Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом Самарканде.
Описание экскурсии
Раскрыть тайны древнего Самарканда • Мавзолей Тамерлана. Памятник XV века, построенный в честь Амира Тимура. Рассмотрите изысканные узоры, мозаичные плитки, купола. Познакомитесь с орнаментами, в которых переплетаются мотивы исламистского искусства и традиционной узбекской культуры. И увидите, как каждая деталь, от резьбы по камню до витков каллиграфии, воплощает дух эпохи и высокое искусство строителей.
- Ансамбль Регистан. Выдающийся архитектурный комплекс XV-XVII веков, расположенный в самом сердце древнего Самарканда. Символ величия и культурного богатства Центральной Азии. Здесь мы исследуем три медресе-мечети: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
- Мечеть Биби-Ханум. Возведённая после индийского похода Тимура, она стала одной из крупнейших построек полководца. Мы расскажем о тайнах и легендах, связанных со строительством сооружения. Окунуться в повседневную жизнь города среди мировой архитектуры • Сиабский базар. Исторический рынок, который был одним из центров Шёлкового пути. Здесь вы сможете купить фрукты и сухофрукты, а также выбрать традиционные сувениры.
Некрополь Шахи-Зинда. Памятник XI века, название которого переводится как «Царь живых». Некрополь стал местом захоронения знаковых личностей, включая святых и правителей. В извилистых улочках комплекса вы почувствуете магию исламского искусства, где свет и тень создают удивительные визуальные эффекты, а звуки молитв наполняют пространство духовностью. Важная информация:.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Тамерлана
- Ансамбль Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Сиабский базар
- Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты на памятники - общая сумма $30/человека
- Питание (плов - $5)
- Прочие расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей ГурЭмир - Гробница Тамерлана
Завершение: Некрополь Шахи Зинда, или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
С
Сергей
28 окт 2025
Великолепный гид! Грамотная и интересная подача материала. Очень внимательный и чуткий, делает экскурсию максимально комфортной. Буду рекомендовать своим друзьям!
А ещё, он делает красивые фото! Благодарю, Азамат! ❤️
М
Мила
18 окт 2025
Нам в нашей поездке по Узбекистану бесконечно везет на самых лучших гидов! И Азамат - один из них. Он удивительный человек, который увлечен своей работой и увлекает своих туристов! Слушать
Д
Денис
11 окт 2025
Это настоящая сказка - впечатления просто волшебные! Продуманный маршрут, отличная организация, душевная атмосфера. И конечно эрудированный, влюблённый в свои края, обаятельный и внимательный Азамат, который поделился не только фактами и
З
Земфира
6 окт 2025
**Волшебный Самарканд: незабываемая экскурсия с Артёмом! ** ✨
Друзья, спешу поделиться самыми яркими впечатлениями от экскурсии по Самарканду! Это было не просто путешествие — это было настоящее погружение в волшебный мир
