Мы отправимся к каньонам в юго-западной части Гиссарских гор. Этим краям есть, чем удивить даже тех, кто думает, что хорошо знает страну. Вы побываете в местах, где сошлись природные достопримечательности редкой красоты и разнообразия. Прикоснётесь к источнику с целебной водой и святыне, к которой совершают паломничество жители гор. Пообщаетесь с местными и узнаете много интересного из первых уст.
Описание экскурсииЧто нас ожидает? Ущелье Дарбанд С таджикского его название переводится как «закрытая дверь». Раньше здесь проходил один из важнейших караванных путей, соединяющих Согдиану и Индию, а жители этого селения отвечали за его охрану. Это невероятное по своей по мощи, силе и первобытной красоте место, где ущелья складываются в лабиринты, до сих пор не исследованные до конца. Красные Каньоны Завораживающие виды красных каньонов и мощной скалы как корабль величественно возвышаются в долине где когда то был океан полон морской живности в древности. Урочище Хожимой Ота Святое место для жителей Сурхандарьи. Представляет собой захоронения, расположенные на террасе одной из стен. Рядом находится пещера с подземным озером. Располагаясь в глубине Дербентского ущелья, святыня окружена со всех сторон огромными вертикальными скалами. Каньон Каптархона Некогда здесь гнездились дикие голуби, в связи с чем он получил такое название. Состоит из причудливых поворотов, узких теснин, камней и валунов, разбросанных посреди узкой тропы. А рядом расположены кишлаки, где уклад жизни не менялся сотни лет и жители с радостью принимают гостей. Важная информация: Дорога в одну сторону занимает 4 часа (260 км), желательно выехать рано утром К началу маршрута и обратно в Самарканд можно добраться ночным поездом — я помогу с приобретением билетов и встречу вас на месте Можно продлить программу и остаться на ночь в гостевом доме в кишлаке (за дополнительную оплату). Детали уточняйте в личных сообщениях.
Что включено
- Транспортые расходы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Другие расходы
Важная информация
- Дорога в одну сторону занимает 4 часа (260 км), желательно выехать рано утром
- К началу маршрута и обратно в Самарканд можно добраться ночным поездом - я помогу с приобретением билетов и встречу вас на месте
- Можно продлить программу и остаться на ночь в гостевом доме в кишлаке (за дополнительную оплату). Детали уточняйте в личных сообщениях
