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о чем мы узнали в последний момент. Это расстроило, экскурсию можно было либо перенести, либо заменить Регистан другим объектом. Также экскурсия прошла за 2 часа, вместо заявленных 3.5 часов. Мне кажется, мне не хватило полноты картины, многие объекты были рассказаны не так подробно, как хотелось бы. Особенно, учитывая, что время то было и Регистан был закрыт. Сам гид Тимур в целом хорошо владеет знаниями и отвечает на вопросы слушателей. Думаю, просто экскурсию надо подкорректировать на случаи закрытия мест и подробнее останавливаться на объектах.