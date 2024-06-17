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4 часа
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
6 июля в 16:00
€37 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
6 июля в 18:30
7 июля в 18:30
154€116 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 22:00
Завтра в 06:30
€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
Завтра в 20:00
6 июля в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный Самарканд: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самарканду! Откройте для себя богатую историю и культуру города, посетив его самые знаковые места
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€77 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLilia17 июня 2024Спасибо Фариде за прекрасную экскурсию по Самарканду! Очень рекомендую!
- ААлексей16 июня 2024Отличный мастер класс по плову (самарканскому, тут было много непоняток) и в принципе много историй про Узбекистан. Аккуратно, могут найти невесту)
- KKaterina11 июня 2024Экскурсию для нас проводила Надия, по нашей просьбе по Самарканду мы перемещались на новеньком автомобиле, очень комфортно - Надия прекрасный
- ЮЮлия10 июня 2024Очень красивая экскурсия, мы с мужем остались под сильным впечатлением! У Темура очень красивый голос))). Отлично провели время! Однозначно рекомендую гида.
- ННаталья8 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Джамшед, интересный рассказчик, хорошо знает город, хорошо распланировал экскурсию, время прошло незаметно. Были учтены все наши пожелания. Джамшед вежливый и внимательный. Рассказал и показал аутентичные места, в которых можно пообедать. Обязательно будем рекомендовать своим знакомым!
- ВВиталий7 июня 2024Темур проявил себя как отличный организатор, и очень грамотный гид. Погружение в историю страны было полным, легким и очень познавательным.
- ААркадий7 июня 2024Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
- ММарина6 июня 2024Спасибо огромное Фариде за великолепную экскурсию! Фарида отличная рассказчица, легкая и интересная в общении. Мы узнали много исторических фактов, послушали
- ММария5 июня 2024Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
- ССофья2 июня 2024Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На выходные»
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