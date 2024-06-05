Площадь Регистан – экскурсии в Самарканде

Найдено 53 экскурсии в категории «Площадь Регистан» в Самарканде на русском языке, цены от €11, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
188 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
11 за человека
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка по Регистану в Самарканде: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 08:15
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
75 за человека
Самарканд за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4 часа
16 отзывов
Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3530 за человека
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
78 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3532 за человека
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 10 чел.
Самарканд во всей красе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара
Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
125 за всё до 3 чел.
Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
35 за человека
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
Самарканд глазами художника Верещагина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате
За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
78 за всё до 4 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
160 за всё до 7 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
7 отзывов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
125 за всё до 4 чел.
Вечерние огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Девичник в Самарканде
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
43 за всё до 10 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Сияние куполов древнего Самарканда
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
13 отзывов
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 за человека
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Магия ночного Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
110 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
24 отзыва
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
24 за человека
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Ежедневная групповая прогулка по величественному Самарканду
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки во время прогулки по историческим местам Самарканда с опытным гидом
Начало: У памятника Амира Темура
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
45 за человека
Вкусный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за всё до 6 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самарканд на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4541 за человека
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
135122 за всё до 2 чел.
Самарканд тёплый и дружелюбный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Профессиональная фотосессия в Самарканде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Самарканде: создайте незабываемые воспоминания с профессиональным фотографом
Приглашаем на индивидуальную фотосессию в Самарканде! Получите уникальные снимки на фоне исторических локаций, таких как Площадь Регистан и Шахи-Зинда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
100 за всё до 2 чел.
Здравствуй, Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Здравствуй, Самарканд
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Начало: У мавзолея Тимура
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
99 за всё до 20 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
🚗 На машине
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5539 за человека
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
5.5 часов
3 отзыва
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:30
323275 за всё до 5 чел.

Советы к посещению

Удобно начать прогулку с памятника Амиру Тимуру. Сделать передышку на «Университетском бульваре»а. Неподалеку расположен мавзолей Ак-Сарай и Рухабад. Мавзолей Гур Эми стоит посещать с экскурсоводом. Гид предоставит полную историческую информацию об Амире Темуре, как ярком представителе династии Тимуридов. Цена определяется программой прогулки и ее длительностью. Индивидуальные прогулки по Регистану позволят понять секрет узорных настенных узоров и сделать немало интересных фотографий. Любителям сувениров понравится изобилие лавок и магазинов во дворах медресе. Пешеходный путь, ведущий по улице, названной в честь первого президента Республики, к остальным достопримечательностям, заполнен магазинами с сувенирами. Здесь можно сходить в кафе и попробовать гастрономические изыски

Немного истории

Местные жители рассказывают легенду, связанную с местом Регистан. До прихода сюда русского войска здесь было принято проводить показательные массовые казни. Этот период продолжался с 15-го до 19-го века. Отсюда название «посыпанная песком», так как следы кровавых действий посыпали песчаным слоем. В остальное время на площади оглашались правительственные указы, и собиралось множество людей на разные мероприятия. Великолепие архитектурных исторических памятников обозначилось в разные времена. Их ценность отмечена внесением в списки Юнеско. Сохранились здания и 15-го столетия и 17-го

Местные экскурсоводы

Посетите официальный сайт-поисковик с предложениями экскурсоводов. Есть выбор из целого списка и удобной дате посещения Самарканда. Предварительно рекомендуется ознакомиться с описанием, а также отзывами побывавших здесь туристов. На интересующие вопросы ответит гид и красочные фотографии

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
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    рады, что нас встретили прям на вокзале и по окончании экскурсии так же отвезли нас обратно. Мы приехали утром и уехали после обеда, у нас было 5 часов, чтобы посмотреть Самарканд и попробовать плов. Мы влюбились в Самарканд ❤️. А плов, ммм - все съели 🤤. Экскурсия прошла на легке, все структурировано и по заявленному маршруту. Так же хотим отдельного поблагодарить организаторов и водителя.

    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Сияние куполов древнего Самарканда
    Огромное спасибо Тимуру за отличную экскурсию, все было супер познавательно и информативно!!!
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Сияние куполов древнего Самарканда
    Экскурсия в целом была неплохая, но я сравниваю ее с другими и поэтому есть пара моментов. Во-первых, Регистан оказался закрыт,
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    о чем мы узнали в последний момент. Это расстроило, экскурсию можно было либо перенести, либо заменить Регистан другим объектом. Также экскурсия прошла за 2 часа, вместо заявленных 3.5 часов. Мне кажется, мне не хватило полноты картины, многие объекты были рассказаны не так подробно, как хотелось бы. Особенно, учитывая, что время то было и Регистан был закрыт. Сам гид Тимур в целом хорошо владеет знаниями и отвечает на вопросы слушателей. Думаю, просто экскурсию надо подкорректировать на случаи закрытия мест и подробнее останавливаться на объектах.

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
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    Плюс ко всему профессионально фотографирует и вы не останетесь без потрясающих снимков, даже если придете на экскурсию один. Предоставит время для личных фото, не поторапливая и не стоя над душой. Предложит выпить кофе в атмосферном месте, откуда не захочется уходить. Даст много дельных советов по организации отдыха и досуга в городе. Мы остались невероятно довольны и искренне благодарны за столь чудесное знакомство с основными достопримечательностями города Самарканда! Удачи, успехов и процветания Вам, наш замечательный проводник в мир древней истории! ❤️

  • V
    Vitalija
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and Registan Square. Since i
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    was the only tourist, all his attention and knowledges were directed to me. Further more, he is perfect photographer, always choosing the right place and moments were to make the best pictures. Sodik is very professional guide and love his profession, i could call him “walking encyclopedia”, starting the excursion from the roots of Islam, he opened life of dervishes, sufis, and whole dynastia of Amir Temur, showed me entire charm of the Eastern architecture and history of his country. I am very lucky choosing him as a guide for Samarkand.

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Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Площадь Регистан»

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  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
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