Приглашаем полюбоваться сияющими лазурными куполами Самарканда и оценить его великолепную кухню. Вы посетите старинные площади, медресе, мавзолеи и мечети. Погрузитесь в богатую историю страны и расшифруете особенности ее архитектуры. А

потом отправитесь в нетуристические чайханы, где продегустируете традиционные узбекские блюда. Вы увидите площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана. Прогуляетесь по средневековому некрополю Шахи Зинда, посетите обсерваторию Улугбека и узнаете, как ученые исследовали звезды в 15 веке. Насладитесь национальной кухней в аутентичных местах, где готовят лучшие блюда Самарканда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Самарканде

Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана. А также погуляете по знаменитому средневековому некрополю Шахи Зинда с изящными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Посетите обсерваторию Улугбека и узнаете, как ученые исследовали звезды в 15 веке.

Гастрономическая экспедиция

Жизнь на Востоке невозможно представить без чайханы. Мы отправимся знакомиться с национальной кухней в аутентичные места, где я бываю с семьей и друзьями. Часто в отдельных районах есть свои фирменные блюда. Так, улица Кокандская славится шашлычными домами, в Махалля Мулиен заглядывают ценители самаркандских мантов, а в Поселке Геофизиков готовят лучший в городе плов.

Организационные детали