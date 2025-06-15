Мои заказы

Путешествие к семи озёрам - природные красоты Таджикистана и знакомство с местной культурой

Насыщенное однодневное путешествие для любителей живописной природы, вдохновляющих видов, аутентичных мест и вкусной кухни!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ждет: 9:00 — Выезд из Самарканда Начнем путь через поселок Джартепа. По дороге вы услышите рассказы о местной жизни и различиях между культурами узбеков и таджиков. 10:00 — Пересечение границы с Таджикистаном Оформление занимает около 40 минут. После этого мы заглянем на традиционный таджикский рынок, где вы сможете ощутить аутентичную атмосферу восточной торговли. 12:00 — Обед в национальном стиле Вкусная остановка в ресторане с блюдами азиатской кухни, чтобы зарядиться энергией перед поездкой по озёрам. 12:30–17:30 — Экскурсия по шести озёрам:
  • Нежигон (1640 м): «ресница» гор, бирюзовые воды;
  • Соя (1740 м): «тень», отражение природы в водной глади;
  • Гушор (1770 м): озеро с уникальной спокойной атмосферой;
  • Нофин (1820 м): насыщенный ультрамариновый цвет;
  • Хурдак (1870 м): маленькое озеро, но с невероятным шармом;
  • Маргузор (2140 м): самое большое озеро с пейзажами, напоминающими картину. Седьмое озеро, Хазорчашма, расположено на высоте 2332 м. Оно труднодоступно, и до него можно добраться только на джипе, поэтому в программу оно не включено. 17:30 — Ужин в Таджикистане Мы остановимся на ужин, чтобы обсудить впечатления и насладиться блюдами местной кухни. 18:00 — Возвращение через границу После прохождения пограничных формальностей направимся обратно в Самарканд. 20:00 — Прибытие в Самарканд Вас доставят к вашему отелю или другому удобному месту.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Поселок Джартепа
  • Озеро Нежигон
  • Озеро Соя
  • Озеро Гушор
  • Озеро Нофин
  • Озеро Хурдак
  • Озеро Маргузор
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер (Chevrolet Cobalt)
  • Обед и ужин.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
15 июн 2025
Всем советую. Экскурсия очень захватывающая и в жаркую погоду можно на ладится прохладой необыкновенных гор.
Спасибо большое гиду за внимательность.
К
Катерина
12 мая 2025
Хотим поблагодарить нашего гида Алишера за невероятное путешествие и погружение в новый для нас мир- мир красоты Таджикистана и его быт!
Алишер очень внимательный, обходительный, культурный иииии чудесный фотограф (хотя он
так не считает)).
Алишер всегда подскажет что и как лучше и быстрее сделать, подаст руку, откроет дверку, подстрахует и будет очень внимателен ко всем вашим пожеланиям!
Нам как девочкам, было очень спокойно и безопасно рядом с ним (что немаловажно).
Если за экскурсиями - то к Алишеру 👌🏽

S
Stive
4 мая 2025
Отличная экскурсия, красивые озера и горы, не утомительная дорога. Алишер - позитивный и приятный гид, заботился, фотографировал в классных ракурсах, старался сделать поездку максимально комфортной. Все было супер и очень понравилось.
Т
Татьяна
3 мая 2025
Организовано все было на отлично. Забрали из отеля вовремя. До границы доехали на легковом автомобиле с комфортом. После границы пересели на минивэн, типа нашего уазика, очень уж потрепанный. Сказали в
большой машине меньше укачивант в горах, но всех кого мы там видели ехали на чем то более современном. Приключений с автомобилем не избежали, но отнеслись к этому с юмором. От этого же организатора посетили узбекскую свадьбу, мастеркласс по плову и пещеру. Чего реально не хватило - это рассказов. Обо всем узнавали задавая вопросы. Единственный экскурсовод кто рассказывал (интересно и доступно) это Шерзод. В общем озера и свадьба - это был скорее трансфер. В остальном всё было круто)

м
марк
29 апр 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую!
Алишер прекрасный гид, с энтузиазмом рассказывал про родной Самарканд и отвечал на все вопросы. Тур организован прямо как указано в описании - пересечение границы, посещение рынка и
обед в Пенджикенте, поездка в горы на озера, ужин в Пенджикенте, возвращение в Самарканд.

