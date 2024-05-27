Дегустации на экскурсиях в Самарканде – попробуйте новое на вкус

Найдено 9 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Самарканде на русском языке, цены от €45, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кухня и ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
«По желанию также организую дегустацию местного вина»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
45 за человека
Из Самарканда - на загородную винодельню «Багизаган»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Винный тур «Багизаган» из Самарканда: дегустация и культура
Погрузитесь в мир узбекского виноделия с экскурсией на винодельню «Багизаган», где вас ждут дегустации и знания
«В стоимость включены: трансфер, рассказ гида винодельни, дегустация вин, сырная тарелка, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
85 за человека
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
«Дегустация вин, коньяков и бальзамов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 4 чел.
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Начало: В вашем отеле
«После сытной дегустации мы отправимся на винзавод Самарканда для дегустации узбекских вин и коньяков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8577 за всё до 4 чел.
В поисках узбекских традиций
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
«Вы побываете в настоящем винном погребе, пообщайтесь с талантливыми виноделами и насладитесь дегустацией вин, коньяков и чачи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
«Если не успеваем по времени, мы предложим на замену дегустацию других блюд национальной кухни (самса/лагман/манты и т»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 130 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
«В завершение для желающих будет организована дегустация вин и коньяков в колоритном подвальном дегустационном зале»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    27 мая 2024
    Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
    Огромное спасибо Джафару!) Джафар сделал наше путешествие в Самарканд незабываемым!) По дороге в сторону китабских гор, мы успели задать много вопросов про
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    быт самаркандцев, Джафар рассказывал очень интересно!) Мы останавливались в месте где снимали фильм Аппачи, там были камни причудливых форм и бирюзовое озеро на фоне) Так же мы сыграли в местную игру и посмотрели как растут красные маки (до этого мы никогда не видели). Заехали на местный рынок и купили ароматных приправ) топ нашего шоппинга - это абрикосовые косточки и можжевеловая приправа)) Впервые мы попробовали корень ревеня!) очень классно, как соленый огурчик на вкус) Когда доехали до места, у нас был легкий хайкинг в гору с которой открывался живописный вид) Мы наслаждались тишиной, свежим воздухом и умопомрачительным пейзажем) Смотрели как растет горный миндаль) На обратной дороге заехали во вкуснейшую чайхану из которой открывался вид на горы) вкусно поели и заодно насладились видом напоследок) Джафар помог нам выбрать музыкальный инструмент (най) И показал рынок с фруктами и сладостями) Джафар, мы желаем Вам отличных туристов и процветающего дела!) Эля и Саша)

  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
    Отличная экскурсия! Узнали много нового об истории Узбекистана и мира 13-15 веков. Гид очень профессиональный и знающий. плов вкуснейший!!! Всем рекомендуем!!!
  • А
    Алла
    1 мая 2024
    Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
    Нашим гидом-водителем был Максут. Мы начинали экскурсию в 12 часов, сначала нам сообщили,что плова не будет,а дегустация на винзаводе слишком
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    дорогая. Поэтому было предложено поехать загород поесть мясо из тандыра. В результате нашего давления, плов мы всё-таки поели,а вино и коньяк местного производства купили в магазине. Поездка в горы прошла замечательно: были и ослики, и маки, и прекрасные виды. Мяко из тандыра супервкусное. Нужно учитывать, что это не экскурсия, а просто трансфер в кафе, где вас чудно накормят.

  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
    Огромное спасибо Ситоре за очень интересную обзорную экскурсию! Мы с друзьями впервые в Самарканде, хотелось посмотреть город и узнать о
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    нем. На экскурсии мы объездили и обошли самые важные и интересные места, покушали замечательный плов. Ситора отлично говорит по-русски, много знает, увлеченно рассказывает. Но, под конец экскурсии устали, т. к. много ходили. Совет: предлагайте использовать, где это возможно электрокары в долгих пеших прогулках. Рекомендуем всем эту экскурсию и экскурсовода Ситора!

