Красные каньоны Бойсуна и ущелье Дарбента
«Ущелье Дарбанд С таджикского его название переводится как «закрытая дверь»»
Расписание: Трансфер туда и обратно поездами ночнымиЭкскурсия авто пешая
Завтра в 02:00
16 дек в 00:00
$250 за человека
до 3 чел.
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Путешествие к каньонам Дарбанда подарит незабываемые впечатления и знакомство с уникальными природными достопримечательностями
«Это невероятное по своей по мощи, силе и первобытной красоте место, где ущелья складываются в лабиринты, до сих пор не исследованные до конца»
Сегодня в 22:00
16 дек в 00:00
$487 за всё до 3 чел.
до 3 чел.
Из Самарканда - к Дарбантскому ущелью, теснинам и кишлакам
Побывать в краю нетронутой красоты в горах Узбекистана
«Дербентское ущелье и «Железные ворота»»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$445 за всё до 3 чел.
