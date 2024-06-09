7 дней
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
23 авг в 14:00
7 сен в 14:00
$699 за человека
3 дня
Ночь чудес в Самарканде: обзорные экскурсии и новогодняя праздничная программа
Попробовать самаркандский плов, научиться лепить манты и встретить Новый год в национальном ресторан
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
7 янв в 13:00
$560 за человека
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
23 авг в 14:00
7 сен в 14:00
$505 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена9 июня 2024Были с мужем в туре "Классический Узбекистан" с гидом Евгенией. Благодаря ее энциклопедическим знаниям и любви к своей стране мы влюбились в Узбекистан и узнали очень много интересного. Однозначно рекомендуем этот тур и гида!!!
- ТТатьяна15 декабря 2023Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Медресе Тилля-Кари»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Самарканде в июле 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Медресе Тилля-Кари" можно забронировать 3 тура от 505 до 699. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Медресе Тилля-Кари», 2 ⭐ отзыва, цены от $505. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь