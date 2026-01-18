Групповая
Мастер класс по плову в Кишлаке
Узнайте секреты приготовления плова и насладитесь ужином в узбекском саду. Погрузитесь в атмосферу гостеприимства и традиций
Начало: Площадь Регситан
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$40 за человека
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
Погрузитесь в жизнь узбекского села, узнайте секреты плова и насладитесь ужином в саду. Узнайте о традициях и устройстве домов
Начало: Площадь Регситан
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
Начало: В частном доме, сами добираетесь до адреса
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Начало: В частном доме
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$120 за всё до 4 чел.
