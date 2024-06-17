L Lilia Гостеприимный Самарканд Спасибо Фариде за прекрасную экскурсию по Самарканду! Очень рекомендую!

А Алексей Узбекский плов: готовим и едим Отличный мастер класс по плову (самарканскому, тут было много непоняток) и в принципе много историй про Узбекистан. Аккуратно, могут найти невесту)

K Katerina Гостеприимный Самарканд читать дальше водитель! Это была наша первая поездка в Самарканд, благодаря нашему прекрасному гиду город произвел сильнейшее впечатление! Экскурсия отлично продумана (маршрут, время, локации, много нюансов), очень интересная, Надия прекрасный рассказчик и говорит на чистейшем литературном русском. Мы были два неполных дня в Самарканде и это очень мало, обязательно приедем еще. Экскурсию для нас проводила Надия, по нашей просьбе по Самарканду мы перемещались на новеньком автомобиле, очень комфортно - Надия прекрасный

Ю Юлия Сказка вечернего Самарканда Очень красивая экскурсия, мы с мужем остались под сильным впечатлением! У Темура очень красивый голос))). Отлично провели время! Однозначно рекомендую гида.

Н Наталья О Самарканде с любовью Экскурсия очень понравилась. Джамшед, интересный рассказчик, хорошо знает город, хорошо распланировал экскурсию, время прошло незаметно. Были учтены все наши пожелания. Джамшед вежливый и внимательный. Рассказал и показал аутентичные места, в которых можно пообедать. Обязательно будем рекомендовать своим знакомым!

В Виталий Сказка вечернего Самарканда Темур проявил себя как отличный организатор, и очень грамотный гид. Погружение в историю страны было полным, легким и очень познавательным.

А Аркадий Сказка вечернего Самарканда Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось

М Марина Гостеприимный Самарканд читать дальше местные легенды и рассказ о современной жизни в Самарканде. Все, кто сейчас в поисках гида по Самарканду, не сомневайтесь ни минуты, обращайтесь к Фариде! Спасибо огромное Фариде за великолепную экскурсию! Фарида отличная рассказчица, легкая и интересная в общении. Мы узнали много исторических фактов, послушали

М Мария О Самарканде с любовью читать дальше пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души! Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши