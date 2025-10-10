читать дальше

не пожалели, что поехали, т. к. виды действительно красивые. Но сама экскурсия не была как таковой экскурсией! По отзывам выбирали именно эту, т. к. многие хвалили гида Шодиёра, что много и интересно рассказывает. Сам гид вышел с нами на связь сразу, но ни разу не упомянул, что совсем не он будет нашим гидом. Утром в день экскурсии приехал совсем другой молодой человек, который плохо говорит по-русски и не очень хорошо понимает язык. Как водитель - он хороший и вежливый. Как гид и экскурсовод он никакой, т. к. он МОЛЧАЛ. За 6 часов он не рассказал нам НИ ОДНОГО факта о стране, о Самарканде, о местах, куда мы едем и где побывали, просто в тишине возил нас с точки на точку. Это самая странная "экскурсия*, которую мы когда-либо видели. 2. В названии экскурсии встречаются слова "перевал" и "плато", но мы так и не поняли, где был перевал? Водитель сказал, что эти две локации - это одно и то же место. 3. В стоимость экскурсии входила водная прогулка по водохранилищу, это отмечено в билетах. По факту нас привезли к воде, но сказали, что такой договоренности нет и мы можем только за свой счёт покататься. 4. Должен был быть обед на перевале (платный), а его не было и ни одно место нам так и не показали, где можно вкусно поесть, а поездка длилась полдня, домой приехали очень голодные.

Не рекомендую.