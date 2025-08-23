Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз
Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
Начало: Самарканд, утро, точное место и время - по договор...
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
$500 за человека
Индивидуальный тур: день в Самарканде и треккинг на перевале Тахтакарача
Осмотреть мавзолей Гур-Эмир, увидеть, как ткут ковры, погулять в горах и полюбоваться лавандой
Начало: Встретим вас в аэропорту, на вокзале или у вашего ...
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
$260 за всё до 3 чел.
Восточное ожерелье: исследуем сокровища Самарканда, Бухары и Хивы
Узнать, как создают шёлковую бумагу, полюбоваться архитектурой медресе и осмотреть крепости
Начало: Аэропорт Самарканда / место вашего проживания в го...
26 сен в 10:00
27 сен в 10:00
$850 за человека
Новогоднее волшебство Узбекистана: путешествие в Самарканд и Бухару
Полюбоваться мавзолеем Гур-Эмир, исследовать обсерваторию 15 века и увидеть дворец бухарского эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, 14:00, возможно любое время в...
3 янв в 14:00
4 янв в 14:00
$510 за человека
