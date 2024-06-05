1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€26 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
€155 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
135€122 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа
Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Начало: Место уточняется с туристами
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
50€45 за всё до 10 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135€129 за всё до 5 чел.
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30€29 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана: Индивидуальная экскурсия
Амир Темур - личность уникальная и неоднозначная. Прогулка по нетуристическим улочкам Шахрисабза, гробница великого завоевателя и тайны проклятия Тамерлана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: на вокзале в Бухаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 165€157 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€140 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Главное в Самарканде за 2 часа
Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100€95 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€128 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVitalija5 июня 2024I had individual trip excursion Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана with guide Shokhrukh, young professional guide fluently speaking in English
- ННаталья4 июня 2024Огромное спасибо Тимуру за отличную экскурсию, все было супер познавательно и информативно!!!
- РРуслан4 июня 2024Экскурсия в целом была неплохая, но я сравниваю ее с другими и поэтому есть пара моментов. Во-первых, Регистан оказался закрыт,
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
- ААнна30 мая 2024Огромная благодарность Артему, начать свое знакомство с Самаркандом с его экскурсии было лучшим решением! Артем прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом,
- ААнна23 мая 2024Тимур - очень интеллигентный и профессиональный гид. Интересная экскурсия и завораживающая красота Самарканда. Спасибо!
- ННаталья20 мая 2024Артём прекрасный рассказчик, очевидно, что он глубоко погружается в изучение истории города. С собой у него были старые фотографии, на
- РРинат16 мая 2024Очень хороши Гид Наргиза нам все понравилось хотя погода была не очень. Следующий раз будем в Самарканде обязательно будем стараться попасть на экскурсии с Наргизой. Спасибо
- ГГалина15 мая 2024Артем прекрасный экскурсовод. Очень много знает, щедро делится своими знаниями и отвечает на все вопросы. Не гоняет слушателей как сайгаков
- ММарина5 мая 2024Отличная экскурсия! Узнали много нового об истории Узбекистана и мира 13-15 веков. Гид очень профессиональный и знающий. плов вкуснейший!!! Всем рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «История и архитектура»
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