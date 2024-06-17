Экскурсии выходного дня в Самарканде

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Самарканде на русском языке, цены от €37, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узбекский плов: готовим и едим
🚗 На машине
Групповая
4 часа
86 отзывов
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
6 июля в 16:00
37 за человека
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
6 июля в 18:30
7 июля в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
136 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 22:00
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
Завтра в 20:00
6 июля в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
142 отзыва
Гостеприимный Самарканд: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самарканду! Откройте для себя богатую историю и культуру города, посетив его самые знаковые места
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
77 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lilia
    17 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Спасибо Фариде за прекрасную экскурсию по Самарканду! Очень рекомендую!
  • А
    Алексей
    16 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Отличный мастер класс по плову (самарканскому, тут было много непоняток) и в принципе много историй про Узбекистан. Аккуратно, могут найти невесту)
    Отличный мастер класс по плову (самарканскому, тут было много непоняток) и в принципе много историй про УзбекистанОтличный мастер класс по плову (самарканскому, тут было много непоняток) и в принципе много историй про УзбекистанОтличный мастер класс по плову (самарканскому, тут было много непоняток) и в принципе много историй про УзбекистанОтличный мастер класс по плову (самарканскому, тут было много непоняток) и в принципе много историй про УзбекистанОтличный мастер класс по плову (самарканскому, тут было много непоняток) и в принципе много историй про Узбекистан
  • K
    Katerina
    11 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию для нас проводила Надия, по нашей просьбе по Самарканду мы перемещались на новеньком автомобиле, очень комфортно - Надия прекрасный
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    водитель! Это была наша первая поездка в Самарканд, благодаря нашему прекрасному гиду город произвел сильнейшее впечатление! Экскурсия отлично продумана (маршрут, время, локации, много нюансов), очень интересная, Надия прекрасный рассказчик и говорит на чистейшем литературном русском. Мы были два неполных дня в Самарканде и это очень мало, обязательно приедем еще.

  • Ю
    Юлия
    10 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Очень красивая экскурсия, мы с мужем остались под сильным впечатлением! У Темура очень красивый голос))). Отлично провели время! Однозначно рекомендую гида.
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Джамшед, интересный рассказчик, хорошо знает город, хорошо распланировал экскурсию, время прошло незаметно. Были учтены все наши пожелания. Джамшед вежливый и внимательный. Рассказал и показал аутентичные места, в которых можно пообедать. Обязательно будем рекомендовать своим знакомым!
  • В
    Виталий
    7 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Темур проявил себя как отличный организатор, и очень грамотный гид. Погружение в историю страны было полным, легким и очень познавательным.
  • А
    Аркадий
    7 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Спасибо огромное Фариде за великолепную экскурсию! Фарида отличная рассказчица, легкая и интересная в общении. Мы узнали много исторических фактов, послушали
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    местные легенды и рассказ о современной жизни в Самарканде. Все, кто сейчас в поисках гида по Самарканду, не сомневайтесь ни минуты, обращайтесь к Фариде!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • С
    Софья
    2 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
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    секреты приготовления настоящего самаркандского плова. Приготовить вместе с хозяйкой дома лепешки в тандыре и плов от начала и до самого конца в казане на открытом огне. А потом поужинать вместе с узбекской семьей за гостеприимным столом. Только ради одного этого стоило приехать в Узбекистан. Если будете в Самарканде, очень рекомендую🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Узбекский плов: готовим и едим
  2. Сказка вечернего Самарканда
  3. О Самарканде с любовью
  4. Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
  5. Гостеприимный Самарканд
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2024
Сейчас в Самарканде в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 37 до 153 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 477 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на выходные, 477 ⭐ отзывов, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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