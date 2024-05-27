1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
«По желанию также организую дегустацию местного вина»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Багизаган» из Самарканда: дегустация и культура
Погрузитесь в мир узбекского виноделия с экскурсией на винодельню «Багизаган», где вас ждут дегустации и знания
«В стоимость включены: трансфер, рассказ гида винодельни, дегустация вин, сырная тарелка, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€85 за человека
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
«Дегустация вин, коньяков и бальзамов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Начало: В вашем отеле
«После сытной дегустации мы отправимся на винзавод Самарканда для дегустации узбекских вин и коньяков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
«Вы побываете в настоящем винном погребе, пообщайтесь с талантливыми виноделами и насладитесь дегустацией вин, коньяков и чачи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
«Если не успеваем по времени, мы предложим на замену дегустацию других блюд национальной кухни (самса/лагман/манты и т»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
«В завершение для желающих будет организована дегустация вин и коньяков в колоритном подвальном дегустационном зале»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира27 мая 2024Огромное спасибо Джафару!) Джафар сделал наше путешествие в Самарканд незабываемым!) По дороге в сторону китабских гор, мы успели задать много вопросов про
- ММарина5 мая 2024Отличная экскурсия! Узнали много нового об истории Узбекистана и мира 13-15 веков. Гид очень профессиональный и знающий. плов вкуснейший!!! Всем рекомендуем!!!
- ААлла1 мая 2024Нашим гидом-водителем был Максут. Мы начинали экскурсию в 12 часов, сначала нам сообщили,что плова не будет,а дегустация на винзаводе слишком
- ММарина29 апреля 2024Огромное спасибо Ситоре за очень интересную обзорную экскурсию! Мы с друзьями впервые в Самарканде, хотелось посмотреть город и узнать о
- ААлёна6 апреля 2024Шухрат - очень приятный человек, прекрасно владеющий русским языком и отличный экскурсовод! Они с водителем подъехали за нами туда, откуда
- DDaria9 марта 2024Идеальный способ начать знакомство с городом! Открыли с друзьями для себя целый мир в лице виноделия Узбекистана.
- ННаталья26 декабря 2023Доброго дня)) Нам эту экскурсию провел Зокир. Были приятно удивлены кулинарным разнообразием))) Самое невероятное гастрономическое впечатление - это баранина запеченная в тандыре
- ЭЭдуард4 декабря 2023Великолепное впечатление о посещения. В день рождения… На Завод не поехали - типа много ОРВИ и т. д. Но оно и лучше -
- ССергей9 ноября 2023Экскурсия на загородный винодельный завод Багизаган была незабываемым приключением. Я был впечатлен красотой и ухоженностью виноградников, а также процессом производства
- ЮЮлия4 ноября 2023Мы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказали много интересного про свою
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Дегустационные туры»
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