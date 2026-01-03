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Самарканд: ярко, вкусно, интересно

Вас ждет прогулка по некрополю Шахи Зинда с его изящными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями
Приглашаем полюбоваться сияющими лазурными куполами Самарканда и оценить его великолепную кухню. Вы посетите старинные площади, медресе, мавзолеи и мечети. Погрузитесь в богатую историю страны и расшифруете особенности ее архитектуры. А
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потом отправитесь в нетуристические чайханы, где продегустируете традиционные узбекские блюда.

Вы увидите площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана.

Прогуляетесь по средневековому некрополю Шахи Зинда, посетите обсерваторию Улугбека и узнаете, как ученые исследовали звезды в 15 веке. Насладитесь национальной кухней в аутентичных местах, где готовят лучшие блюда Самарканда

5
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🍽️ Аутентичная узбекская кухня
  • 📜 Богатая история и культура
  • 🕌 Величественные мечети и мавзолеи
  • 🌌 Увлекательные рассказы о звездах
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно

Что можно увидеть

  • Площадь Регистан
  • Соборная мечеть Биби-Ханум
  • Мавзолей Святого Даниила
  • Усыпальница семьи Тамерлана
  • Некрополь Шахи Зинда
  • Обсерватория Улугбека

Описание экскурсии

Самое-самое в Самарканде

Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана. А также погуляете по знаменитому средневековому некрополю Шахи Зинда с изящными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Посетите обсерваторию Улугбека и узнаете, как ученые исследовали звезды в 15 веке.

Гастрономическая экспедиция

Жизнь на Востоке невозможно представить без чайханы. Мы отправимся знакомиться с национальной кухней в аутентичные места, где я бываю с семьей и друзьями. Часто в отдельных районах есть свои фирменные блюда. Так, улица Кокандская славится шашлычными домами, в Махалля Мулиен заглядывают ценители самаркандских мантов, а в Поселке Геофизиков готовят лучший в городе плов.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — 20$ с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате на легковом транспорте (для 3-4 человек). Доплата составит 40$. Стоимость минивэна и автобуса уточняйте в переписке.
  • Мы можем добавить в программу бумажную фабрику в поселке Конигил, керамическую мастерскую или национальный дом Гиёс Ака. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мавзолей Гур Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 521 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Саид, я работаю гидом по Узбекистану с 2013 года. Очень люблю свою профессию, с вниманием отношусь ко всем пожеланиям гостей, рассказываю о родной стране с интересом и душой. С нетерпением жду встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
2
3
2
1
Е
Все прошло замечательно! Саид интересный рассказчик, увлек и детей и нас с мужем.
Все прошло замечательно! Саид интересный рассказчик, увлек и детей и нас с мужем.
Все прошло замечательно! Саид интересный рассказчик, увлек и детей и нас с мужем.
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Е
Прекрасный город Самарканд и очень интересная экскурсия с гидом Русланом. Человек очень деликатный, знающий. Мы получили море удовольствие. А еще он отвез нас в прекрасное место, где мы вкусно пообедали настоящими мантами и самаркандским пловом😋Спасибо еще раз!
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М
Обратиться к Саиду было нашим лучшим решением! Мы поехали одним днем из Ташкента довольно большой и разношерстной компанией (7 чел). Саид быстро сориентировался что к чему и на ходу адаптировал
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маршрут под наши пожелания. При этом мы посетили все основные достопримечательности и поели очень вкусный самаркандский плов.

Чувствовалось, что Саид искренне любит город и хорошо знает историю: несмотря на большое количество имен, дат и мест, слушать было не скучно — все рассказывалось легко, с шутками и проведением параллелей с современным контекстом. Помимо этого отвечал на все наши вопросы про жизнь в Узбекистане и делился наводками на хорошие места для посещения.

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П
Отличная экскурсия. Саид очень приятный в общении, доброжелательный и всегда готов помочь. Провёл очень интересную и познавательную экскурсию по городу, показав всё, что хотелось и даже больше) Спасибо большое!
Отличная экскурсия. Саид очень приятный в общении, доброжелательный и всегда готов помочь. Провёл очень интересную и
Отличная экскурсия. Саид очень приятный в общении, доброжелательный и всегда готов помочь. Провёл очень интересную и
Отличная экскурсия. Саид очень приятный в общении, доброжелательный и всегда готов помочь. Провёл очень интересную и
Отличная экскурсия. Саид очень приятный в общении, доброжелательный и всегда готов помочь. Провёл очень интересную и
Отличная экскурсия. Саид очень приятный в общении, доброжелательный и всегда готов помочь. Провёл очень интересную и
Отличная экскурсия. Саид очень приятный в общении, доброжелательный и всегда готов помочь. Провёл очень интересную и
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Я
Прекрасный экскурсовод: учень образованный и воспитанный. Кроме образования хочу выделить высокий интеллект и живой ум Саида: он проводил не просто экскурсию с интересными историческими фактами и датами, но еще и
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ответил на все наши вопросы, которые возникли по ходу. И не всегда это вопросы касались именно Узбекистана. У Саида прекрасные познания общей истории и истории религии. Также Саид отвел нас в красивые места, чтобы сделать фото и попить кофе. Спасибо! Получили огромное удовольствие! С благодарностью Сергей, Роман и Яна.

Прекрасный экскурсовод: учень образованный и воспитанный. Кроме образования хочу выделить высокий интеллект и живой ум Саида:
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Елена
Как же мы рады, что забронировали экскурсию у Саида! Мы поехали семьей с 2 маленькими детьми (2 и 8 лет), опасались, что не сможем ничего посмотреть. Но с Саидом, да
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и на машине было комфортно, детей старался отвлечь и заинтересовать. Без него вообще бы ничего не поняли. Фото и видео делает отличные) рассказывает очень интересно и знает много. В целом, очень тактичный и приятный, современный человек. Рекомендую) благодарю Саид!

Как же мы рады, что забронировали экскурсию у Саида! Мы поехали семьей с 2 маленькими детьми
Как же мы рады, что забронировали экскурсию у Саида! Мы поехали семьей с 2 маленькими детьми
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