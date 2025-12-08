Групповой трансфер из Самарканда к системе Семи озер в Фанских горах Таджикистана.
Вы посетите все семь Маргузорских озер, познакомитесь с бытом местных жителей и насладитесь горными пейзажами.
Вы посетите все семь Маргузорских озер, познакомитесь с бытом местных жителей и насладитесь горными пейзажами.
Описание трансфер
Озёрный комплекс в Фанских горах:
- природное наследие Таджикистана.
- Групповой трансфер из Самарканда к системе Семи озер в Таджикистане, расположенной в Фанских горах на высоте более 2000 метров. Маршрут проходит через границу между Узбекистаном и Таджикистаном и знакомит с природными достопримечательностями и местным бытом горных поселений.
- Путь к озёрному комплексу.
- Поездка начинается с переезда к границе между Узбекистаном и Таджикистаном, который занимает около 40 минут. После пересечения границы маршрут продолжается по горным серпантинам к долине реки Шинг, где расположены Маргузорские озера, известные также как Хафткул.
- Знакомство с озёрами и местной культурой.
- Вы посетите все семь озер комплекса: Мижгон, Сою, Хушёр, Нофин, Хурдак, Маргузор и Хазорчашму, каждое из которых имеет свои особенности и может менять цвет воды. По пути предусмотрено посещение дома местных жителей, где вы познакомитесь с бытом горных народов и услышите местные легенды. Важная информация: Необходимо иметь при себе действительный загранпаспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маргузорские озера (Хафткул)
- Озеро Мижгон
- Озеро Сою
- Озеро Хушёр
- Озеро Нофин
- Озеро Хурдак
- Озеро Маргузор
- Озеро Хазорчашма
- Фанские горы
- Долина реки Шинг
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Необходимо иметь при себе действительный загранпаспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Увлекательное путешествие в Самарканде: пересечение границы с Таджикистаном, визит в дом горцев и пикник в Фанских горах
Завтра в 07:30
9 дек в 07:30
$350 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Таджикистан: Пенджикент и Семь озёр
Отправляйтесь в Таджикистан и откройте для себя живописные Семь озёр. Погрузитесь в атмосферу гор и узнайте тайны древних петроглифов
Начало: Мы встретим вас где угодно, где вы предпочитаете
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$199.80
$222 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия по живописным озёрам Самарканда
Путешествие на Семь озёр в Таджикистане из Самарканда. Комфортный транспорт, красивые горные виды и остановки для фото. Забронируйте свою экскурсию сейчас
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$285
$300 за всё до 3 чел.