Откройте для себя историю и культуру Самарканда через его легендарные достопримечательности и знаменитый Сиабский базар.
Побывайте на мастер-классе по изготовлению уникальной бумаги на фабрике Конигил и насладитесь традиционным самаркандским пловом.
Побывайте на мастер-классе по изготовлению уникальной бумаги на фабрике Конигил и насладитесь традиционным самаркандским пловом.
Описание экскурсииПриглашаем вас на насыщенную экскурсию по Самарканду, где вы прикоснетесь к истории и культуре этого великого города. Наш маршрут включает посещение главных архитектурных и культурных достопримечательностей, таких как мавзолей Гур Эмир и Площадь Регистан, а также некрополь Шахи Зинда. Вы сможете увидеть величественную мечеть Бибиханум и изучить звездные хитрости в обсерватории Улугбека. Исследуйте оживленный Сиабский Восточный базар и насладитесь мастер-классом по изготовлению уникальной бумаги на фабрике Конигил. Вкусный самаркандский плов станет идеальным завершением вашего путешествия. Возможны также визиты в другие города по индивидуальной договоренности.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Бибиханум
- Некрополь Шахи Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Мавзолей Библейского пророка Даниила
- Бумажная фабрика Конигил
- Сиабский базар
- Мечеть Харзрет-Хызр
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Топливный сбор
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пишите сюда, договоримся о месте встречи
Завершение: В центре Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Завтра в 09:00
11 ноя в 10:00
$26 за человека