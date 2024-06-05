Экскурсии Самарканда об истории и архитектуре

Найдено 13 экскурсий в категории «История и архитектура» в Самарканде на русском языке, цены от €26, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
35 за человека
Вечерние огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Сияние куполов древнего Самарканда
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
13 отзывов
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 за человека
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
135122 за всё до 2 чел.
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа
Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Начало: Место уточняется с туристами
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5045 за всё до 10 чел.
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3029 за человека
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана: Индивидуальная экскурсия
Амир Темур - личность уникальная и неоднозначная. Прогулка по нетуристическим улочкам Шахрисабза, гробница великого завоевателя и тайны проклятия Тамерлана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150135 за всё до 4 чел.
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: на вокзале в Бухаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 165157 за всё до 10 чел.
Ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
140 за всё до 3 чел.
Главное в Самарканде за 2 часа
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Главное в Самарканде за 2 часа
Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10095 за всё до 4 чел.
Квест по Русскому Самарканду
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150128 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vitalija
    5 июня 2024
    Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
    I had individual trip excursion Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана with guide Shokhrukh, young professional guide fluently speaking in English
    читать дальше

    and Russian. Guide Shokhrukh is friendly, easy going person, good driving his confortable car, and though the road was not very short, beautiful landscape, historical places and interesting stories made this excursion exciting and unforgettable.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Сияние куполов древнего Самарканда
    Огромное спасибо Тимуру за отличную экскурсию, все было супер познавательно и информативно!!!
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Сияние куполов древнего Самарканда
    Экскурсия в целом была неплохая, но я сравниваю ее с другими и поэтому есть пара моментов. Во-первых, Регистан оказался закрыт,
    читать дальше

    о чем мы узнали в последний момент. Это расстроило, экскурсию можно было либо перенести, либо заменить Регистан другим объектом. Также экскурсия прошла за 2 часа, вместо заявленных 3.5 часов. Мне кажется, мне не хватило полноты картины, многие объекты были рассказаны не так подробно, как хотелось бы. Особенно, учитывая, что время то было и Регистан был закрыт. Сам гид Тимур в целом хорошо владеет знаниями и отвечает на вопросы слушателей. Думаю, просто экскурсию надо подкорректировать на случаи закрытия мест и подробнее останавливаться на объектах.

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
    Огромная благодарность Артему, начать свое знакомство с Самаркандом с его экскурсии было лучшим решением! Артем прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом,
    читать дальше

    очень интересно не скучно преподносит материал, сочетая исторические факты и легенды. С радостью отвечает на все вопросы. Видно, что он любит свое дело! Искренне советую гида Артема, не пожалеете!

    Огромная благодарность Артему, начать свое знакомство с Самаркандом с его экскурсии было лучшим решением! Артем прекрасныйОгромная благодарность Артему, начать свое знакомство с Самаркандом с его экскурсии было лучшим решением! Артем прекрасныйОгромная благодарность Артему, начать свое знакомство с Самаркандом с его экскурсии было лучшим решением! Артем прекрасный
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Сияние куполов древнего Самарканда
    Тимур - очень интеллигентный и профессиональный гид. Интересная экскурсия и завораживающая красота Самарканда. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
    Артём прекрасный рассказчик, очевидно, что он глубоко погружается в изучение истории города. С собой у него были старые фотографии, на
    читать дальше

    которые тоже было интересно посмотреть. План экскурсии хорошо продуман, Артём спрашивал у группы хотим мы или нет заходить, например, на второй этаж медресе или в лавку ремесленников. Забавно было наблюдать, как когда Артём начинал говорить, его слушали не только мы, но и все люди, стоящие рядом. Кто-то начинал ходить рядом с нами:) В общем посетить экскурсию рекомендую.

    Артём прекрасный рассказчик, очевидно, что он глубоко погружается в изучение истории города. С собой у негоАртём прекрасный рассказчик, очевидно, что он глубоко погружается в изучение истории города. С собой у негоАртём прекрасный рассказчик, очевидно, что он глубоко погружается в изучение истории города. С собой у негоАртём прекрасный рассказчик, очевидно, что он глубоко погружается в изучение истории города. С собой у негоАртём прекрасный рассказчик, очевидно, что он глубоко погружается в изучение истории города. С собой у него
  • Р
    Ринат
    16 мая 2024
    Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
    Очень хороши Гид Наргиза нам все понравилось хотя погода была не очень. Следующий раз будем в Самарканде обязательно будем стараться попасть на экскурсии с Наргизой. Спасибо
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
    Артем прекрасный экскурсовод. Очень много знает, щедро делится своими знаниями и отвечает на все вопросы. Не гоняет слушателей как сайгаков
    читать дальше

    от локации к локации, внимателен к комфорту слушателей: шли в тени, зашли купить водички, сделали перерыв на чай в кафе, фотографировал нас по просьбе, отгонял от нас навязчивых продавцов. Это тоже немаловажно. Благодарю и желаю ему успехов в его деле).

  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
    Отличная экскурсия! Узнали много нового об истории Узбекистана и мира 13-15 веков. Гид очень профессиональный и знающий. плов вкуснейший!!! Всем рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
  2. Вечерние огни Самарканда
  3. Сияние куполов древнего Самарканда
  4. Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
  5. Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "История и архитектура" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 26 до 157 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 72 ⭐ отзыва, цены от €26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам