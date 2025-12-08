Мои заказы

Групповой трансфер в Семь Озер - Жемчужина Фанских гор

Групповой трансфер из Самарканда к системе Семи озер в Фанских горах Таджикистана.

Вы посетите все семь Маргузорских озер, познакомитесь с бытом местных жителей и насладитесь горными пейзажами.
Описание трансфер

Озёрный комплекс в Фанских горах:

  • природное наследие Таджикистана.
  • Групповой трансфер из Самарканда к системе Семи озер в Таджикистане, расположенной в Фанских горах на высоте более 2000 метров. Маршрут проходит через границу между Узбекистаном и Таджикистаном и знакомит с природными достопримечательностями и местным бытом горных поселений.
  • Путь к озёрному комплексу.
  • Поездка начинается с переезда к границе между Узбекистаном и Таджикистаном, который занимает около 40 минут. После пересечения границы маршрут продолжается по горным серпантинам к долине реки Шинг, где расположены Маргузорские озера, известные также как Хафткул.
  • Знакомство с озёрами и местной культурой.
  • Вы посетите все семь озер комплекса: Мижгон, Сою, Хушёр, Нофин, Хурдак, Маргузор и Хазорчашму, каждое из которых имеет свои особенности и может менять цвет воды. По пути предусмотрено посещение дома местных жителей, где вы познакомитесь с бытом горных народов и услышите местные легенды. Важная информация: Необходимо иметь при себе действительный загранпаспорт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маргузорские озера (Хафткул)
  • Озеро Мижгон
  • Озеро Сою
  • Озеро Хушёр
  • Озеро Нофин
  • Озеро Хурдак
  • Озеро Маргузор
  • Озеро Хазорчашма
  • Фанские горы
  • Долина реки Шинг
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Необходимо иметь при себе действительный загранпаспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

