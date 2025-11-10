Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя историю и культуру Самарканда через его легендарные достопримечательности и знаменитый Сиабский базар.



Побывайте на мастер-классе по изготовлению уникальной бумаги на фабрике Конигил и насладитесь традиционным самаркандским пловом.

Гагарин Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека $120 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Приглашаем вас на насыщенную экскурсию по Самарканду, где вы прикоснетесь к истории и культуре этого великого города. Наш маршрут включает посещение главных архитектурных и культурных достопримечательностей, таких как мавзолей Гур Эмир и Площадь Регистан, а также некрополь Шахи Зинда. Вы сможете увидеть величественную мечеть Бибиханум и изучить звездные хитрости в обсерватории Улугбека. Исследуйте оживленный Сиабский Восточный базар и насладитесь мастер-классом по изготовлению уникальной бумаги на фабрике Конигил. Вкусный самаркандский плов станет идеальным завершением вашего путешествия. Возможны также визиты в другие города по индивидуальной договоренности.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату