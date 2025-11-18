Путешествие в Дарбанд — это незабываемое погружение в одно из самых живописных природных мест Узбекистана.
Через Аманкутанский перевал с панорамными видами на Шахрисабз маршрут ведёт к величественному каньону, название которого означает «узкие ворота». Здесь вас ждут прогулки среди скал, арок, мини-водопадов и прохладной горной реки. Дарбанд дарит покой, уединение и перезагрузку. Завершает тур остановка на перевале с дегустацией знаменитой тандырной баранины.
Описание экскурсии
Погружение в одно из самых живописных мест Узбекистана Дарбанд — одно из самых удивительных природных чудес, спрятанное в горах Сурхандарьи. Имя этого места переводится как «узкие ворота», и не зря: каньон действительно напоминает врата в другой мир — мир покоя, прохлады и величия природы. Наш путь к Дарбанду начнётся с живописного подъёма через Аманкутанский перевал — один из самых красивых перевалов Узбекистана. Здесь, на высоте, открывается захватывающая панорама на город Шахрисабз, родину великого Амир Темура. По дороге предусмотрена остановка для фотосессии — вид действительно стоит того, чтобы задержаться и насладиться мгновением. После перевала маршрут продолжится к югу, в сторону Сурхандарьи. Вскоре откроются живописные пейзажи каньона Дарбанд — отвесные скалы, зелёные ущелья и звенящая прохлада горной реки. Здесь, в самом сердце каньона, вас ждёт прогулка среди природных арок, каменных террас, мини-водопадов и тенистых зарослей. Это место буквально наполнено покоем и силой. Уединение и перезагрузка Дарбанд — это не просто точка на карте. Это живой пейзаж, это дыхание древней земли, это возможность почувствовать настоящую тишину и глубину природы. Идеально подходит как для любителей природы и пеших прогулок, так и для тех, кто ищет уединение и перезагрузку. На обратном пути мы остановимся на перевале, чтобы насладиться знаменитой на всю республику баранину в тандыре, посмотреть как ее готовят. Важная информация:
В летний период необходимо иметь при себе крем от загара, солнцезащитные очки, панаму/кепку. Перекус в дорогу, личную аптечку.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аманкутанский перевал
- Панорама на город Шахрисабз
- Каньон Дарбанд
Что включено
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- В летний период необходимо иметь при себе крем от загара
- Солнцезащитные очки
- Панаму/кепку. Перекус в дорогу
- Личную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
