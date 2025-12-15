Найдено 3 экскурсии в категории « Ущелья » в Самарканде на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности 12 часов Индивидуальная Красные каньоны Бойсуна и ущелье Дарбента Начало: Ваш адрес «Ущелье Дарбанд С таджикского его название переводится как «закрытая дверь»» Расписание: Трансфер туда и обратно поездами ночнымиЭкскурсия авто пешая $250 за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда Путешествие к каньонам Дарбанда подарит незабываемые впечатления и знакомство с уникальными природными достопримечательностями «Это невероятное по своей по мощи, силе и первобытной красоте место, где ущелья складываются в лабиринты, до сих пор не исследованные до конца» $487 за всё до 3 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Из Самарканда - к Дарбантскому ущелью, теснинам и кишлакам Побывать в краю нетронутой красоты в горах Узбекистана «Дербентское ущелье и «Железные ворота»» $445 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Самарканда

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Ущелья»

Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ущелья», цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль