Самарканд: ярко, вкусно, интересно

Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день

Индивидуальная
Приглашаю полюбоваться сияющими лазурными куполами Самарканда и оценить его великолепную кухню.

Вы посетите старинные площади, медресе, мавзолеи и мечети.

Погрузитесь в богатую историю страны и расшифруете особенности ее архитектуры.

А потом отправитесь в нетуристические чайханы, где продегустируете традиционные узбекские блюда.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
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Что вас ожидает

Самое-самое в Самарканде

Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханым, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана. А также погуляете по знаменитому средневековому некрополю Шахи Зинда с изящными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Посетите обсерваторию Улугбека и узнаете, как ученые исследовали звезды в 15 веке.

Гастрономическая экспедиция

Жизнь на Востоке невозможно представить без чайханы. Мы отправимся знакомиться с национальной кухней в аутентичные места, где я бываю с семьей и друзьями. Часто в отдельных районах есть свои фирменные блюда. Так, улица Кокандская славится шашлычными домами, в Махалля Мулиен заглядывают ценители самаркандских мантов, а в Поселке Геофизиков готовят лучший в городе плов.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — 20$ с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата составит 40$.
  • Мы можем добавить в программу бумажную фабрику в поселке Конигил, керамическую мастерскую или национальный дом Гиёс Ака. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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