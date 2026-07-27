Наш город возник примерно в те же времена, что и легенды Античного мира: Рим и Афины. Но свое нынешнее название и территориальные очертания он получил значительно позже. На северной окраине вы посетите городище, с которого начался путь Самарканда. Услышите о временах, когда здесь находилась Мараканда, столица «страны садов и чудес» Согдианы. Попробуете представить, как выглядела древняя цитадель, гуляя по холмам Афрасиаба. А также узнаете об артефактах, хранящихся в расположенном здесь же Музее истории основания Самарканда. Коллекция насчитывает больше 15000 экспонатов, среди которых есть монеты периода Александра Македонского, стрелы, ножи, зороастрийские захоронения, остатки стен и не только.
Средневековое наследие Среднего Востока
После мы переместимся в сердце Самарканда, на площадь Регистан, где перед вами предстанут легендарные сооружения 15 века.
В мавзолее Гур-Эмир я расскажу факты из биографии Тамерлана и о том, как он поднялся буквально с нуля до властелина трех континентов. Также выясним, кто покоится в его гробнице.
Осматривая медресе, поговорим о системе образования в 15-17 веках.
В соборной мечети Амира Тимура — Биби-Ханум — вы услышите об одном из первых экспериментальных сооружений, рисках, на которые пошли мастера, воздвигая столь высокие стены, и осознаете величие некогда крупнейшей мечети во всей Средней Азии, ставшей центром притяжения мусульман со всего мира.
В обсерватории Мирзо Улугбека вы рассмотрите ценные астрономические инструменты, с помощью которых были рассчитаны координаты звезд и количество дней в календарном году без телескопа.
А у первой мечети Самарканда Хазрет-Хызр, построенной с приходом первых арабов в 8 веке, я расскажу легенду о пророке и волшебнике, который проверял людей на щедрость, и раскрою одну из местных традиций.
Организационные детали
Посещение городища Афрасиаб бесплатное, вход в остальные объекты оплачивается отдельно на месте — по 3$/человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место встречи планируется с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 504 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, я лицензированный гид в Самарканде. Работаю в туризме уже почти 10 лет. С радостью расскажу о традициях, истории и культуре нашего города. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Тимур отлично погрузил не только в исторический контекст, но и в культуру современной жизни Самарканда. Рекомендую, если хотите почувствовать не только прошлое, но и настоящее!
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Ирина
Тимур очень ответственный и коммуникабельный гид, скорректировали маршрут и время с учетом моих пожеланий. Узнала очень много интересного, даже не ожидала, что будет действительно интересно)Однозначно рекомендую, не пожалеете.
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Danil
Тимур, в любом случае, харизматичный рассказчик, разбавляет повествование шутками. Точки маршрута составлены интересно, время пролетело незаметно.
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия! Тимур прекрасный приятный рассказчик. Были на экскурсии семьей: 2 взрослых и ребенок 11 лет. Интересно было всем. Тимур хорошо подстраивает рассказ под слушателей (возраст, интересы). Маршрут построен грамотно, читать дальшеуменьшить
не успеваешь устать и время летит незаметно. Тимур дает исторические факты, перемежая их легендами и забавными историями. Если вам нужны только исторические факты, то, наверное, это не тот формат. Но если хотите приятно и интересно провести время, узнав много нового и интересного, то вам точно к Тимуру. Отдельное спасибо за помощь и советы по тому, где еще интересно и вкусно провести время.
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Л
Лидия
Тимур молодец - мы будем рекомендовать его маршрут по Самарканду для тех, кто ничего не знает про этот город и историю. Но мы были подготовлены, поэтому сразу предупредили об этом читать дальшеуменьшить
гида. Тем не менее маршрут составлен хорошо, охватывает все знаковые места кроме Шахи Зинда. Необычная манера у Тимура рассказывать - как у педагога, который хочет вложить знания в головы учеников. Но как только начинаешь расспрашивать про жизнь и быт в Узбекистане, рассказ становится живой, ответы на вопросы увлекательными. Так что задавайте вопросы. В том числе о каких-то местах, которые не входят в маршрут.
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Б
Борис
Искренне рекомендую. Гид Тимур очень знающий, вежливый и доброжелательный, а достопримечательности Самарканда - настоящее чудо.
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