Самарканд, город с богатейшей историей, не ограничивается лишь эпохой Тамерлана.На этой экскурсии вы увидите гораздо больше, начиная с древних руин Афрасиаба, где каждый камень рассказывает свою историю, уходящую в глубь

веков до 7 века до Н.Э. Вы погрузитесь в доисламские времена, исследуя археологический комплекс и узнаете о жизни древних цивилизаций, населявших эти земли. После этого путешествия в прошлое, экскурсия перенесет вас в период расцвета Самарканда как центра исламских исследований и эпохи Возрождения Тимуридов. Вы посетите легендарные памятники на площади Регистан, включая мавзолей Гур-Эмир, медресе, соборную мечеть Биби-Ханум и обсерваторию Мирзо Улугбека. Эта экскурсия не просто познавательное путешествие, но и возможность ощутить дух великого Самарканда, его культуру и историю, которые оставили неизгладимый след в мировой культуре

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Великий предок Самарканда

Наш город возник примерно в те же времена, что и легенды Античного мира: Рим и Афины. Но свое нынешнее название и территориальные очертания он получил значительно позже. На северной окраине вы посетите городище, с которого начался путь Самарканда. Услышите о временах, когда здесь находилась Мараканда, столица «страны садов и чудес» Согдианы. Попробуете представить, как выглядела древняя цитадель, гуляя по холмам Афрасиаба. А также узнаете об артефактах, хранящихся в расположенном здесь же Музее истории основания Самарканда. Коллекция насчитывает больше 15000 экспонатов, среди которых есть монеты периода Александра Македонского, стрелы, ножи, зороастрийские захоронения, остатки стен и не только.

Средневековое наследие Среднего Востока

После мы переместимся в сердце Самарканда, на площадь Регистан, где перед вами предстанут легендарные сооружения 15 века.

В мавзолее Гур-Эмир я расскажу факты из биографии Тамерлана и о том, как он поднялся буквально с нуля до властелина трех континентов. Также выясним, кто покоится в его гробнице.

я расскажу факты из биографии Тамерлана и о том, как он поднялся буквально с нуля до властелина трех континентов. Также выясним, кто покоится в его гробнице. Осматривая медресе, поговорим о системе образования в 15-17 веках.

В соборной мечети Амира Тимура — Биби-Ханум — вы услышите об одном из первых экспериментальных сооружений, рисках, на которые пошли мастера, воздвигая столь высокие стены, и осознаете величие некогда крупнейшей мечети во всей Средней Азии, ставшей центром притяжения мусульман со всего мира.

— вы услышите об одном из первых экспериментальных сооружений, рисках, на которые пошли мастера, воздвигая столь высокие стены, и осознаете величие некогда крупнейшей мечети во всей Средней Азии, ставшей центром притяжения мусульман со всего мира. В обсерватории Мирзо Улугбека вы рассмотрите ценные астрономические инструменты, с помощью которых были рассчитаны координаты звезд и количество дней в календарном году без телескопа.

вы рассмотрите ценные астрономические инструменты, с помощью которых были рассчитаны координаты звезд и количество дней в календарном году без телескопа. А у первой мечети Самарканда Хазрет-Хызр, построенной с приходом первых арабов в 8 веке, я расскажу легенду о пророке и волшебнике, который проверял людей на щедрость, и раскрою одну из местных традиций.

Организационные детали

Посещение городища Афрасиаб бесплатное, вход в остальные объекты оплачивается отдельно на месте — по 3$/человека.