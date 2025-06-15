читать дальше

обед в Пенджикенте, поездка в горы на озера, ужин в Пенджикенте, возвращение в Самарканд.



Водитель хорошо знает дорогу, чувствовали себя безопасно на серпантинах!

Сами озера чудесны, по фото не оценить их волшебный цвет. Вдобавок заехали в горный кишлак, раздали детям конфеты и купили у них браслетики - очень милые, добрые и искренние дети



Вы должны осознавать, что экскурсия на весь день (как и заявлено, 11 часов) по возвращению в Самарканд вы будете уставшими - но довольными!

местами была не очень хорошая, но водитель успешно справлялся с этим, особых проблем дорога у нас не вызвала. Озёра выглядят живописно, горный пейзаж очень красивый, фото получаются замечательные. Алишер указывал нам лучшие места для фотографирования. Эти озёра знамениты тем, что каждому из них свойственен свой цвет воды за счёт растворённых в них минералов. Это особенно хорошо видно при ясной солнечной погоде. С погодой нам не очень повезло, но это не испортило общих впечатлений. До последнего седьмого озера нужно было добираться пешком и это не предусмотрено в данной экскурсии, нам вполне хватило шести озёр.

Также нам запомнилось посещение горных кишлаков, которые располагались по дороге к озёрам. Мы знали, что там дети просят сладости и заранее приобрели конфеты. Алишер также закупил подарки для детей. Они его хорошо знают и дружат с ним, поскольку он всегда привозит им подарки. Это очень помогло контакту с этими детьми, которые относились к нам с осторожностью и не понимали русского языка, хотя знали некоторые слова по английскому. Они не соглашались фотографироваться, пока их не попросил об этом Алишер, ему они не смогли отказать.

При возвращении мы посетили таджикское кафе, где вкусно поужинали местными блюдами (платить нам не пришлось, входит в стоимость поездки). В номер нас привезли уже поздно вечером. По дороге Алишер помог купить вкусную дыню.

Мы остались очень довольны услугами Алишера по организации этой поездки, поэтому с удовольствием согласились на его предложение посетить с ним на следующий день в Самарканде комплекс Вечный город, бумажную фабрику, Афросиаб и ряд других мест, где мы планировали побывать. Всё прошло замечательно, Алишер оказался очень хорошим экскурсоводом по Самарканду и его окрестностям. Всем рекомендуем пользоваться его услугами.