Приглашаем в путешествие, в котором вы посетите Самарканд и Бухару, Хиву и Шахрисабз.Мы познакомим вас с главными архитектурными жемчужинами Узбекистана, а на один день отправимся к Маргузорским озёрам в Таджикистане,

окружённым величественными горами. Вы увидите потрясающие памятники, такие как мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан с медресе Улугбека и Шер-Дор, а также мечеть Биби-Ханум и обсерваторию Улугбека. Во время поездки в Шахрисабз, родину Тамерлана, вы побываете в величественном дворце Аксарай и старинном горном селе, где сможете почувствовать атмосферу традиционной сельской жизни. Мы заглянем на бумажную фабрику и посмотрим, как изготавливаются знаменитые узбекские ковры, а ещё насладимся разнообразием вкусов местной кухни.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: Рекомендуется взять удобную одежду и обувь для прогулок по городу и историческим местам, а также головной убор и солнцезащитные очки, чтобы защититься от солнца. В случае изменения погоды можно взять лёгкую куртку или дождевик. Также пригодится небольшая сумка или рюкзак для личных вещей (воды, камеры и т. д.).

Связь в случае поездки в лес или горы: поскольку путешествие не включает интенсивные походы в горы или леса, связь будет стабильной в городах и на основных маршрутах. В случае, если маршрут предусматривает более отдаленные участки, рекомендуется заранее уточнить возможные особенности связи, однако, в большинстве районов будет доступен мобильный интернет и связь.

Рекомендации по билетам: для путешествия по Узбекистану рекомендуется заранее приобрести билеты на внутренние рейсы, если планируется перелёт. Также следует позаботиться о транспортировке по территории страны (внутренний транспорт будет предоставлен в рамках программы).