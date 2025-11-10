Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Самарканд – один из древнейших городов мира с 2750-летней историей, ровесник Рима, Афин, Вавилона. Самарканда – это мост, соединяющий прошлое, настоящее и будущее.



Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда, кроме того, у вас будет возможность познакомиться с традициями, обычаями и бытом местного населения.

Фаёзиддин Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека 20% Скидка на заказ 125 выгода $25 $100 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии Мавзолей Гур-Эмир — место захоронения Тамерлана и его потомков. Вы услышите связанные с ним факты и легенды; Площадь Регистан —"визитная карточка" города. Я расскажу о расположенных на ней великолепных мечетях и медресе; Соборная мечеть Бибиханум — вы полюбуетесь ее небесно-голубым куполом и аркой размером с Млечный Путь; Мечеть Хазрет-Хызр — культовое сооружение на южной оконечности Афрасиаба. Название исламского храма связано с именем пророка Хызра, покровителя путешественников и обладателя "живой воды"; Мемориальный Комплекс Шахи Зинда — один из таинственный архитектурных памятников: считается, что именно здесь находится могила Кусама ибн Аббаса, сподвижника самого пророка Мухаммеда; Обсерватория Улугбека — расскажу о жизни и научных методах великого ученого, математика и астронома Мирзо Улугбека. Музей «Афросиаб» является наглядным изображением жизни и истории древнего Самарканда. Находится музей в северной части города, недалеко от древнейшего городища Афросиаб. Музей является уникальным археологическим памятником, так называемой своеобразной «копилкой» культурной жизни народа. Также можно дополнительно включить в программу посещение фабрики Худжум (изготовление вручную шелковых ковров по древней технологии) и фабрики Конигил (воссозданное производство высококачественной бумаги по старинным методам).

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату