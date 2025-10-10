Отправляйтесь в путешествие, которое сочетает природные красоты, интересные формы скал и уют горных ресторанов! Эта поездка подарит вам незабываемые виды и захватывающие истории, рассказанные простым и душевным языком вашего сопровождающего гида.
Описание экскурсииПеревал Тахтакарача Известный горный перевал, славящийся ресторанчиками, где готовят вкуснейшее мясо в тандыре. По желанию вы сможете сделать остановку и насладиться местными блюдами. Горный базар Знакомство с колоритом местных рынков. Здесь продают уникальные сухофрукты, горные травы и специи. Отличное место для покупки сувениров. Камень-сердце Каменная формация, ставшая символом этой местности. Здесь снимали сцену из фильма «Чингачгук — Большой Змей». У вас будет возможность сделать фото у этого природного чуда. «Плато демонов» Уникальное плато, где камни напоминают разных существ. Вы увидите выветренные останцы, похожие на животных, людей или фантастических персонажей. Водохранилище Хисорак Прогулка на пароходе по лазурной глади одного из красивейших водоёмов Узбекистана. Это место поразит вас своим спокойствием и природной гармонией. Важная информация: Дорога в одну сторону — 3,5 часа. Продолжительность всей программы и детали гид уточнит после бронирования.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Тахтакарача
- Горный базар
- Камень-сердце
- Плато демонов
- Водохранилище Хисорак
Что включено
- Русскоговорящий гид-водитель
- Автомобиль «Chevrolet»
- Прогулка на пароходе по водохранилищу Хисорак.
Что не входит в цену
- Вход на «Плато демонов» - $1 с человека
- Обед на перевале (по желанию).
Место начала и завершения?
Ваш отель в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Дорога в одну сторону - 3
- 5 часа. Продолжительность всей программы и детали гид уточнит после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
10 окт 2025
Эта экскурсия позволила увидеть жизнь людей в небольших посёлках типа Китаб, каменные столбы плато демонов и водохранилище Мираки. Квинтэссенцией этого путешествия стала прогулка на катере по саму водохранилищу. Также очень благодарны за организованный обед с национальными блюдами. В общем, остались очень довольны. Рекомендуем эту экскурсию.
С
Светлана
15 авг 2025
Изначально мы понимали и знали что эта экскурсия чисто по горам поездить, поразвлечься, посмотреть красивые места.
Но что хотелось бы отметить.
1. Водитель приехал не слишком опрятный и машина потрёпанная. Если вы
Но что хотелось бы отметить.
1. Водитель приехал не слишком опрятный и машина потрёпанная. Если вы
Н
Надежда
28 июн 2025
Экскурсия понравилась, много времени не занимает, машина хорошая, дороги нормальные по трассе, по серпантину не очень, водитель и наш рассказчик в одном лице отвечал на все вопросы, рассказывал делился, но
S
Serghei
21 июн 2025
С
Седлецкая
3 мая 2025
Бронировали за несколько месяцев экскурсию по живописным местам Узбекистана, заранее уточняли многие детали, т. к. ближе к дате поездки изменились цены, у нас была оплата на месте. В целом мы
И
Инесса
3 мая 2025
Бронировали за несколько месяцев экскурсию по живописным местам Узбекистана, заранее уточняли многие детали, т. к. ближе к дате поездки изменились цены, у нас была оплата на месте. В целом мы
Е
Екатерина
14 янв 2025
Организатор молодец, пошел на встречу нам и перенес поездку на день позднее. По большому счету это не экскурсия, это поездка в красивые места. Места действительно шикарные и даже зимой виды
М
Мария
31 окт 2024
Очень красивые локации, горы впечатляют и завораживают! Жаль, нам не повезло с погодой - был жутчайший туман и мы не смогли заехать на плато Демонов и покататься на кораблике😔Но нас
В
Вика
14 сен 2024
Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были учтены! Была на экскурсии одна, поэтому смотрели все и не торопились! Рекомендую к посещению, не пожалеете! Благодарю!