  • А
    Алёна
    6 апреля 2024
    Кухня и ремёсла Самарканда
    Шухрат - очень приятный человек, прекрасно владеющий русским языком и отличный экскурсовод! Они с водителем подъехали за нами туда, откуда
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    нам было удобно начинать экскурсию, модифицировали экскурсию под наши цели. Шухрат подсказал нам, где можно покушать самый вкусный плов, который едят местные и конечно же интересно рассказал про особенности местной кухни, локальные ремёсла и ответил на все наши вопросы! Касательно самой экскурсии - мы посетили ремесленный город, где делают бумагу, съездили в вечный город, на фабрику ковров, Сиабский базар. Можно было на выбор съездить на дегустацию вина или покушать, но мы отказались, поскольку были сытые. Поэтому по нашему желанию съездили в Гур Эмир, где Шухрат очень красочно рассказал о связанных с этим местом исторических событиях. Было очень интересно! Могу смело рекомендовать Шухрата как экскурсовода по архитектурным памятникам. Если же брать экскурсию по ремёслам и кухне, то лучше непосредственно перед нею не кушать и съездить всё-таки на винный завод, иначе экскурсия получается не такая насыщенная как ожидаешь. По итогу мы ничуть не пожалели, что выбрали Шухрата своим экскурсоводом и благодарны за такое приятное первое знакомство с городом!

  • D
    Daria
    9 марта 2024
    Из Самарканда - на загородную винодельню «Багизаган»
    Идеальный способ начать знакомство с городом! Открыли с друзьями для себя целый мир в лице виноделия Узбекистана.
  • Н
    Наталья
    26 декабря 2023
    Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
    Доброго дня)) Нам эту экскурсию провел Зокир. Были приятно удивлены кулинарным разнообразием))) Самое невероятное гастрономическое впечатление - это баранина запеченная в тандыре
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    с легким ароматом можжевельника, поданная на хрустящей лепешке!!! И все это можно кушать с видом на горы и долину!!! Очень советую)) С уважением, Наталья (Казахстан)

  • Э
    Эдуард
    4 декабря 2023
    Из Самарканда - на загородную винодельню «Багизаган»
    Великолепное впечатление о посещения. В день рождения… На Завод не поехали - типа много ОРВИ и т. д. Но оно и лучше -
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    от гостиницы (Дилимах) совсем ничего ехать, можно и пешком.. Есть погребок в Самарканде. Они как раз в этот день открывали гостиницу над погребком. Ильхом прекрасный собеседник… Отличная дегустация… В следующий раз в гостинице остановлюсь…

    Великолепное впечатление о посещенияВеликолепное впечатление о посещения
  • С
    Сергей
    9 ноября 2023
    Из Самарканда - на загородную винодельню «Багизаган»
    Экскурсия на загородный винодельный завод Багизаган была незабываемым приключением. Я был впечатлен красотой и ухоженностью виноградников, а также процессом производства
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    вина. Вино, которое мы попробовали, было высокого качества и имело уникальный вкус. Узнавание узбекской культуры и истории связанных с виноделием было очень интересным. Эта экскурсия – отличный выбор для любителей вина и красивых пейзажей. Я рекомендую ее всем!

    Экскурсия на загородный винодельный завод Багизаган была незабываемым приключением. Я был впечатлен красотой и ухоженностью виноградниковЭкскурсия на загородный винодельный завод Багизаган была незабываемым приключением. Я был впечатлен красотой и ухоженностью виноградниковЭкскурсия на загородный винодельный завод Багизаган была незабываемым приключением. Я был впечатлен красотой и ухоженностью виноградников
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2023
    Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
    Мы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказали много интересного про свою
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    страну и город, сделали нам много классных фото 🫶🏻 будем рекомендовать вас своим друзьям! Спасибо Джафар и Бахадир вы лучшие 👍🏻

    Мы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказали

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Дегустационные туры»

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  1. Кухня и ремёсла Самарканда
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  3. Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
  4. Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
  5. Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
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  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
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