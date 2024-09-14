Дорогие гости! Экскурсия по живописным местам Самарканда включает посещение Плато демонов, где можно увидеть камни причудливых форм, и водохранилища Хисорак с лазурной водой.
Также вас ждёт перевал Тахтакарача, известный своими ресторанами
Также вас ждёт перевал Тахтакарача, известный своими ресторанами
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Перевал Тахтакарача. Славится ресторанами, где готовят мясо в тандыре. Если захотите, сможете его попробовать
- Горный базар. Здесь продают сухофрукты и ароматные травы
- Камень-сердце, где Гойко Митич снимал фильм «Чингачгук — Большой Змей». Каменный останец причудливой формы — это результат многовекового выветривания породы
- «Плато демонов». Вы увидите множество камней, похожих на разных существ
- Водохранилище Хисорак с лазурной водой. Это один из самых красивых и недооценённых водоёмов в Узбекистане. Здесь вас ждёт небольшая прогулка на пароходе
Обратите внимание: на экскурсии гид не предусмотрен. Вас будет сопровождать русскоговорящий водитель, который расскажет о достопримечательностях на маршруте, местных традициях и быте — без лишних дат и простым языком.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле «шевроле», сопровождение русскоговорящего водителя, прогулка на пароходе
- Отдельно оплачиваются входные билеты на «Плато демонов»— около $1 за чел., и обед (по желанию)
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
- Дорога в одну сторону занимает 3,5 ч
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 3188 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканде. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вика
14 сен 2024
Экскурсию проводил Шерзод! Замечательный рассказчик, умный, тактичный и обаятельный человек! Очень понравилось все! Все пожелания были учтены! Была на экскурсии одна, поэтому смотрели все и не торопились! Рекомендую к посещению, не пожалеете! Благодарю!
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в сердце древнего города
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
$13 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИндивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
15 окт в 09:00
18 окт в 09:00
$136 за всё до 3 чел.
скидка
5%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
41$39 за человека