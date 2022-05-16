Что вас ожидает

Самое-самое в Самарканде

Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханым, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана. А также погуляете по знаменитому средневековому некрополю Шахи Зинда с изящными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Посетите обсерваторию Улугбека и узнаете, как ученые исследовали звезды в 15 веке.

Гастрономическая экспедиция

Жизнь на Востоке невозможно представить без чайханы. Мы отправимся знакомиться с национальной кухней в аутентичные места, где я бываю с семьей и друзьями. Часто в отдельных районах есть свои фирменные блюда. Так, улица Кокандская славится шашлычными домами, в Махалля Мулиен заглядывают ценители самаркандских мантов, а в Поселке Геофизиков готовят лучший в городе плов.

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