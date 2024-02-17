Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами
Приглашаю в аутентичное и очень красивое путешествие на премиальном авто! Вы подышите чистым воздухом, полюбуетесь горами, каньонами и арчовыми лесами. Посетите деревни вдали от цивилизации, где нет интернета и электричества. Научитесь делать хлеб в казане и по желанию пройдёте по парящему мосту.
Ближайшие даты:
17
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фев
19
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Описание
Что вас ожидает
За 1 день в Зааминском национальном парке вы:
- Поучаствуете в мастер-классе по приготовлению хлеба в казане
- Полюбуетесь Зааминским водохранилищем с ярко-бирюзовой водой
- Оцените древнюю орешину и тысячелетнюю арчу
- Впечатлитесь могучим каньоном Чортанга
- Посетите источник с целебной водой Шер-Булок
- Прокатитесь по канатной дороге и пройдёте по парящему мосту со стеклянным полом (по желанию)
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на премиальном Kia Sportage X Line. Время в пути в одну сторону — около 2 часов.
- Питание оплачивается дополнительно. На маршруте будет возможность попробовать заамскую баранину в тандыре.
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): канатная дорога к смотровой площадке — 10$ c человека, парящий мост — 5$ c человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля, на вокзале или в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 198 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском, узбекском и английском языках. Прекрасно понимаю, чего ждёт гость, попадая в новую страну. В первую очередь я ваш друг и только потом гид. Вы услышите, как разные культуры сосуществуют в нашем тёплом во всех смыслах городе, как живёт местный народ, как традиции переплетаются с современностью. Со мной вы узнаете и увидите больше, чем можете предположить.
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