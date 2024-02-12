Девичник в Самарканде
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Окунуться в атмосферу древнего города в компании подруг и пофотографироваться в лучших локациях

Проведите насыщенный день в кругу самых близких подруг! Мы не просто покажем вам самые интересные места Самарканда — площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Шахи-Зинда и некрополь Гур-Эмир, — но и пофотографируем вас в лучших городских локациях! А ещё мы поговорим о шаловливых наложницах, загадочных переплетениях царских интриг и любовных историй.
Девичник в Самарканде
Девичник в Самарканде
Девичник в Самарканде
Ближайшие даты:
12
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14
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Описание

Что вас ожидает

  • Мавзолей Гур-Эмир. Сердце Самарканда и последнее пристанище Тамерлана. Этот шедевр персидского искусства станет отличным фоном для ваших фотографий!
  • Регистан. Икона города, площадь, где соединяются три медресе — Тилля-Кари, Шердор и Улугбека. Нельзя приехать в Самарканд и не побывать здесь.
  • Биби-Ханум. Вы посетите древний базар и мечеть — места, где история смешивается с традициями. Окунётесь в уникальную атмосферу восточного рынка и откроете тайну строительства мечети.
  • Некрополь Шахи-Зинда. Потрясающий памятник раннесредневековой архитектуры! Куда не посмотришь — везде отличный ракурс для фото. Мы с вами прогуляемся по центральной улице, заглянем в мавзолеи. Гид расскажет, какие царственные особы и представители знати покоятся здесь.

После этого вас ждёт кулинарный праздник в уютном узбекском ресторане. Вы сможете попробовать блюда национальной кухни, в том числе и легендарный плов. Готовьтесь к взрыву вкусов!

Организационные детали

  • Гид будем снимать вас на iPhone. Оригиналы фотографий отправим в тот же день.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — $15 за всё, обед — около $10 и аренда платья с длинным шлейфом (по желанию) — $15
  • Экскурсия пешеходная, но мы также можем провести её на автомобиле. Доплата составит $50.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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