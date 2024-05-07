5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
17 окт в 08:00
24 окт в 08:00
77 500₽ за человека
скидка
10%
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
12 окт в 08:00
19 окт в 08:00
9150082 350₽ за человека
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
14 окт в 14:00
17 окт в 14:00
$505 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «История и архитектура»
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