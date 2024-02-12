Окунуться в атмосферу древнего города в компании подруг и пофотографироваться в лучших локациях
Проведите насыщенный день в кругу самых близких подруг! Мы не просто покажем вам самые интересные места Самарканда — площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Шахи-Зинда и некрополь Гур-Эмир, — но и пофотографируем вас в лучших городских локациях! А ещё мы поговорим о шаловливых наложницах, загадочных переплетениях царских интриг и любовных историй.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мавзолей Гур-Эмир. Сердце Самарканда и последнее пристанище Тамерлана. Этот шедевр персидского искусства станет отличным фоном для ваших фотографий!
- Регистан. Икона города, площадь, где соединяются три медресе — Тилля-Кари, Шердор и Улугбека. Нельзя приехать в Самарканд и не побывать здесь.
- Биби-Ханум. Вы посетите древний базар и мечеть — места, где история смешивается с традициями. Окунётесь в уникальную атмосферу восточного рынка и откроете тайну строительства мечети.
- Некрополь Шахи-Зинда. Потрясающий памятник раннесредневековой архитектуры! Куда не посмотришь — везде отличный ракурс для фото. Мы с вами прогуляемся по центральной улице, заглянем в мавзолеи. Гид расскажет, какие царственные особы и представители знати покоятся здесь.
После этого вас ждёт кулинарный праздник в уютном узбекском ресторане. Вы сможете попробовать блюда национальной кухни, в том числе и легендарный плов. Готовьтесь к взрыву вкусов!
Организационные детали
- Гид будем снимать вас на iPhone. Оригиналы фотографий отправим в тот же день.
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $15 за всё, обед — около $10 и аренда платья с длинным шлейфом (по желанию) — $15
- Экскурсия пешеходная, но мы также можем провести её на автомобиле. Доплата составит $50.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Самарканде
Приветствую вас! Я — ваша незаменимая Катерина, гид по загадочному Самарканду! Здесь каждый камень словно рассказывает свою историю, а я всегда готова поделиться этими секретами с вами. Если вам интересны приключения в стиле «Катерина и гости», где каждый уголок города скрывает свою уникальную историю, то добро пожаловать в мой мир! Давайте весело проведём время, и я обещаю, вам не придётся дремать на увлекательной встрече с Самаркандом!
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