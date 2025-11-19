Отправимся по стопам средневековых торговцев и искателей приключений, чтобы исследовать Старый город. По пути вы узнаете о самых радостных и печальных историях правителей Бухары. О подвигах, чудесах техники и спасении от болезней. И поймёте, зачем город построили в пустыне, и в чём его принципиальное отличие от других населённых пунктов Узбекистана.

Описание экскурсии

Центральная площадь Ляби Хауз и сказки Ходжи Насреддина Я расскажу вам о медресе и караван-сараях напротив главного источника жизни в пустыне. И о знаменитом вёселом мудреце.

Квартал бухарских евреев и секреты старинных купеческих домов. Ни для кого не секрет, что в Бухаре жило множество евреев — и вы познакомитесь с особенностями их быта.

Торговые купола. Будет большой ошибкой не заглянуть в это старинное место. Я покажу вам необычные безделушки, которыми когда-то торговали в Бухаре.

Мечеть Магоки Аттори. Вы узнаете, почему в ней молились как мусульмане, так и иудеи. И как древние религии вообще уживались в городе.

Тим Абдуллахана. Образец торгового и жилого дома одновременно. Я поделюсь с вами некоторыми секретами местных купцов.

Медресе Абдулазизхана и многовековое гнездо аиста. Вы выясните, действительно ли тень одного из выдающихся правителей бухарского ханства отпечаталась на стенах этого медресе.

Также на нашем маршруте: Минарет Калян — Цитадель Арк — Башня Шухова — Мечеть Боло Хауз — Парк Кирова и скрытое от глаз кладбище.

Вы узнаете:

что случилось с английскими послами

где стоит искать сокровища последнего эмира

как Бухара выстояла во времена пандемии начала 20 века и какое инженерное сооружение её спасло

чем печально известен пруд у рукотворной мечети

как был найден мавзолей Саманидов — династии, которая правила в 9–10 веках

