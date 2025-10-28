Мои заказы

Великий Самарканд - город, хранящий древние тайны Востока

Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом Самарканде.

В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники
города — древние мечети, медресе и усыпальницы.

А также отведаете легендарный самаркандский плов и посетите базар, где в изобилии представлены дары Узбекистана. Мы будем путешествовать по городу, где хранится история со времён Александра Македонского до эпохи Тимура — правителя, чьё имя звучит здесь в каждом шорохе ветра.

4 отзыва
Описание экскурсии

Раскрыть тайны древнего Самарканда • Мавзолей Тамерлана. Памятник XV века, построенный в честь Амира Тимура. Рассмотрите изысканные узоры, мозаичные плитки, купола. Познакомитесь с орнаментами, в которых переплетаются мотивы исламистского искусства и традиционной узбекской культуры. И увидите, как каждая деталь, от резьбы по камню до витков каллиграфии, воплощает дух эпохи и высокое искусство строителей.
  • Ансамбль Регистан. Выдающийся архитектурный комплекс XV-XVII веков, расположенный в самом сердце древнего Самарканда. Символ величия и культурного богатства Центральной Азии. Здесь мы исследуем три медресе-мечети: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
  • Мечеть Биби-Ханум. Возведённая после индийского похода Тимура, она стала одной из крупнейших построек полководца. Мы расскажем о тайнах и легендах, связанных со строительством сооружения. Окунуться в повседневную жизнь города среди мировой архитектуры • Сиабский базар. Исторический рынок, который был одним из центров Шёлкового пути. Здесь вы сможете купить фрукты и сухофрукты, а также выбрать традиционные сувениры.
• Некрополь Шахи-Зинда. Памятник XI века, название которого переводится как «Царь живых». Некрополь стал местом захоронения знаковых личностей, включая святых и правителей. В извилистых улочках комплекса вы почувствуете магию исламского искусства, где свет и тень создают удивительные визуальные эффекты, а звуки молитв наполняют пространство духовностью. Важная информация:
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке к заказу.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Тамерлана
  • Ансамбль Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар
  • Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Входные билеты на памятники - общая сумма $30/человека
  • Питание (плов - $5)
  • Прочие расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей ГурЭмир - Гробница Тамерлана
Завершение: Некрополь Шахи Зинда, или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке к заказу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
С
Сергей
28 окт 2025
Великолепный гид! Грамотная и интересная подача материала. Очень внимательный и чуткий, делает экскурсию максимально комфортной. Буду рекомендовать своим друзьям!
А ещё, он делает красивые фото! Благодарю, Азамат! ❤️
М
Мила
18 окт 2025
Нам в нашей поездке по Узбекистану бесконечно везет на самых лучших гидов! И Азамат - один из них. Он удивительный человек, который увлечен своей работой и увлекает своих туристов! Слушать
его можно с открытым ртом и бесконечно долго, потому что он глубоко знает историю Средней Азии и рассказывает обо всем интересно и подробно! Но ровно настолько подробно, насколько вы готовы погрузиться в детали. Азамат ответил на все наши вопросы, в том числе о современной жизни в Узбекистане.

Наша экскурсия длилась 4 часа вместо двух. После экскурсии Азамат дал нам рекомендации по дальнейшему знакомству с Самаркандом, прислал геолокации основных достопримечательностей и ссылки на литературные источники, посоветовал великолепную чайхану Бибихоным рядом с одноименной мечетью, где мы, вегетарианцы, попробовали самые вкусные блюда! Ах да, еще он сделал яркие снимки в тщательно подобранных правильных ракурсах.

Огромное спасибо, Азамат!!!

Д
Денис
11 окт 2025
Это настоящая сказка - впечатления просто волшебные! Продуманный маршрут, отличная организация, душевная атмосфера. И конечно эрудированный, влюблённый в свои края, обаятельный и внимательный Азамат, который поделился не только фактами и
мифами, но и частичкой души этого замечательного места. С организационной точки зрения все превосходно - встреча на вокзале, передвижение на такси, возможность сочетать места must see с индивидуальными предпочтениями (мы заехали на фабрику и купили аутентичный ковёр). Отличная экскурсия и замечательный гид. Всем рекомендую!

З
Земфира
6 окт 2025
**Волшебный Самарканд: незабываемая экскурсия с Артёмом! ** ✨

Друзья, спешу поделиться самыми яркими впечатлениями от экскурсии по Самарканду! Это было не просто путешествие — это было настоящее погружение в волшебный мир
Востока!

Наш гид Артём — просто феноменальный рассказчик и настоящий знаток своего дела! Его энергия и энтузиазм заразительны, а знания истории Самарканда поражают глубиной и детализацией. Он не просто рассказывал факты — он оживлял их, превращая в захватывающие истории, от которых невозможно было оторваться!

**Программа экскурсии** превзошла все ожидания! Мы побывали в самых знаковых местах города: величественный Регистан, таинственный мавзолей Гур-Эмир, потрясающий Биби-Ханым — каждое место было представлено так ярко и красочно, что казалось, будто мы перенеслись в эпоху Тамерлана.

Особенно хочу отметить **профессиональный подход** Артёма к организации. Всё было чётко спланировано, но при этом сохранялась атмосфера непринуждённого общения. Он с удовольствием отвечал на все вопросы, давал ценные советы по местным ресторанам и сувенирным лавкам.

**Атмосфера экскурсии** была просто волшебной! Артём умеет создать такое настроение, что каждый уголок древнего города начинает дышать историей. Его умение находить интересные детали и малоизвестные факты превратило обычную экскурсию в настоящее приключение!

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Самарканд глазами настоящего знатока! Артём — тот гид, который сделает ваше путешествие незабыва

