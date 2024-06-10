Погрузитесь в мир восточной кулинарии и научитесь готовить аутентичные узбекские блюда: манты и машхурду! Под руководством опытной поварихи вы познакомитесь с древними самаркандскими рецептами и секретами приготовления этих деликатесов.
Вас ждет теплый прием в просторном доме с уютным садом, где вы сможете насладиться чашечкой зеленого чая перед началом готовки.
Вас ждет теплый прием в просторном доме с уютным садом, где вы сможете насладиться чашечкой зеленого чая перед началом готовки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание мастер-класса
Сочные манты и наваристый суп машхурда приготовим сами
Приглашаем вас на уникальный кулинарный мастер-класс, посвященный приготовлению аутентичных узбекских блюд: мантов и машхурды! Под руководством опытной поварихи вы сможете погрузиться в мир восточной кулинарии и научиться готовить настоящие деликатесы по древним самаркандским рецептам. Мы предлагаем вам не только насладиться вкусом и ароматом блюд, но и погрузиться в атмосферу узбекского гостеприимства. Вас ждет теплый прием на тапчане в просторном доме с прекрасным садом, где вы сможете насладиться чашечкой настоящего зеленого чая, а затем приступить к готовке. Хозяйка дома поделится с вами секретами приготовления мантов и машхурды, расскажет о различных специях и ингредиентах. Ингридиенты для манты мы приготовим с самого начала и паралельно машхурду, так как она на первое у нас. Раскатаем нежнейшее тесто и начнем лепить наши манты, заполняя мясным фаршем и отправляем на готовку. Затем мы насладимся вкусом наших творений, отведав машхурду и сочные манты. Присоединяйтесь к нам, чтобы перенестись на восток и открыть для себя волшебный мир узбекской кухни в уютной и душевной обстановке! Важная информация:
- Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее сообщите нам.
- Мастер-класс проходит в частном доме без участия гида.
По договоренности с туристом
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Ответы на вопросы
Что включено
- Продукты для приготовленя блюд
- Будут сладости, самса, салаты, чай, хлеб, фрукты
Что не входит в цену
- Спиртные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В частном доме, сами добираетесь до адреса
Завершение: В частном доме
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Если у вас аллергия на какие либо продукты заранее оповестите нас
- Мастер класс проходит в частном доме
- Мастер класс проходит без участия гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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