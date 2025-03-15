2 дня
Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз
Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
Начало: Самарканд, точное место и время - по договорённост...
15 мар в 10:00
29 мар в 10:00
$600 за человека
7 дней
В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
Исследовать древние города, полюбоваться медресе, мечетями и минаретами Востока
Начало: Аэропорт Самарканда, время прибытия ваших рейсов
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
$610 за человека
7 дней
Индивидуальный тур по следам караванов: Самарканд, Бухара, Кызылкум и знакомство с местной жизнью
Восхититься архитектурой мечетей и городов, изучить быт бухарской деревни и провести ночь в пустыне
Начало: Самарканд или Бухара, под ваш рейс
10 мар в 10:00
17 мар в 10:00
$830 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мечети и Соборы»
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