В горы к озёрам Таджикистана Вы ощутите гармонию этих спокойных мест: я расскажу о жизни горных народов, живущих здесь столетиями. По дороге мы заглянем на местный базар, где купим вкусные фрукты, овощи и другие продукты и устроим пикник на высоте 2500 метров в горах. Наш маршрут будет проходить по горным серпантинам через кишлаки к озёрам Нежигон, Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, Маргузор. По дороге мы будем останавливаться в самых интересных и необычных местах, сделаем кучу интереснейших фотографий, пообщаемся с местными. А на шестом озере мы устроим пикник с красивейшими видами, где человек просто впадает в эйфорию от этих красот и тишины. Важная информация:

Обязательно возьмите с собой паспорта.