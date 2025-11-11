Мы отправимся в увлекательное путешествие к горам и озёрам Таджикистана: вдали от городской суеты вы раскроете для себя абсолютно другой мир.
Наш маршрут будет проходить по горным серпантинам через кишлаки к озёрам Нежигон, Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, Маргузор. По дороге мы будем останавливаться в самых интересных местах и сделаем пикник на шестом озере.
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
В горы к озёрам Таджикистана Вы ощутите гармонию этих спокойных мест: я расскажу о жизни горных народов, живущих здесь столетиями. По дороге мы заглянем на местный базар, где купим вкусные фрукты, овощи и другие продукты и устроим пикник на высоте 2500 метров в горах. Наш маршрут будет проходить по горным серпантинам через кишлаки к озёрам Нежигон, Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, Маргузор. По дороге мы будем останавливаться в самых интересных и необычных местах, сделаем кучу интереснейших фотографий, пообщаемся с местными. А на шестом озере мы устроим пикник с красивейшими видами, где человек просто впадает в эйфорию от этих красот и тишины. Важная информация:
Обязательно возьмите с собой паспорта.
Ежедневно с 05:30 до 10:00 (время выезда).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:30 до 10:00 (время выезда).
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
