Исторические сокровища Узбекистана и живописные озёра Таджикистана: индивидуальный тур

Познакомиться с древними ремёслами, побывать в горном селе и увидеть главные места 4 городов
Приглашаем в путешествие, в котором вы посетите Самарканд и Бухару, Хиву и Шахрисабз.

Мы познакомим вас с главными архитектурными жемчужинами Узбекистана, а на один день отправимся к Маргузорским озёрам в Таджикистане,
читать дальше

окружённым величественными горами.

Вы увидите потрясающие памятники, такие как мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан с медресе Улугбека и Шер-Дор, а также мечеть Биби-Ханум и обсерваторию Улугбека.

Во время поездки в Шахрисабз, родину Тамерлана, вы побываете в величественном дворце Аксарай и старинном горном селе, где сможете почувствовать атмосферу традиционной сельской жизни.

Мы заглянем на бумажную фабрику и посмотрим, как изготавливаются знаменитые узбекские ковры, а ещё насладимся разнообразием вкусов местной кухни.

Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: Рекомендуется взять удобную одежду и обувь для прогулок по городу и историческим местам, а также головной убор и солнцезащитные очки, чтобы защититься от солнца. В случае изменения погоды можно взять лёгкую куртку или дождевик. Также пригодится небольшая сумка или рюкзак для личных вещей (воды, камеры и т. д.).

Связь в случае поездки в лес или горы: поскольку путешествие не включает интенсивные походы в горы или леса, связь будет стабильной в городах и на основных маршрутах. В случае, если маршрут предусматривает более отдаленные участки, рекомендуется заранее уточнить возможные особенности связи, однако, в большинстве районов будет доступен мобильный интернет и связь.

Рекомендации по билетам: для путешествия по Узбекистану рекомендуется заранее приобрести билеты на внутренние рейсы, если планируется перелёт. Также следует позаботиться о транспортировке по территории страны (внутренний транспорт будет предоставлен в рамках программы).

Питание. Завтраки включены в стоимость. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Во время тура вы попробуете традиционные блюда, такие как самаркандский плов, а также узбекские лепёшки и халису.
По запросу можем предложить вегетарианские блюда.

Транспорт. Седан для группы до 3 человек, минивэн для группы до 7 человек и микроавтобус для группы до 16 человек. Все автомобили оснащены кондиционером, USB-портами, мини-баром и климат-контролем.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Виза. Не нужна.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Самарканда

Встречаемся и начинаем знакомство с Самаркандом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу Тамерлана и его потомков, и мы расскажем вам об эпохе Тимуридов. Затем побываем на площади Регистан, где величественные медресе, такие как Улугбек, Шер-Дор и Тилля-Кари, откроют перед вами богатство восточной науки и культуры. После прогулки сделаем перерыв на чай и восточные сладости. Далее осмотрим мечеть Биби-Ханум, а затем прогуляемся по Сиаб-базару — вы продегустируете халву, сухофрукты и другие традиционные угощения.

Во время обеда вы отведаете знаменитый самаркандский плов, приготовленный по древним рецептам. Продолжим экскурсию музеем Афросиаба: вы узнаете о прошлом древнего города и о его значении для Великого Шёлкового пути. Завершим некрополем Шахи-Зинда и обсерваторией Улугбека, где вы услышите увлекательную историю научных открытий великого астронома и увидите сохранившиеся элементы его гениального труда. Вечером прогуляемся по пешеходной улице Ислама Каримова: у вас будет возможность заглянуть в кофейни и сувенирные лавки и насладиться атмосферой города.

Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.

Достопримечательности СамаркандаДостопримечательности СамаркандаДостопримечательности СамаркандаДостопримечательности СамаркандаДостопримечательности Самарканда
2 день

День знакомства с ремёслами

Этот день посвятим поездкам по пригородам Самарканда и знакомству с его ремесленным наследием. Начнём с Silk Road Samarkand — современного центра, где древние традиции сочетаются с новейшими архитектурными решениями. Здесь вы сможете прогуляться по ухоженным аллеям и узнать об истории создания комплекса. Затем посетим бумажную фабрику Meros: вы понаблюдаете за процессом создания бумаги. Мастера фабрики продемонстрируют все этапы её изготовления, начиная с обработки тутового дерева и заканчивая созданием готовых листов, которыми когда-то пользовались учёные и художники Востока.

После отправимся на обед: вы попробуете харису — традиционное блюдо из мяса, пшеницы и специй. Во второй половине дня побываем на ковровой фабрике Xudjum, где вас познакомят с искусством создания узбекских ковров, символикой их узоров и сложной техникой плетения. Закончим день визитом в комплекс Ходжи Ахрори Вали и прогулкой по тенистому и зелёному университетскому бульвару, украшенному современными скульптурами.

Продолжительность экскурсии: 6-7 часов.

День знакомства с ремёсламиДень знакомства с ремёсламиДень знакомства с ремёсламиДень знакомства с ремёсламиДень знакомства с ремёслами
3 день

Шахрисабз и горы Мираки

Сегодня начнём с поездки в Шахрисабз, родину Тамерлана. По пути сделаем остановку на перевале Тахтакарача, чтобы полюбоваться живописными горами и пофотографировать. В Шахрисабзе мы осмотрим дворец Аксарай и комплекс Доруссаодат, где покоится семья Тамерлана. Вы узнаете о значении города как культурного центра Средней Азии и его исторической роли.

