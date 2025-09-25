Найдено 3 экскурсии в категории « Каньоны » в Самарканде на русском языке, цены от $185. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда Путешествие к каньонам Дарбанда подарит незабываемые впечатления и знакомство с уникальными природными достопримечательностями «Мы отправимся к каньонам в юго-западной части Гиссарских гор» $487 за всё до 3 чел. 12 часов Индивидуальная Красные каньоны Бойсуна и ущелье Дарбента Начало: Ваш адрес «Красные Каньоны Завораживающие виды красных каньонов и мощной скалы как корабль величественно возвышаются в долине где когда то был океан полон морской живности в древности» $250 за человека 12 часов Индивидуальная до 10 чел. Врата Дарбанда: в сердце каньонов Начало: По договоренности «Имя этого места переводится как «узкие ворота», и не зря: каньон действительно напоминает врата в другой мир — мир покоя, прохлады и величия природы» $185 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Самарканда

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Каньоны»

Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Каньоны», цены от $185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь