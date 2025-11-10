Самарканд – один из древнейших городов мира с 2750-летней историей, ровесник Рима, Афин, Вавилона. Самарканда – это мост, соединяющий прошлое, настоящее и будущее.
Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда, кроме того, у вас будет возможность познакомиться с традициями, обычаями и бытом местного населения.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииМавзолей Гур-Эмир — место захоронения Тамерлана и его потомков. Вы услышите связанные с ним факты и легенды; Площадь Регистан —"визитная карточка" города. Я расскажу о расположенных на ней великолепных мечетях и медресе; Соборная мечеть Бибиханум — вы полюбуетесь ее небесно-голубым куполом и аркой размером с Млечный Путь; Мечеть Хазрет-Хызр — культовое сооружение на южной оконечности Афрасиаба. Название исламского храма связано с именем пророка Хызра, покровителя путешественников и обладателя "живой воды"; Мемориальный Комплекс Шахи Зинда — один из таинственный архитектурных памятников: считается, что именно здесь находится могила Кусама ибн Аббаса, сподвижника самого пророка Мухаммеда; Обсерватория Улугбека — расскажу о жизни и научных методах великого ученого, математика и астронома Мирзо Улугбека. Музей «Афросиаб» является наглядным изображением жизни и истории древнего Самарканда. Находится музей в северной части города, недалеко от древнейшего городища Афросиаб. Музей является уникальным археологическим памятником, так называемой своеобразной «копилкой» культурной жизни народа. Также можно дополнительно включить в программу посещение фабрики Худжум (изготовление вручную шелковых ковров по древней технологии) и фабрики Конигил (воссозданное производство высококачественной бумаги по старинным методам).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур-Эмир
- Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Мечеть Хазрет-Хызр
- Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Музей Афросиаб
Что включено
- Услуги гида
- Транспортный услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Музей Афросиаб
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
