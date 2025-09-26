Наше путешествие будет посвящено фантастической природе Таджикистана, о которой пока мало кто знает. Фанские горы поразят вас мощью и величием, а озёра — удивительной синевой воды. Между первыми шестью есть
Описание экскурсии
Пикник с незабываемым пейзажем Наше путешествие откроет вам волшебный мир природы Таджикистана — пока ещё малоизведанный, но потрясающий воображение. Величественные Фанские горы восхитят вас своей первозданной мощью, а хрустальные озёра — невероятной, пронзительной синевой вод. Первые шесть жемчужин этого ожерелья соединены дорогой, и мы с комфортом проедем их на автомобиле. Если же душа попросит настоящего приключения, вас ждёт тропа к седьмому озеру — живописная прогулка длиной в 2,5 километра. Захватите с собой перекус — и мы устроим незабываемый пикник с видом на эти бирюзовые чудеса. Каждое из семи озёр хранит свою тайну и имя:
- мы начнём с зеркального Нежигона;
- затем посетим Сою, Гушор, Нофин и миниатюрный Хурдак;
- прежде чем предстанет перед нами король этих вод — исполинский Маргузор.
Завершит наше путешествие озеро-загадка — Хазорчашма, «тысяча родников». Почти все они — завальные, но одно стоит особняком… Эту и другие истории я расскажу вам в пути. А ещё покажу древние петроглифы на скалах — немые свидетели времён, когда эти озёра были молоды. Важная информация:.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Длина пути — 120 км. в одну сторону. Без учёта остановок займёт не больше 1 часа. Прохождение границы между Узбекистаном и Таджикистаном на КПП Джартепа-Саразм — около 10 мин.
- Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять аптечку и принять таблетки, если вас укачивает — между озёрами мы поедем по серпантину.
- Если вас больше 3 человек, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (по запросу).
- Не забудьте взять паспорта!
Ежедневно в утренние часы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фанские горы
- Озеро Нежигон
- Озеро Соя
- Озеро Гушор
- Озеро Нофин
- Озеро Хурдак
- Озеро Маргузор
- Озеро Хазорчашма
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Перекус для пикника
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в утренние часы.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Emirkhan
26 сен 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую!
Алишер прекрасный гид, с энтузиазмом рассказывал про родной Самарканд и отвечал на все вопросы. Тур организован прямо как указано в описании - пересечение границы, посещение рынка и
Алишер прекрасный гид, с энтузиазмом рассказывал про родной Самарканд и отвечал на все вопросы. Тур организован прямо как указано в описании - пересечение границы, посещение рынка и
