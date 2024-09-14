Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде

Провели экскурсии для 3188 туристов

Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканде. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.