Плато демонов и водохранилище Хисорак

Откройте для себя удивительные места Самарканда на нашей групповой экскурсии. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности
Дорогие гости! Экскурсия по живописным местам Самарканда включает посещение Плато демонов, где можно увидеть камни причудливых форм, и водохранилища Хисорак с лазурной водой.

Также вас ждёт перевал Тахтакарача, известный своими ресторанами
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с мясом в тандыре, и горный базар с сухофруктами и ароматными травами.

На экскурсии вас будет сопровождать русскоговорящий водитель, который расскажет о достопримечательностях и местных традициях. Программа подходит для взрослых и детей с 4 лет

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🪨 Камни причудливых форм на Плато демонов
  • 🍖 Вкусное мясо в тандыре на перевале Тахтакарача
  • 🛳️ Прогулка на пароходе по водохранилищу Хисорак
  • 🛍️ Покупка сухофруктов и трав на горном базаре
    • Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Плато демонов и водохранилище Хисорак
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Перевал Тахтакарача
  • Горный базар
  • Камень-сердце
  • Плато демонов
  • Водохранилище Хисорак

    • Описание экскурсии

    • Перевал Тахтакарача. Славится ресторанами, где готовят мясо в тандыре. Если захотите, сможете его попробовать
    • Горный базар. Здесь продают сухофрукты и ароматные травы
    • Камень-сердце, где Гойко Митич снимал фильм «Чингачгук — Большой Змей». Каменный останец причудливой формы — это результат многовекового выветривания породы
    • «Плато демонов». Вы увидите множество камней, похожих на разных существ
    • Водохранилище Хисорак с лазурной водой. Это один из самых красивых и недооценённых водоёмов в Узбекистане. Здесь вас ждёт небольшая прогулка на пароходе

    Обратите внимание: на экскурсии гид не предусмотрен. Вас будет сопровождать русскоговорящий водитель, который расскажет о достопримечательностях на маршруте, местных традициях и быте — без лишних дат и простым языком.

    Организационные детали

    • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле «шевроле», сопровождение русскоговорящего водителя, прогулка на пароходе
    • Отдельно оплачиваются входные билеты на «Плато демонов»— около $1 за чел., и обед (по желанию)
    • Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
    • Дорога в одну сторону занимает 3,5 ч
    • С вами поеду я или другой водитель из нашей команды

    ежедневно в 09:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$49
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У мавзолея Гур-Эмир
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
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    1
    Вика
    14 сен 2024
    Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были учтены! Была на экскурсии одна, поэтому смотрели все и не торопились! Рекомендую к посещению, не пожалеете! Благодарю!
    Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания былиЭкскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были

    Входит в следующие категории Самарканда

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