Насыщенный недельный тур по городам Узбекистана: погружение в историю и культуру, знакомство с древними достопримечательностями, неспешные прогулки и развлечения! Подарите себе приятный отдых, раскрывая тайны местных жителей.
Описание тураЧто вас ждёт? Отправляйтесь в семидневный тур по городам Узбекистана: вы познакомитесь с величественными мавзолеями, мечетями и минаретами, прогуляетесь по старым улочкам Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента. Увидите местные площади: в Ташкенте — Хаст-Имам, в Самарканде — Регистан. Гид расскажет о наследии городов и их истории, покажет современные и древние достопримечательности. На местных рынках вы сможете закупиться вкусными продуктами, а напоследок повеселиться в парке развлечений. Экскурсии насыщенные, во время которых вы полностью погрузитесь в атмосферу и почувствуете себя частью исторических событий. Всех достопримечательностей не перечесть — настолько их много!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ургенч
- Хива
- Бухара
- Самарканд
- Ташкент
Что включено
- Проживание
- Питание (завтраки)
- Входные билеты
- Транспорт
- Услуги гида по городам
Что не входит в цену
- Страховка
- Авиаперелёты
- Обеды и ужины
- Узбекская виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
