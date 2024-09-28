Семь озёр в Фанских горах - это каскад удивительных водоёмов, расположенных на высоте от 1640 до 2400 метров.
Перемещение между озёрами осуществляется на комфортабельном транспорте, что позволяет наслаждаться живописными видами гор
Перемещение между озёрами осуществляется на комфортабельном транспорте, что позволяет наслаждаться живописными видами гор
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Кристально чистое озеро Иско
- Яркое озеро Маргузор
- Скрытые в глубине гор озёра Ноор, Хазорчашма и Горное
- Величественное озеро Куджандское
Мы сделаем всё возможное, чтобы поездка прошла комфортно, безопасно и запомнилась вам невероятными пейзажами на всю жизнь.
Организационные детали
- Расстояние от Самарканда до Семи озёр — 120 км
- На прохождение границы между странами обычно уходит около 10 минут
- Транспорт: Chevrolet Cobalt, Chevrolet Captiva, Chevrolet Malibu или Honda Grand Starex
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$165
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 603 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
28 сен 2024
Очень красивая экскурсия! Рекомендую однозначно, фотки огонь! Все организовано, границу проходите минут за 10, там уже нас встречал гид Шах. Горы и озеро потрясающие! Спасибо организаторам и гиду Шаху.
Ирина
22 сен 2024
Удивительная поездка получилась в волшебный горный природный комплекс Семь озер с насыщенным и постоянно меняющимся цветом воды. Каждое озеро имеет свое название. Самое нижнее находится на высоте 1640 метров над
T
TATYANA
19 сен 2024
Замечательная и красивая экскурсия. Спасибо Доплату за организацию, а Шаху за экскурсию. Хорошая погода, получила удовольствие и заряд бодрости
D
Dmitrijs
29 авг 2024
Хорошая поездка по озерам, очень красивая местность
Ю
Юлия
28 авг 2024
Долго думали ехать или нет, все-таки решили съездить. . и не пожалели!!! Очень понравилась экскурсия, гиды помогли пройти границу, все подробно рассказали, доехали с комфортом! А сама природа, очень красивая!! Спасибо гидам Давлату и Шаху за качественную организацию экскурсии и интересное времяпрепровождение! Очень приятно было познакомиться и увидеть такие красоты! Рекомендую к посещению!
М
Мария
12 авг 2024
Экскурсия очень понравилась.
Неожидали от Таджикистана такой восхитительной природы.
Нереально красивая и интересная.
Горы, озера бирюзового цвета!
Бурлящая и мощная горная река будет сопровождать вас весь путь.
Благодарю
Замечательных организатора гида Довлата и Шаха за организацию, за настроение, информацию! Было захватывающе, весело и вкусно!
Рекомендую!
Неожидали от Таджикистана такой восхитительной природы.
Нереально красивая и интересная.
Горы, озера бирюзового цвета!
Бурлящая и мощная горная река будет сопровождать вас весь путь.
Благодарю
Замечательных организатора гида Довлата и Шаха за организацию, за настроение, информацию! Было захватывающе, весело и вкусно!
Рекомендую!
Д
Денис
11 авг 2024
Понравилсь экскурсия. Гид Давлат довёз до границы, прошёл с нами пограничный переход и передал нас в руки гида Шаха. Дальше началось знакомство с природой и культурой Таджикистана. Был приятно удивлён
Входит в следующие категории Самарканда
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