Развлечения в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Самарканде на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мастер класс по плову в Кишлаке
2 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Узнайте секреты приготовления плова и насладитесь ужином в узбекском саду. Погрузитесь в атмосферу гостеприимства и традиций
Начало: Площадь Регситан
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$40 за человека
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
2 часа
20 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Погрузитесь в жизнь узбекского села, узнайте секреты плова и насладитесь ужином в саду. Узнайте о традициях и устройстве домов
Начало: Площадь Регситан
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$40 за человека
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: В частном доме, сами добираетесь до адреса
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: В частном доме
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$120 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Развлечения»

Сколько стоит экскурсия по Самарканду в январе 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 150. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
