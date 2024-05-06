Фотопрогулка по Регистану в мини-группе

Представьте себя в сердце Самарканда, на знаменитой площади Регистан, облаченным в традиционный узбекский наряд.Эта фотопрогулка не только позволит вам почувствовать себя частью восточной сказки, но и оставит яркие воспоминания, запечатленные

на камеру iPhone 14. Вас ждет не только фотосессия, но и познавательная экскурсия по историческим местам Регистана, где каждый камень хранит легенды о прошлом. Ваш гид расскажет самые интересные факты о площади, а аренда национального наряда уже включена в стоимость. Подарите себе возможность увидеть Самарканд под совершенно новым углом

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я создам вам образ настоящей восточной красавицы из заранее подобранного наряда, и на память о Самарканде у вас останутся потрясающие фото. В ходе нашей прогулки вы узнаете основную информацию о площади Регистан с ансамблем из трёх медресе 15-17 веков: когда и как она была построена, что интересного там произошло.

Фотографии я делаю на iPhone 14 с отличной камерой. Вы получите все удачные снимки без обработки в течение 1-2 часов через Airdrop или Яндекс. Диск

Организационные детали