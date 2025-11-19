Загадки города на песке, или пешком по древней Бухаре
Из Самарканда - по пустыням и степям в поисках сокровищ последнего эмира
Отправимся по стопам средневековых торговцев и искателей приключений, чтобы исследовать Старый город. По пути вы узнаете о самых радостных и печальных историях правителей Бухары. О подвигах, чудесах техники и спасении от болезней.
И поймёте, зачем город построили в пустыне, и в чём его принципиальное отличие от других населённых пунктов Узбекистана.
Описание экскурсии
Центральная площадь Ляби Хауз и сказки Ходжи Насреддина Я расскажу вам о медресе и караван-сараях напротив главного источника жизни в пустыне. И о знаменитом вёселом мудреце.
Квартал бухарских евреев и секреты старинных купеческих домов. Ни для кого не секрет, что в Бухаре жило множество евреев — и вы познакомитесь с особенностями их быта.
Торговые купола. Будет большой ошибкой не заглянуть в это старинное место. Я покажу вам необычные безделушки, которыми когда-то торговали в Бухаре.
Мечеть Магоки Аттори. Вы узнаете, почему в ней молились как мусульмане, так и иудеи. И как древние религии вообще уживались в городе.
Тим Абдуллахана. Образец торгового и жилого дома одновременно. Я поделюсь с вами некоторыми секретами местных купцов.
Медресе Абдулазизхана и многовековое гнездо аиста. Вы выясните, действительно ли тень одного из выдающихся правителей бухарского ханства отпечаталась на стенах этого медресе.
Также на нашем маршруте: Минарет Калян — Цитадель Арк — Башня Шухова — Мечеть Боло Хауз — Парк Кирова и скрытое от глаз кладбище.
Вы узнаете:
что случилось с английскими послами
где стоит искать сокровища последнего эмира
как Бухара выстояла во времена пандемии начала 20 века и какое инженерное сооружение её спасло
чем печально известен пруд у рукотворной мечети
как был найден мавзолей Саманидов — династии, которая правила в 9–10 веках
Организационные детали
Трансфер из Самарканда и обратно — на автомобиле бизнес-класса Kia, BYD или Chevrolet
Дополнительно оплачиваются входные билеты — до $10 за чел. в общей сложности, а также питание по маршруту (по желанию)
Эту программу можно начать и закончить в Бухаре — детали согласуем в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фируз — ваш гид в Самарканде
Я коренной самаркандец. Город показываю не парадный, а настоящий, с его доброй восточной душой. Встречаю путешественников с искренним гостеприимством и провожаю уже с тёплыми воспоминаниями и впечатлениями. Экскурсии со мной — это душевные разговоры на одном дыхании. С нетерпением жду нашей встречи!