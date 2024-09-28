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уровнем моря, а последнее на отметке 2400 метров. Общий перепад высот составляет 760 метров. Вода кристальная, вкусная. Извилистая дорога проходит через кишлаки, что позволяет увидеть и погрузиться в быт местных жителей. Место силы, с огромной энергетикой, для людей, влюбленных в жизнь! Хочу отметить отличную слаженную командную работу! Ребята, огромная благодарность! Встретили, проводили, передали из рук в руки после прохождения границы. Столько радушия и гостеприимства, внимания, ощущала себя гостьей у близких родственников)) Огромный респект Умету, он показал мне все невероятные красоты уникального места, оберегал в горных тропах, куда я непременно взбиралась)). Это был чудесный день! 🫶