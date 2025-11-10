Мои заказы

Самарканд за 1 день

Откройте для себя историю и культуру Самарканда через его легендарные достопримечательности и знаменитый Сиабский базар.

Побывайте на мастер-классе по изготовлению уникальной бумаги на фабрике Конигил и насладитесь традиционным самаркандским пловом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас на насыщенную экскурсию по Самарканду, где вы прикоснетесь к истории и культуре этого великого города. Наш маршрут включает посещение главных архитектурных и культурных достопримечательностей, таких как мавзолей Гур Эмир и Площадь Регистан, а также некрополь Шахи Зинда. Вы сможете увидеть величественную мечеть Бибиханум и изучить звездные хитрости в обсерватории Улугбека. Исследуйте оживленный Сиабский Восточный базар и насладитесь мастер-классом по изготовлению уникальной бумаги на фабрике Конигил. Вкусный самаркандский плов станет идеальным завершением вашего путешествия. Возможны также визиты в другие города по индивидуальной договоренности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Бибиханум
  • Некрополь Шахи Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Мавзолей Библейского пророка Даниила
  • Бумажная фабрика Конигил
  • Сиабский базар
  • Мечеть Харзрет-Хызр
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Топливный сбор
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пишите сюда, договоримся о месте встречи
Завершение: В центре Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Самарканда

