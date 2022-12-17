Руины Афрасиаба и памятники Самарканда

Прикоснуться к эпохе древней Согдианы и познакомиться с шедеврами Средневекового Востока

Как правило, посещение Самарканда ограничивается осмотром достопримечательностей эпохи Тамерлана. Однако город хранит гораздо более древнюю историю, уходящую в 7 век до н. э. И руины Афрасиаба тому свидетели.

Гуляя по археологическому комплексу, вы погрузитесь в доисламские времена и узнаете об истоках жемчужины Востока.

А после отправитесь изучать памятники периода, когда Самарканд расцвел как центр исламских исследований и стал местом рождения эпохи Возрождения Тимуридов.
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
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Описание

Что вас ожидает

Великий предок Самарканда

Наш город возник примерно в те же времена, что и легенды Античного мира: Рим и Афины. Но свое нынешнее название и территориальные очертания он получил значительно позже. На северной окраине вы посетите городище, с которого начался путь Самарканда. Услышите о временах, когда здесь находилась Мараканда, столица «страны садов и чудес» Согдианы. Попробуете представить, как выглядела древняя цитадель, гуляя по холмам Афрасиаба. А также узнаете об артефактах, хранящихся в расположенном здесь же Музее истории основания Самарканда. Коллекция насчитывает больше 15000 экспонатов, среди которых есть монеты периода Александра Македонского, стрелы, ножи, зороастрийские захоронения, остатки стен и не только.

Средневековое наследие Среднего Востока

После мы переместимся в сердце Самарканда, на площадь Регистан, где перед вами предстанут легендарные сооружения 15 века.

  • В мавзолее Гур-Эмир я расскажу факты из биографии Тамерлана и о том, как он поднялся буквально с нуля до властелина трех континентов. Также выясним, кто покоится в его гробнице.
  • Осматривая медресе, поговорим о системе образования в 15-17 веках.
  • В соборной мечети Амира Тимура — Биби-Ханум — вы услышите об одном из первых экспериментальных сооружений, рисках, на которые пошли мастера, воздвигая столь высокие стены, и осознаете величие некогда крупнейшей мечети во всей Средней Азии, ставшей центром притяжения мусульман со всего мира.
  • В обсерватории Мирзо Улугбека вы рассмотрите ценные астрономические инструменты, с помощью которых были рассчитаны координаты звезд и количество дней в календарном году без телескопа.
  • А у первой мечети Самарканда Хазрет-Хызр, построенной с приходом первых арабов в 8 веке, я расскажу легенду о пророке и волшебнике, который проверял людей на щедрость, и раскрою одну из местных традиций.

Организационные детали

Посещение городища Афрасиаб бесплатное, вход в остальные объекты оплачивается отдельно на месте — по 3$/человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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