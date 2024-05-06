Фотопрогулка по Регистану в мини-группе

Представьте себя в сердце Самарканда, на знаменитой площади Регистан, облаченным в традиционный узбекский наряд.
Эта фотопрогулка не только позволит вам почувствовать себя частью восточной сказки, но и оставит яркие воспоминания, запечатленные
Эта фотопрогулка не только позволит вам почувствовать себя частью восточной сказки, но и оставит яркие воспоминания, запечатленные
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Потрясающие фотографии на iPhone 14
- 👗 Национальные наряды включены
- 🏛 Узнаете интересные факты о Регистане
- 📚 Историческая информация о медресе 15-17 веков
- 💾 Быстрая передача фото через Airdrop или Яндекс. Диск
Что можно увидеть
- Площадь Регистан
- Медресе Улугбека
- Медресе Шердор
- Медресе Тилля-Кари
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я создам вам образ настоящей восточной красавицы из заранее подобранного наряда, и на память о Самарканде у вас останутся потрясающие фото. В ходе нашей прогулки вы узнаете основную информацию о площади Регистан с ансамблем из трёх медресе 15-17 веков: когда и как она была построена, что интересного там произошло.
Фотографии я делаю на iPhone 14 с отличной камерой. Вы получите все удачные снимки без обработки в течение 1-2 часов через Airdrop или Яндекс. Диск
Организационные детали
- Аренда нарядов входит в стоимость экскурсии. На одного человека – один наряд.
- Дополнительно оплачивается входной билет на площадь – 65000 сум/4€ с человека
ежедневно в 08:15
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нисо — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 474 туристов
Привет! Я Нисо, родилась и выросла в Самарканде. Вместе со мной вы увидите все основные исторические объекты нашего города, узнаете не только про историю, но и про традиции и обычаи нашей страны и города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
6 мая 2024
Нисо очень приятная и тактичная девушка. До фотосессии буквально 5-10 минут рассказа о самой площади. Далее - фотосессия. Принесла кучу пакетов с нарядами. Накануне заранее уточнила о цвете. Нам не
М
Мария
14 мар 2024
Я в восторге от фотопрогулки и фото ❤️ мне дали прекрасное платье, все по размеру, фото получила быстро + еще и информация про Регистан. Рекомендую!
Наташа
28 фев 2024
Очень рекомендую эту экскурсию с фотосессией! У меня было буквально пар часов и мы все успели) прекрасная экскурсия по самой красивой площади Самарканда в очень приятной компании. Нисо- очень приятный
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