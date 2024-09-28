Из Самарканда - на Семь озёр в Таджикистане

Путешествие на Семь озёр в Таджикистане из Самарканда. Комфортный транспорт, красивые горные виды и остановки для фото. Забронируйте свою экскурсию сейчас
Семь озёр в Фанских горах - это каскад удивительных водоёмов, расположенных на высоте от 1640 до 2400 метров.

Перемещение между озёрами осуществляется на комфортабельном транспорте, что позволяет наслаждаться живописными видами гор
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и долин.

Остановки у самых красивых озёр дают возможность прогуляться, отдохнуть и сделать потрясающие фотографии.

Расстояние от Самарканда до Семи озёр составляет 120 км, а прохождение границы занимает около 10 минут.

В поездке используются автомобили Chevrolet Cobalt, Chevrolet Captiva, Chevrolet Malibu или Honda Grand Starex. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Экскурсию проводит опытный гид

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Остановки для фото
  • 🌄 Невероятные горные виды
  • 🛣️ Легкий доступ к озёрам
  • 👨‍🏫 Опытный гид
    • Из Самарканда - на Семь озёр в Таджикистане
    Из Самарканда - на Семь озёр в Таджикистане
    Из Самарканда - на Семь озёр в Таджикистане
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Озеро Иско
  • Озеро Маргузор
  • Озеро Ноор
  • Озеро Хазорчашма
  • Озеро Горное
  • Озеро Куджандское

    • Описание экскурсии

    Вы посетите:

    • Кристально чистое озеро Иско
    • Яркое озеро Маргузор
    • Скрытые в глубине гор озёра Ноор, Хазорчашма и Горное
    • Величественное озеро Куджандское

    Мы сделаем всё возможное, чтобы поездка прошла комфортно, безопасно и запомнилась вам невероятными пейзажами на всю жизнь.

    Организационные детали

    • Расстояние от Самарканда до Семи озёр — 120 км
    • На прохождение границы между странами обычно уходит около 10 минут
    • Транспорт: Chevrolet Cobalt, Chevrolet Captiva, Chevrolet Malibu или Honda Grand Starex
    • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

    ежедневно в 08:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$165
    Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашей гостиницы
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    3
    2
    1
    Ольга
    28 сен 2024
    Очень красивая экскурсия! Рекомендую однозначно, фотки огонь! Все организовано, границу проходите минут за 10, там уже нас встречал гид Шах. Горы и озеро потрясающие! Спасибо организаторам и гиду Шаху.
    Ирина
    22 сен 2024
    Удивительная поездка получилась в волшебный горный природный комплекс Семь озер с насыщенным и постоянно меняющимся цветом воды. Каждое озеро имеет свое название. Самое нижнее находится на высоте 1640 метров над
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    уровнем моря, а последнее на отметке 2400 метров. Общий перепад высот составляет 760 метров. Вода кристальная, вкусная. Извилистая дорога проходит через кишлаки, что позволяет увидеть и погрузиться в быт местных жителей. Место силы, с огромной энергетикой, для людей, влюбленных в жизнь! Хочу отметить отличную слаженную командную работу! Ребята, огромная благодарность! Встретили, проводили, передали из рук в руки после прохождения границы. Столько радушия и гостеприимства, внимания, ощущала себя гостьей у близких родственников)) Огромный респект Умету, он показал мне все невероятные красоты уникального места, оберегал в горных тропах, куда я непременно взбиралась)). Это был чудесный день! 🫶

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    T
    19 сен 2024
    Замечательная и красивая экскурсия. Спасибо Доплату за организацию, а Шаху за экскурсию. Хорошая погода, получила удовольствие и заряд бодрости
    Замечательная и красивая экскурсия. Спасибо Доплату за организацию, а Шаху за экскурсию. Хорошая погода, получила удовольствие и заряд бодрости
    D
    29 авг 2024
    Хорошая поездка по озерам, очень красивая местность
    Ю
    28 авг 2024
    Долго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гиды помогли пройти границу, все подробно рассказали, доехали с комфортом! А сама природа, очень красивая!! Спасибо гидам Давлату и Шаху за качественную организацию экскурсии и интересное времяпрепровождение! Очень приятно было познакомиться и увидеть такие красоты! Рекомендую к посещению!
    Долго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гидыДолго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гидыДолго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гидыДолго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гидыДолго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гидыДолго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гидыДолго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гиды
    М
    12 авг 2024
    Экскурсия очень понравилась.
    Неожидали от Таджикистана такой восхитительной природы.
    Нереально красивая и интересная.
    Горы, озера бирюзового цвета!
    Бурлящая и мощная горная река будет сопровождать вас весь путь.
    Благодарю
    Замечательных организатора гида Довлата и Шаха за организацию, за настроение, информацию! Было захватывающе, весело и вкусно!

    Рекомендую!
    Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.
    Д
    11 авг 2024
    Понравилсь экскурсия. Гид Давлат довёз до границы, прошёл с нами пограничный переход и передал нас в руки гида Шаха. Дальше началось знакомство с природой и культурой Таджикистана. Был приятно удивлён
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    красотой, сочетание высоченых гор и глади озёр. Точно стоит увидеть. После четырёх озёр нас уже ждал обед в кишлаке. Далее продолжили осматривать озера. Не смотря на сложную дорогу, у гида получилось доставить нас на локацию седьмого озера. Прекоасный вид. Гид Шах старался больше рассказать о своей родине и реагировал на все запросы со стороны туристов. Все было дружелюбно и вежливо)
    Так же отдельно хочется отметить чистоту и комфорт автомобилей.

    Входит в следующие категории Самарканда

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