Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Путешествие к каньонам Дарбанда подарит незабываемые впечатления и знакомство с уникальными природными достопримечательностями
«Мы отправимся к каньонам в юго-западной части Гиссарских гор»
Красные каньоны Бойсуна и ущелье Дарбента
«Красные Каньоны Завораживающие виды красных каньонов и мощной скалы как корабль величественно возвышаются в долине где когда то был океан полон морской живности в древности»
Врата Дарбанда: в сердце каньонов
«Имя этого места переводится как «узкие ворота», и не зря: каньон действительно напоминает врата в другой мир — мир покоя, прохлады и величия природы»
