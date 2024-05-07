Туры по Самарканду на машине с гидом

Найдено 4 тура в категории «На машине» в Самарканде на русском языке, цены от 440 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
На машине
1 отзыв
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
77 500 за человека
В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
На машине
7 дней
В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
Побывать в главных городах Узбекистана, увидеть древние медресе, мечети и минареты
Начало: Аэропорт Самарканда, время прибытия ваших рейсов
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$610 за человека
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
На машине
5 дней
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
Побродить по восточному базару, побывать в древней обсерватории и посетить резиденцию эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, точное время встречи зависит ...
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$440 за человека
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару
На машине
скидка
15%
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
26 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
9690082 365 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
    Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
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    они в программе)таили в себе море исторических фактов,мифов и красоты (теперь вошли в список любимых мест),гиды - профессионалы и очень симпатичные и интересные люди, отели -явно выше присвоенных им звёзд, не особо любимый до поездки плов оказался удивительно вкусным(как и узбекское вино). Самарканд и Бухара запечатлелись восточной сказкой наяву, местные люди-образец гостеприимства. Возвращаться домой из плюс 30 в майский снег вообще не хотелось. Андрей-замечательный организатор, однозначно,рекомендую довериться и следовать всем его советам! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На машине»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
  2. В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
  3. 2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
  4. Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Сиабский Базар
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Регистан
  4. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в октябре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "На машине" можно забронировать 4 тура от 440 до 82 365 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год на машине, 1 ⭐ отзыв, цены от 440₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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