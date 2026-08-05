Что вы увидите
Площадь РегистанОсмотр с остановкой
Откройте сердце Самарканда — площадь Регистан. Прогуляйтесь по одному из самых красивых архитектурных ансамблей мира, узнайте истории великих правителей, древних учёных и мастеров, а также почувствуйте атмосферу легендарного города на Великом шелковом пути.
Сиабский БазарПосещаем
Сиабский базар — самый известный и колоритный рынок Самарканда, где уже много веков кипит городская жизнь. Здесь вы сможете попробовать свежие фрукты, восточные сладости, сухофрукты, специи и знаменитые самаркандские лепёшки, познакомиться с местными традициями торговли и почувствовать настоящую атмосферу восточного базара. Это место, где история, культура и гастрономия встречаются каждый день.
Мечеть Биби-ХанумОсмотр с остановкой
Мечеть Биби-Ханум — один из самых грандиозных памятников эпохи Амира Темура и символ величия Самарканда. Построенная в начале XV века, она поражает своими масштабами, величественными куполами и богатым архитектурным убранством. Во время экскурсии вы узнаете легенды, связанные с её созданием, познакомитесь с историей одной из крупнейших мечетей исламского мира и оцените мастерство средневековых зодчих.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — не просто прогулка, а чувственное путешествие сквозь ароматы, приправы и тайны настоящего самаркандского застолья. Вы увидите город глазами гурмана, у которого сердце замирает не только у Регистана, но и у лепёшки, только что вынутой из тандыра. Начнётся всё с Сиабского базара — живого, пёстрого, душистого. Здесь специи сверкают как драгоценности, дыни пахнут солнцем, а самса шипит в горячей печи. Вы не пройдёте мимо ни одного аромата — будете пробовать, нюхать, удивляться, выбирать сладости, как будто для свадьбы. Дальше — настоящие чайханы, где плов не «варят», а создают с уважением и знанием. Где самса раскрывает тайну в каждом слоёном укусе. Где гранатовый сок, зелёный чай и терпкий урюк подаются к горячему «достархану» — как символ гостеприимства...
Кому подойдёт
- Тем, кто хочет познакомиться с Самаркандом через кухню, базар и чайханы
- Тем, кому интересны местные продукты, специи и традиции самаркандского застолья
- Тем, кто выбирает формат с множеством дегустаций, а не только осмотр достопримечательностей
- Тем, кому важна живая атмосфера рынка и аутентичные гастрономические места
Полезно знать
- В жаркое время желательно взять головной убор или зонт. А также мы на экскурсию приходить голодными
Место встречи
🚩Начало: Nan Bazaar (Базар лепёшек), Panjakent street, Самарканд, Узбекистан
🏁Завершение: Мечеть Биби-Ханум
Как найти. Гид будет ожидать вас под навесом, где продают лепёшки
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 10 человек
|$125
Каждый человек сверх 10 — доплата $5 за человека
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость включены только услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются дегустации и питание. Входные билеты на данном маршруте не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Visit Samarkand — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Visit Samarkand – команда, которая уже более двух лет знакомит гостей с Самаркандом через классические экскурсии и авторские маршруты. Мы покажем не только главные достопримечательности города, но и его скрытые уголки, атмосферные кварталы и места, куда редко заглядывают обычные туристы. С нами вы получите не просто экскурсию, а настоящее путешествие с историями, открытиями и яркими впечатлениями
Входит в следующие категории Самарканда
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