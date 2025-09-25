Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Самарканде на русском языке
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Путешествие к каньонам Дарбанда подарит незабываемые впечатления и знакомство с уникальными природными достопримечательностями
«Мы отправимся к каньонам в юго-западной части Гиссарских гор»
25 сен в 03:00
26 сен в 03:00
$487 за всё до 3 чел.
Красные каньоны Бойсуна и ущелье Дарбента
12 часов
Индивидуальная
Красные каньоны Бойсуна и ущелье Дарбента
Начало: Ваш адрес
«Красные Каньоны Завораживающие виды красных каньонов и мощной скалы как корабль величественно возвышаются в долине где когда то был океан полон морской живности в древности»
Завтра в 23:00
25 сен в 00:00
$250 за человека
Врата Дарбанда: в сердце каньонов
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Врата Дарбанда: в сердце каньонов
Начало: По договоренности
«Имя этого места переводится как «узкие ворота», и не зря: каньон действительно напоминает врата в другой мир — мир покоя, прохлады и величия природы»
25 сен в 05:00
26 сен в 05:00
$185 за всё до 10 чел.

