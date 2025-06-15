Насыщенное однодневное путешествие для любителей живописной природы, вдохновляющих видов, аутентичных мест и вкусной кухни!
Описание экскурсииЧто вас ждет: 9:00 — Выезд из Самарканда Начнем путь через поселок Джартепа. По дороге вы услышите рассказы о местной жизни и различиях между культурами узбеков и таджиков. 10:00 — Пересечение границы с Таджикистаном Оформление занимает около 40 минут. После этого мы заглянем на традиционный таджикский рынок, где вы сможете ощутить аутентичную атмосферу восточной торговли. 12:00 — Обед в национальном стиле Вкусная остановка в ресторане с блюдами азиатской кухни, чтобы зарядиться энергией перед поездкой по озёрам. 12:30–17:30 — Экскурсия по шести озёрам:
- Нежигон (1640 м): «ресница» гор, бирюзовые воды;
- Соя (1740 м): «тень», отражение природы в водной глади;
- Гушор (1770 м): озеро с уникальной спокойной атмосферой;
- Нофин (1820 м): насыщенный ультрамариновый цвет;
- Хурдак (1870 м): маленькое озеро, но с невероятным шармом;
- Маргузор (2140 м): самое большое озеро с пейзажами, напоминающими картину. Седьмое озеро, Хазорчашма, расположено на высоте 2332 м. Оно труднодоступно, и до него можно добраться только на джипе, поэтому в программу оно не включено. 17:30 — Ужин в Таджикистане Мы остановимся на ужин, чтобы обсудить впечатления и насладиться блюдами местной кухни. 18:00 — Возвращение через границу После прохождения пограничных формальностей направимся обратно в Самарканд. 20:00 — Прибытие в Самарканд Вас доставят к вашему отелю или другому удобному месту.
Ежедневно в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Джартепа
- Озеро Нежигон
- Озеро Соя
- Озеро Гушор
- Озеро Нофин
- Озеро Хурдак
- Озеро Маргузор
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (Chevrolet Cobalt)
- Обед и ужин.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
15 июн 2025
Всем советую. Экскурсия очень захватывающая и в жаркую погоду можно на ладится прохладой необыкновенных гор.
Спасибо большое гиду за внимательность.
К
Катерина
12 мая 2025
Хотим поблагодарить нашего гида Алишера за невероятное путешествие и погружение в новый для нас мир- мир красоты Таджикистана и его быт!
Алишер очень внимательный, обходительный, культурный иииии чудесный фотограф (хотя он
S
Stive
4 мая 2025
Отличная экскурсия, красивые озера и горы, не утомительная дорога. Алишер - позитивный и приятный гид, заботился, фотографировал в классных ракурсах, старался сделать поездку максимально комфортной. Все было супер и очень понравилось.
Т
Татьяна
3 мая 2025
Организовано все было на отлично. Забрали из отеля вовремя. До границы доехали на легковом автомобиле с комфортом. После границы пересели на минивэн, типа нашего уазика, очень уж потрепанный. Сказали в
м
марк
29 апр 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую!
Алишер прекрасный гид, с энтузиазмом рассказывал про родной Самарканд и отвечал на все вопросы. Тур организован прямо как указано в описании - пересечение границы, посещение рынка и
Д
Дарья
6 окт 2024
Спасибо большое гиду Алишеру и водителю Руслану!
Алишер приехал вовремя, по дороге развлекал разговорами, завез на виноградное поле, дорога до границы с Таджикистаном прошла незаметно. Пограничный контроль прошли очень быстро.
На территории
На территории
М
Мария
20 авг 2024
Очень понравилось, спасибо организаторам!
Н
Наталья
13 мая 2024
Посетили озера с экскурсоводом Алишером. Несмотря на дождливую погоду впечатление от поездки отличное.
Алишер отлично наладил контакт с детьми. Рассказывал о проезжаемых объектах и отвечал на всё наши вопросы.
Мы пообедали национальными блюдами таджикской кухни и поехали на озера. Прекрасная природа, удивительный цвет каждого озера! Помимо стандартной программы мы покатались на ослике)))
Т
Татьяна
12 мая 2024
Спасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёр Таджикистана. Дорога хотя и длинная, но не утомительная, интересно было увидеть как живет местное население в кишлаках.
С
Сергей
8 мая 2024
Поездка прошла на одном дыхании! Красивейшие озера, много полезной информации от гида и прекрасный уровень организации. Встреча у отеля, пересечение границы и сам маршрут - всё, как по нотам. Остались только самые положительные впечатления, рекомендую! 👌
Е
Евгений
27 апр 2024
НА стороне Узбекистана встретил в гостинице гид Алишер, отвез на границу с Таджикистаном, и сопровождал на всем протяжении пути к озерам и обратно. Отвечал на вопросы о жизни людей и
