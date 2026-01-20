Групповая
до 15 чел.
Узбекский плов: готовим и едим
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
«На экскурсии вы познакомитесь с главным героем национальной кухни — пловом»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: В частной квартире повара
«Плов — легенда среднеазиатской кухни, а из всех его вариаций именно самаркандское исполнение признано лучшим»
26 янв в 11:00
27 янв в 11:00
$170 за всё до 5 чел.
Групповая
Самаркандский плов своими руками
Откройте для себя искусство приготовления самаркандского плова. Научитесь готовить это блюдо с использованием уникальных специй и традиционных рецептов
Начало: На улице Ломоносова
«Наша встреча завершится дегустацией плова и других местных блюд, которыми я вас угощу»
Расписание: ежедневно в 11:00
25 фев в 11:00
26 фев в 11:00
€25 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Узнайте секреты приготовления лагмана по-узбекски на мастер-классе в Самарканде. Попробуйте свои силы в кулинарии и насладитесь результатом
Начало: На улице Арабшах
«Покажет на практике, как замешивают тесто, вытягивают из него длинные жгутики и делают из них тонкую лапшу»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$48 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Как приготовить самаркандский плов
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
«Приглашаем познакомиться с главным героем национальной кухни — самаркандским пловом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Погрузитесь в атмосферу восточного гостеприимства и научитесь готовить самаркандский плов под руководством опытной хозяйки. Все продукты включены
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
«За чашкой горячего зеленого чая вы узнаете, в чем особенности узбекской кухни, почему местные жители так любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными»
Завтра в 11:00
22 янв в 08:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Барак - пельмени по-узбекски
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
«А на праздники готовят ковурма барак — жареные пельмени»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Индивидуальная
Кухня и ремёсла Самарканда
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
«Знакомство с национальной кухней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Познакомьтесь с самобытным творчеством узбекских мастеров, создайте уникальное изделие своими руками и окунитесь в атмосферу восточной сказки
«Не покидая комплекс, вы перенесётесь на улицы Бухары, Ташкента, Ферганы, попробуете блюда национальной кухни разных эпох и регионов, прикоснётесь к истории и традициям народов Узбекистана»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$65 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер класс по плову в Кишлаке
Узнайте секреты приготовления плова и насладитесь ужином в узбекском саду. Погрузитесь в атмосферу гостеприимства и традиций
Начало: Площадь Регситан
«Затем вас ждёт ужин в саду, где вы сможете насладиться блюдами узбекской кухни, узнать о традициях чаепития и познакомиться с жизнью большой и гостеприимной узбекской семьи»
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
$40 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
Погрузитесь в жизнь узбекского села, узнайте секреты плова и насладитесь ужином в саду. Узнайте о традициях и устройстве домов
Начало: Площадь Регситан
«Вы увидите как выпекают хлеб в тандыре, познакомитесь с устройством дома»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$40 за человека
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Восточная кухня: самса, манты с мастер-классом
Начало: Ул Арабшах1 быв Сакоки 1оринтир ул. Льва Тольстого
«При мысли об узбекской кухне, на ум, конечно, приходит плов — но это не единственное, чем может вас удивить гастрономия Самарканда»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$36
$40 за человека
Мини-группа
до 3 чел.
Узбекский плов: готовим и едим
Начало: Гостевой дом
«Приглашаем познакомиться с главным героем национальной кухни — самаркандским пловом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
-
4%
Индивидуальная
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
«При мысли о узбекской кухне на ум, конечно, приходит плов — но это не единственное, чем может вас удивить гастрономия Самарканда»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
$44
$46 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Начало: По договоренности
«Плов — легенда среднеазиатской кухни»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$144
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Самаркандский плов: готовим и едим
Начало: Гостевой дом
«Приглашаем познакомиться с главным героем национальной кухни — самаркандским пловом»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$89 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
Начало: В частном доме, сами добираетесь до адреса
«Присоединяйтесь к нам, чтобы перенестись на восток и открыть для себя волшебный мир узбекской кухни в уютной и душевной обстановке»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 11:00
22 янв в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Начало: В частном доме
«Уважаемые гурманы и ценители восточной кухни»
Завтра в 11:00
22 янв в 09:00
$120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Узбекский плов: готовим и едим
Начало: Университетский бульвар
«На экскурсии вы познакомитесь с главным героем национальной кухни — пловом»
Расписание: По договорённости с 10:00 до 18:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$230 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в культуру Самарканда: мастер-классы и творческие занятия
Начало: Ваш адрес
«Самарканд: от раскраски тканей до кулинарных изысков Посмотрите, поучаствуйте и попробуйте на вкус свои творения»
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Начало: Мервская улица 79
«Плов — легенда среднеазиатской кухни, а из всех его вариаций именно самаркандское исполнение признано лучшим»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$152 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вас ждет увлекательное кулинарное путешествие в мир восточных вкусов. Научитесь готовить манты и машхурду в уютной атмосфере самаркандского дома
Начало: В частном доме
«Останется только сесть за стол и насладиться вашими кулинарными творениями»
Завтра в 11:00
22 янв в 08:00
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению ремесленного хлеба
Погрузитесь в атмосферу Самарканда, открывая для себя его историю и традиции в уникальном мастер-классе с местными жителями
«Мы поедем в горную деревушку, где радушные хозяева научат вас готовить хлеб и раскроют секреты местной кухни»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23:
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в январе 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 23 экскурсии от 25 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 379 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 379 ⭐ отзывов, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март