После отправимся в одно из горных сёл. Здесь вы сможете почувствовать атмосферу традиционной сельской жизни, увидеть, как местные жители сохраняют свои обычаи, и насладиться природой вдали от городской суеты. Вечером вернёмся в Самарканд.

Продолжительность экскурсии: 5–6 часов.

Шахрисабз и горы МиракиШахрисабз и горы МиракиШахрисабз и горы МиракиШахрисабз и горы МиракиШахрисабз и горы Мираки
4 день

Переезд в Таджикистан: семь озёр через Саразм и Пенджикент

Утром вас ждёт путешествие к Маргузорским озёрам в Таджикистане. Пересечём границу и сделаем остановку у руин древнего городища Саразм, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, который является одним из старейших поселений в этом регионе с историей более 5000 лет. Вы узнаете о торговых и культурных связях древних народов, а также увидите артефакты, найденные на этой территории.

Затем отправимся в Пенджикент, город, известный своими археологическими раскопками и памятниками Согдийской цивилизации. Посетим руины храмов, жилых построек и крепостей, а также музей, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни согдийцев. Завершим день у Маргузорских озёр, наслаждаясь природной красотой и горным воздухом. Вечером вернёмся в Самарканд, разместимся в гостинице и отдохнём.

Продолжительность экскурсии: 9–10 часов.

Переезд в Таджикистан: семь озёр через Саразм и ПенджикентПереезд в Таджикистан: семь озёр через Саразм и ПенджикентПереезд в Таджикистан: семь озёр через Саразм и ПенджикентПереезд в Таджикистан: семь озёр через Саразм и ПенджикентПереезд в Таджикистан: семь озёр через Саразм и ПенджикентПереезд в Таджикистан: семь озёр через Саразм и Пенджикент
5 день

Петроглифы и керамика, путь в Бухару

Сегодня едем в сторону Бухары, остановившись по пути у петроглифов Сармышсая. Эти наскальные рисунки являются археологическим памятником, который позволит вам приобщиться к истории бронзового века.

Следующей посетим керамическую мастерскую Гиждувана, где вы узнаете секреты изготовления изысканных узбекских керамических изделий. По прибытии в окрестности Бухары побываем во дворце Ситораи Мохи-Хоса — летней резиденции эмиров, и некрополе Чор-Бакр. В завершение дня вас ждёт мавзолей Бахауддина Накшбанда, одно из самых почитаемых святых мест региона. Здесь вы узнаете о жизни и наследии великого суфийского учителя. После отправимся в Бухару, где вас ожидает уютный вечер в старинном городе.

Продолжительность: 7-8 часов.

Петроглифы и керамика, путь в БухаруПетроглифы и керамика, путь в БухаруПетроглифы и керамика, путь в БухаруПетроглифы и керамика, путь в БухаруПетроглифы и керамика, путь в БухаруПетроглифы и керамика, путь в БухаруПетроглифы и керамика, путь в Бухару
6 день

Сердце Бухары и дорога в Хиву

Начнём день с осмотра ансамбля Ляби-Хауз, живописного комплекса вокруг старинного пруда. Здесь же увидим медресе Нодир-Диван-Беги. Продолжим прогулкой по старинным торговым рядам, где можно приобрести уникальные сувениры. После посетим ансамбль Пои-Калян, который включает знаменитые минарет Калян и мечеть Калян.

Вечером вас ждёт дегустация настоящего бухарского плова и путь в Хиву.

Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.

Сердце Бухары и дорога в ХивуСердце Бухары и дорога в ХивуСердце Бухары и дорога в ХивуСердце Бухары и дорога в ХивуСердце Бухары и дорога в ХивуСердце Бухары и дорога в ХивуСердце Бухары и дорога в ХивуСердце Бухары и дорога в Хиву
7 день

Достопримечательности Хивы, переезд в Ургенч

Заключительный день посвятим знакомству с Хивой, городом-музеем под открытым небом, включённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Начнём с посещения цитадели Куня-Арк и дворца Таш-Хаули, продолжим осмотром медресе Мухаммад Аминхана и минарета Ислам-Ходжа.

Завершим тур прогулкой по старинным улочкам и прощальным ужином, после чего отправимся в Ургенч на поезд или в аэропорт.

Продолжительность экскурсии: 7–8 часов.

Достопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в УргенчДостопримечательности Хивы, переезд в Ургенч

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1333
Дети 6-12 лет$1133
Дети до 5 лет$1033
Пенсионеры$1233
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности
  • Экскурсии с профессиональными гидами
  • Мастер-классы по приготовлению национальных блюд
  • Минеральная вода для каждого участника
Что не входит в цену
  • Перелёт в Самарканд и обратно из Ургенча
  • Обеды и ужины
  • Узбекская баня (по желанию) - $30-50 за сеанс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, аэропорт или ваш отель, точное время - по договорённости
Завершение: Ургенч, аэропорт или вокзал, ко времени вашего отъезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Задать вопрос

