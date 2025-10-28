Раскрыть тайны древнего Самарканда • Мавзолей Тамерлана. Памятник XV века, построенный в честь Амира Тимура. Рассмотрите изысканные узоры, мозаичные плитки, купола. Познакомитесь с орнаментами, в которых переплетаются мотивы исламистского искусства и традиционной узбекской культуры. И увидите, как каждая деталь, от резьбы по камню до витков каллиграфии, воплощает дух эпохи и высокое искусство строителей.

Ансамбль Регистан. Выдающийся архитектурный комплекс XV-XVII веков, расположенный в самом сердце древнего Самарканда. Символ величия и культурного богатства Центральной Азии. Здесь мы исследуем три медресе-мечети: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

Мечеть Биби-Ханум. Возведённая после индийского похода Тимура, она стала одной из крупнейших построек полководца. Мы расскажем о тайнах и легендах, связанных со строительством сооружения. Окунуться в повседневную жизнь города среди мировой архитектуры • Сиабский базар. Исторический рынок, который был одним из центров Шёлкового пути. Здесь вы сможете купить фрукты и сухофрукты, а также выбрать традиционные сувениры.

Некрополь Шахи-Зинда. Памятник XI века, название которого переводится как «Царь живых». Некрополь стал местом захоронения знаковых личностей, включая святых и правителей. В извилистых улочках комплекса вы почувствуете магию исламского искусства, где свет и тень создают удивительные визуальные эффекты, а звуки молитв наполняют пространство духовностью. Важная информация:.

