
  • Вход на «Плато демонов» - $1 с человека
  • Обед на перевале (по желанию).
Место начала и завершения?
Ваш отель в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дорога в одну сторону - 3
  • 5 часа. Продолжительность всей программы и детали гид уточнит после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
2
1
А
Анатолий
10 окт 2025
Эта экскурсия позволила увидеть жизнь людей в небольших посёлках типа Китаб, каменные столбы плато демонов и водохранилище Мираки. Квинтэссенцией этого путешествия стала прогулка на катере по саму водохранилищу. Также очень благодарны за организованный обед с национальными блюдами. В общем, остались очень довольны. Рекомендуем эту экскурсию.
С
Светлана
15 авг 2025
Изначально мы понимали и знали что эта экскурсия чисто по горам поездить, поразвлечься, посмотреть красивые места.
Но что хотелось бы отметить.
1. Водитель приехал не слишком опрятный и машина потрёпанная. Если вы
читать дальше

предоставляете услуги водителя, то лучше выглядеть более представительно, все таки туристов водите. И в машину желательно приобрести ароматизатор, а то в машине пахло какой-то едой. Внутри салон машины чистый, но потолок машины в дырах и пятнах.
2. Отсутствие ремней безопасности. Мы в России привыкли всегда пристёгиваться ради своей же безопасности. Тем более дорога по серпантину, не везде есть асфальт, да и культура вождения в Узбекистане опасная.
3. Уточните у местных жителей всё-таки какой демон живёт на Плато демонов. Есть же наверное какая-то легенда. И хотя бы ее водитель мог бы рассказать (я понимаю что водитель не гид, но есть с чем сравнивать, и в Тянь-Шаньские горы когда ездили, то там водитель и легенды рассказывал и небольшие исторические справки)
4. Предупреждайте, пожалуйста, заранее, что прогулка на пароходике на самом деле не на пароходике, а на катере. И на катере катают 10 минут с виражами так, что тебя обливает водой. Ехать обратно в мокрой одежде такое себе удовольствие.

Из положительного:
Сами места красивые, особенно если весной приехать и все будет цвести.
Водитель рассказал про жизнь в Узбекистане, как местные живут, это было интересно.

Н
Надежда
28 июн 2025
Экскурсия понравилась, много времени не занимает, машина хорошая, дороги нормальные по трассе, по серпантину не очень, водитель и наш рассказчик в одном лице отвечал на все вопросы, рассказывал делился, но
читать дальше

больше когда его самого спрашивали, а не самостоятельно, будто не охотно как то. В целом впечатления хорошие, посмотрели все локации, которые были включены в список. Единственное на катере мы покатались всего 5 минут из изначально сказанных 20, так что хотя бы можно было пару кругов навернуть))
Потом приехали пообедать в странное место, немного не по себе было в этом кафе, это на выезде с водохранилища, но в итоге потом нас отвезли на перевал где было отличное кафе с прекрасным видом.

S
Serghei
21 июн 2025
С
Седлецкая
3 мая 2025
Бронировали за несколько месяцев экскурсию по живописным местам Узбекистана, заранее уточняли многие детали, т. к. ближе к дате поездки изменились цены, у нас была оплата на месте. В целом мы
читать дальше

не пожалели, что поехали, т. к. виды действительно красивые. Но сама экскурсия не была как таковой экскурсией! По отзывам выбирали именно эту, т. к. многие хвалили гида Шодиёра, что много и интересно рассказывает. Сам гид вышел с нами на связь сразу, но ни разу не упомянул, что совсем не он будет нашим гидом. Утром в день экскурсии приехал совсем другой молодой человек, который плохо говорит по-русски и не очень хорошо понимает язык. Как водитель - он хороший и вежливый. Как гид и экскурсовод он никакой, т. к. он МОЛЧАЛ. За 6 часов он не рассказал нам НИ ОДНОГО факта о стране, о Самарканде, о местах, куда мы едем и где побывали, просто в тишине возил нас с точки на точку. Это самая странная "экскурсия*, которую мы когда-либо видели. 2. В названии экскурсии встречаются слова "перевал" и "плато", но мы так и не поняли, где был перевал? Водитель сказал, что эти две локации - это одно и то же место. 3. В стоимость экскурсии входила водная прогулка по водохранилищу, это отмечено в билетах. По факту нас привезли к воде, но сказали, что такой договоренности нет и мы можем только за свой счёт покататься. 4. Должен был быть обед на перевале (платный), а его не было и ни одно место нам так и не показали, где можно вкусно поесть, а поездка длилась полдня, домой приехали очень голодные.
Не рекомендую.

И
Инесса
3 мая 2025
Бронировали за несколько месяцев экскурсию по живописным местам Узбекистана, заранее уточняли многие детали, т. к. ближе к дате поездки изменились цены, у нас была оплата на месте. В целом мы
читать дальше

не пожалели, что поехали, т. к. виды действительно красивые. Но сама экскурсия не была как таковой экскурсией! По отзывам выбирали именно эту, т. к. многие хвалили гида Шодиёра, что много и интересно рассказывает. Сам гид вышел с нами на связь сразу, но ни разу не упомянул, что совсем не он будет нашим гидом. Утром в день экскурсии приехал совсем другой молодой человек, который плохо говорит по-русски и не очень хорошо понимает язык. Как водитель - он хороший и вежливый. Как гид и экскурсовод он никакой, т. к. он МОЛЧАЛ. За 6 часов он не рассказал нам НИ ОДНОГО факта о стране, о Самарканде, о местах, куда мы едем и где побывали, просто в тишине возил нас с точки на точку. Это самая странная "экскурсия*, которую мы когда-либо видели. 2. В названии экскурсии встречаются слова "перевал" и "плато", но мы так и не поняли, где был перевал? Водитель сказал, что эти две локации - это одно и то же место. 3. В стоимость экскурсии входила водная прогулка по водохранилищу, это отмечено в билетах. По факту нас привезли к воде, но сказали, что такой договоренности нет и мы можем только за свой счёт покататься. 4. Должен был быть обед на перевале (платный), а его не было и ни одно место нам так и не показали, где можно вкусно поесть, а поездка длилась полдня, домой приехали очень голодные.
Не рекомендую.

Е
Екатерина
14 янв 2025
Организатор молодец, пошел на встречу нам и перенес поездку на день позднее. По большому счету это не экскурсия, это поездка в красивые места. Места действительно шикарные и даже зимой виды
читать дальше

прекрасные в солнечную погоду. Дорога местами серпантин, что добавляет остроты. Подняться на смотровую площадку плато демонов несложно молодым и физически беспроблемным людям. Пожилым людям будет проблематично. Но им и просто походить по плато с причудливыми каменными глыбами и пофоткаться будет интересно. Если ехать зимой, то нужно учитывать снег в горах минимум по щиколотку и выбирать правильную обувь. В поездку должна была входить прогулка на катере по водохранилищу, но зимой не катают, и об этом следует указать в информации об экскурсии. Сопровождающий опытный водитель, ненавязчивый, на вопросы о быте жителей отвечает охотно. Качество дорог оставляет желать лучшего, поэтому чуть комфортнее машина была бы не лишней. В целом поездка оставила приятные воспоминания и множество шикарных фото. Отличный способ познакомиться с природными красотами Узбекистана!

М
Мария
31 окт 2024
Очень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайший туман и мы не смогли заехать на плато Демонов и покататься на кораблике😔Но нас
читать дальше

завезли в Шахрисабз и мы смогли посмотреть город Тимура, за что огромное спасибо нашему водителю! В целом поездка удалась, но водителя нам было мало, он очень вежлив, но экскурсовод был нужен, осталось впечатление, что мы что-то упустили.

В
Вика
14 сен 2024
Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были учтены! Была на экскурсии одна, поэтому смотрели все и не торопились! Рекомендую к посещению, не пожалеете! Благодарю!

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии из Самарканда

Плато демонов и водохранилище Хисорак
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Плато демонов и водохранилище Хисорак
Откройте для себя удивительные места Самарканда на нашей групповой экскурсии. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
На машине
6.5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
22 ноя в 07:00
23 ноя в 07:00
от $180 за всё до 4 чел.
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Познакомьтесь с самобытным творчеством узбекских мастеров, создайте уникальное изделие своими руками и окунитесь в атмосферу восточной сказки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$65 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде