Погружение в одно из самых живописных мест Узбекистана Дарбанд — одно из самых удивительных природных чудес, спрятанное в горах Сурхандарьи. Имя этого места переводится как «узкие ворота», и не зря: каньон действительно напоминает врата в другой мир — мир покоя, прохлады и величия природы. Наш путь к Дарбанду начнётся с живописного подъёма через Аманкутанский перевал — один из самых красивых перевалов Узбекистана. Здесь, на высоте, открывается захватывающая панорама на город Шахрисабз, родину великого Амир Темура. По дороге предусмотрена остановка для фотосессии — вид действительно стоит того, чтобы задержаться и насладиться мгновением. После перевала маршрут продолжится к югу, в сторону Сурхандарьи. Вскоре откроются живописные пейзажи каньона Дарбанд — отвесные скалы, зелёные ущелья и звенящая прохлада горной реки. Здесь, в самом сердце каньона, вас ждёт прогулка среди природных арок, каменных террас, мини-водопадов и тенистых зарослей. Это место буквально наполнено покоем и силой. Уединение и перезагрузка Дарбанд — это не просто точка на карте. Это живой пейзаж, это дыхание древней земли, это возможность почувствовать настоящую тишину и глубину природы. Идеально подходит как для любителей природы и пеших прогулок, так и для тех, кто ищет уединение и перезагрузку. На обратном пути мы остановимся на перевале, чтобы насладиться знаменитой на всю республику баранину в тандыре, посмотреть как ее готовят. Важная информация:

В летний период необходимо иметь при себе крем от загара, солнцезащитные очки, панаму/кепку. Перекус в дорогу, личную аптечку.