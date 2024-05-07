5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
77 500₽ за человека
7 дней
В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
Побывать в главных городах Узбекистана, увидеть древние медресе, мечети и минареты
Начало: Аэропорт Самарканда, время прибытия ваших рейсов
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$610 за человека
5 дней
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
Побродить по восточному базару, побывать в древней обсерватории и посетить резиденцию эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, точное время встречи зависит ...
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$440 за человека
скидка
15%
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
26 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
9690082 365₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На машине»
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