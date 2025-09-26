Пикник с незабываемым пейзажем Наше путешествие откроет вам волшебный мир природы Таджикистана — пока ещё малоизведанный, но потрясающий воображение. Величественные Фанские горы восхитят вас своей первозданной мощью, а хрустальные озёра — невероятной, пронзительной синевой вод. Первые шесть жемчужин этого ожерелья соединены дорогой, и мы с комфортом проедем их на автомобиле. Если же душа попросит настоящего приключения, вас ждёт тропа к седьмому озеру — живописная прогулка длиной в 2,5 километра. Захватите с собой перекус — и мы устроим незабываемый пикник с видом на эти бирюзовые чудеса. Каждое из семи озёр хранит свою тайну и имя:

мы начнём с зеркального Нежигона;

затем посетим Сою, Гушор, Нофин и миниатюрный Хурдак;

прежде чем предстанет перед нами король этих вод — исполинский Маргузор.

Завершит наше путешествие озеро-загадка — Хазорчашма, «тысяча родников». Почти все они — завальные, но одно стоит особняком… Эту и другие истории я расскажу вам в пути. А ещё покажу древние петроглифы на скалах — немые свидетели времён, когда эти озёра были молоды. Важная информация:.

