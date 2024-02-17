Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Отправиться в Зааминский национальный парк и полюбоваться фантастическими пейзажами

Приглашаю в аутентичное и очень красивое путешествие на премиальном авто! Вы подышите чистым воздухом, полюбуетесь горами, каньонами и арчовыми лесами. Посетите деревни вдали от цивилизации, где нет интернета и электричества. Научитесь делать хлеб в казане и по желанию пройдёте по парящему мосту.
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Ближайшие даты:
17
фев
19
фев
27
фев
28
фев
29
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даты

Описание

Что вас ожидает

За 1 день в Зааминском национальном парке вы:

  • Поучаствуете в мастер-классе по приготовлению хлеба в казане
  • Полюбуетесь Зааминским водохранилищем с ярко-бирюзовой водой
  • Оцените древнюю орешину и тысячелетнюю арчу
  • Впечатлитесь могучим каньоном Чортанга
  • Посетите источник с целебной водой Шер-Булок
  • Прокатитесь по канатной дороге и пройдёте по парящему мосту со стеклянным полом (по желанию)

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на премиальном Kia Sportage X Line. Время в пути в одну сторону — около 2 часов.
  • Питание оплачивается дополнительно. На маршруте будет возможность попробовать заамскую баранину в тандыре.
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): канатная дорога к смотровой площадке — 10$ c человека, парящий мост — 5$ c человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля, на вокзале или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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