Водитель хорошо знает дорогу, чувствовали себя безопасно на серпантинах!
Сами озера чудесны, по фото не оценить их волшебный цвет. Вдобавок заехали в горный кишлак, раздали детям конфеты и купили у них браслетики - очень милые, добрые и искренние дети

Вы должны осознавать, что экскурсия на весь день (как и заявлено, 11 часов) по возвращению в Самарканд вы будете уставшими - но довольными!
местами была не очень хорошая, но водитель успешно справлялся с этим, особых проблем дорога у нас не вызвала. Озёра выглядят живописно, горный пейзаж очень красивый, фото получаются замечательные. Алишер указывал нам лучшие места для фотографирования. Эти озёра знамениты тем, что каждому из них свойственен свой цвет воды за счёт растворённых в них минералов. Это особенно хорошо видно при ясной солнечной погоде. С погодой нам не очень повезло, но это не испортило общих впечатлений. До последнего седьмого озера нужно было добираться пешком и это не предусмотрено в данной экскурсии, нам вполне хватило шести озёр.
Также нам запомнилось посещение горных кишлаков, которые располагались по дороге к озёрам. Мы знали, что там дети просят сладости и заранее приобрели конфеты. Алишер также закупил подарки для детей. Они его хорошо знают и дружат с ним, поскольку он всегда привозит им подарки. Это очень помогло контакту с этими детьми, которые относились к нам с осторожностью и не понимали русского языка, хотя знали некоторые слова по английскому. Они не соглашались фотографироваться, пока их не попросил об этом Алишер, ему они не смогли отказать.
При возвращении мы посетили таджикское кафе, где вкусно поужинали местными блюдами (платить нам не пришлось, входит в стоимость поездки). В номер нас привезли уже поздно вечером. По дороге Алишер помог купить вкусную дыню.
Мы остались очень довольны услугами Алишера по организации этой поездки, поэтому с удовольствием согласились на его предложение посетить с ним на следующий день в Самарканде комплекс Вечный город, бумажную фабрику, Афросиаб и ряд других мест, где мы планировали побывать. Всё прошло замечательно, Алишер оказался очень хорошим экскурсоводом по Самарканду и его окрестностям. Всем рекомендуем пользоваться его услугами.

Д
Дарья
6 окт 2024
Спасибо большое гиду Алишеру и водителю Руслану!
Алишер приехал вовремя, по дороге развлекал разговорами, завез на виноградное поле, дорога до границы с Таджикистаном прошла незаметно. Пограничный контроль прошли очень быстро.
На территории
Таджикистана нас завезли на колоритный базар, показали город. Далее мы поехали в горы к озерам. Виды-потрясающие. Нам еще очень повезло с погодой. Алишер знает все классные места для съемок и сам очень хорошо фотографирует.
По дороге заезжали в небольшое поседение, совет: возьмите сладостей, местные дети им очень рады!
На маршруте вкусно кормили: обед и ужин.
Обратно границу тоже довольно быстро прошли, до Самарканда Алишер развлекал нас музыкальным бинго)
Мы остались очень довольны проведенным днем)

М
Мария
20 авг 2024
Очень понравилось, спасибо организаторам!
Н
Наталья
13 мая 2024
Посетили озера с экскурсоводом Алишером. Несмотря на дождливую погоду впечатление от поездки отличное.
Алишер отлично наладил контакт с детьми. Рассказывал о проезжаемых объектах и отвечал на всё наши вопросы.
Мы пообедали национальными блюдами таджикской кухни и поехали на озера. Прекрасная природа, удивительный цвет каждого озера! Помимо стандартной программы мы покатались на ослике)))
Т
Татьяна
12 мая 2024
Спасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёр Таджикистана. Дорога хотя и длинная, но не утомительная, интересно было увидеть как живет местное население в кишлаках.
С
Сергей
8 мая 2024
Поездка прошла на одном дыхании! Красивейшие озера, много полезной информации от гида и прекрасный уровень организации. Встреча у отеля, пересечение границы и сам маршрут - всё, как по нотам. Остались только самые положительные впечатления, рекомендую! 👌
Е
Евгений
27 апр 2024
НА стороне Узбекистана встретил в гостинице гид Алишер, отвез на границу с Таджикистаном, и сопровождал на всем протяжении пути к озерам и обратно. Отвечал на вопросы о жизни людей и
стране.
Прошли границу пешком и пересели на машину на стороне Таджикистана (водитель Тимур, хороший водитель), так как на машине проходить границу ОЧЕНЬ долго, так что только пешком.
Посетили Пенджикент, рынок-базар (очень аутентично), пообедали самсой, и поехали на озера. Часть пути по асфальту, но часть грунтовка и возле озер узкая горная дорога. Озера красивые, с водой разного цвета, виды тоже. Посетили 6 озер (до седьмого добираться либо пешком либо на джипе, как нам сказали.) Посмотрели горные кишлаки. Можно взять с собой в дорогу сладости для детей, при остановке окружают стайкой, и пытаются продать свои поделки.
На обратном пути в Пенджикенте поужинали национальным таджикским блюдом - на любителя, если нравятся слоеные лепешки залитые кисло-соленым соусом с мясом. Обратно границу тоже пешком.
Гид отвечал на все вопросы, водитель хорош, хотя пару раз было страшно на горных дорогах, но все безопасно.
Экскурсию советую.

