Фотопрогулка по Регистану в мини-группе

Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах
Представьте себя в сердце Самарканда, на знаменитой площади Регистан, облаченным в традиционный узбекский наряд.

Эта фотопрогулка не только позволит вам почувствовать себя частью восточной сказки, но и оставит яркие воспоминания, запечатленные
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на камеру iPhone 14.

Вас ждет не только фотосессия, но и познавательная экскурсия по историческим местам Регистана, где каждый камень хранит легенды о прошлом.

Ваш гид расскажет самые интересные факты о площади, а аренда национального наряда уже включена в стоимость. Подарите себе возможность увидеть Самарканд под совершенно новым углом

4.67
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Потрясающие фотографии на iPhone 14
  2. 👗 Национальные наряды включены
  3. 🏛 Узнаете интересные факты о Регистане
  4. 📚 Историческая информация о медресе 15-17 веков
  5. 💾 Быстрая передача фото через Airdrop или Яндекс. Диск

Что можно увидеть

  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шердор
  • Медресе Тилля-Кари
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я создам вам образ настоящей восточной красавицы из заранее подобранного наряда, и на память о Самарканде у вас останутся потрясающие фото. В ходе нашей прогулки вы узнаете основную информацию о площади Регистан с ансамблем из трёх медресе 15-17 веков: когда и как она была построена, что интересного там произошло.

Фотографии я делаю на iPhone 14 с отличной камерой. Вы получите все удачные снимки без обработки в течение 1-2 часов через Airdrop или Яндекс. Диск

Организационные детали

  • Аренда нарядов входит в стоимость экскурсии. На одного человека – один наряд.
  • Дополнительно оплачивается входной билет на площадь – 65000 сум/4€ с человека

ежедневно в 08:15

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
6 мая 2024
Нисо очень приятная и тактичная девушка. До фотосессии буквально 5-10 минут рассказа о самой площади. Далее - фотосессия. Принесла кучу пакетов с нарядами. Накануне заранее уточнила о цвете. Нам не
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очень повезло, тк мы попали на праздничные дни по поводу окончания месяца Рамадан (это никак не связано с организацией от гида). Даже утром на площади было много народу:) фотографировать в таких условия то еще испытание:)но гид очень старалась справиться. Вокруг нас в платьях всегда собирались толпы народу, лезли в кадр или не уходили из кадра. Тайно фотографировали/ не тайно фотографировали:) подсовывали нам детей:) это для того, чтобы понять, что гиду было непросто:) но я это даже не учитываю. 4 поставила за то, что немного будто бы недоработана и не продумана отдача материала, тк все файлы просто передали по эидропс. Долго пришлось самим выбирать файлы, подтирать людей на фото, выравнивать горизонт и композицию, играть с цветом. Если Нисо возьмет эту ношу на себя, вообще будет молодцом:) Успехов ❤️
ПС: на зеленом платье на шлейфе очень видны складки, но фотографии с ним самые эффектные:) есть фотки во всех трех платьях
ППС: я далеко не Дюймовочка:) так что, девочки, не бойтесь:) Нисо увидит ракурс:)

М
14 мар 2024
Я в восторге от фотопрогулки и фото ❤️ мне дали прекрасное платье, все по размеру, фото получила быстро + еще и информация про Регистан. Рекомендую!
Я в восторге от фотопрогулки и фото ❤️ мне дали прекрасное платье, все по размеру, фото получила быстро + еще и информация про Регистан. Рекомендую!Я в восторге от фотопрогулки и фото ❤️ мне дали прекрасное платье, все по размеру, фото получила быстро + еще и информация про Регистан. Рекомендую!
Наташа
28 фев 2024
Очень рекомендую эту экскурсию с фотосессией! У меня было буквально пар часов и мы все успели) прекрасная экскурсия по самой красивой площади Самарканда в очень приятной компании. Нисо- очень приятный
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и интересный рассказчик и собеседник. Все посоветует, обо всем расскажет, на все вопросы ответит. Очень приятное послевкусие остается от этой экскурсии. И шикарные фото остаются на память:) одно из самых ярких впечатление от Узбекистана, если честно. Спасибо!

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