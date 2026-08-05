Visit Samarkand — ваша команда гидов в Самарканде Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Visit Samarkand – команда, которая уже более двух лет знакомит гостей с Самаркандом через классические экскурсии и авторские маршруты. Мы покажем не только главные достопримечательности города, но и его скрытые уголки, атмосферные кварталы и места, куда редко заглядывают обычные туристы. С нами вы получите не просто экскурсию, а настоящее путешествие с историями, открытиями и яркими впечатлениями