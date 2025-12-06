Мы познакомим вас с главными архитектурными жемчужинами Узбекистана, а на один день отправимся к Маргузорским озёрам в Таджикистане,
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: Рекомендуется взять удобную одежду и обувь для прогулок по городу и историческим местам, а также головной убор и солнцезащитные очки, чтобы защититься от солнца. В случае изменения погоды можно взять лёгкую куртку или дождевик. Также пригодится небольшая сумка или рюкзак для личных вещей (воды, камеры и т. д.).
Связь в случае поездки в лес или горы: поскольку путешествие не включает интенсивные походы в горы или леса, связь будет стабильной в городах и на основных маршрутах. В случае, если маршрут предусматривает более отдаленные участки, рекомендуется заранее уточнить возможные особенности связи, однако, в большинстве районов будет доступен мобильный интернет и связь.
Рекомендации по билетам: для путешествия по Узбекистану рекомендуется заранее приобрести билеты на внутренние рейсы, если планируется перелёт. Также следует позаботиться о транспортировке по территории страны (внутренний транспорт будет предоставлен в рамках программы).
Питание. Завтраки включены в стоимость. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Во время тура вы попробуете традиционные блюда, такие как самаркандский плов, а также узбекские лепёшки и халису.
По запросу можем предложить вегетарианские блюда.
Транспорт. Седан для группы до 3 человек, минивэн для группы до 7 человек и микроавтобус для группы до 16 человек. Все автомобили оснащены кондиционером, USB-портами, мини-баром и климат-контролем.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Виза. Не нужна.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Достопримечательности Самарканда
Встречаемся и начинаем знакомство с Самаркандом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу Тамерлана и его потомков, и мы расскажем вам об эпохе Тимуридов. Затем побываем на площади Регистан, где величественные медресе, такие как Улугбек, Шер-Дор и Тилля-Кари, откроют перед вами богатство восточной науки и культуры. После прогулки сделаем перерыв на чай и восточные сладости. Далее осмотрим мечеть Биби-Ханум, а затем прогуляемся по Сиаб-базару — вы продегустируете халву, сухофрукты и другие традиционные угощения.
Во время обеда вы отведаете знаменитый самаркандский плов, приготовленный по древним рецептам. Продолжим экскурсию музеем Афросиаба: вы узнаете о прошлом древнего города и о его значении для Великого Шёлкового пути. Завершим некрополем Шахи-Зинда и обсерваторией Улугбека, где вы услышите увлекательную историю научных открытий великого астронома и увидите сохранившиеся элементы его гениального труда. Вечером прогуляемся по пешеходной улице Ислама Каримова: у вас будет возможность заглянуть в кофейни и сувенирные лавки и насладиться атмосферой города.
Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.
День знакомства с ремёслами
Этот день посвятим поездкам по пригородам Самарканда и знакомству с его ремесленным наследием. Начнём с Silk Road Samarkand — современного центра, где древние традиции сочетаются с новейшими архитектурными решениями. Здесь вы сможете прогуляться по ухоженным аллеям и узнать об истории создания комплекса. Затем посетим бумажную фабрику Meros: вы понаблюдаете за процессом создания бумаги. Мастера фабрики продемонстрируют все этапы её изготовления, начиная с обработки тутового дерева и заканчивая созданием готовых листов, которыми когда-то пользовались учёные и художники Востока.
После отправимся на обед: вы попробуете харису — традиционное блюдо из мяса, пшеницы и специй. Во второй половине дня побываем на ковровой фабрике Xudjum, где вас познакомят с искусством создания узбекских ковров, символикой их узоров и сложной техникой плетения. Закончим день визитом в комплекс Ходжи Ахрори Вали и прогулкой по тенистому и зелёному университетскому бульвару, украшенному современными скульптурами.
Продолжительность экскурсии: 6-7 часов.
Шахрисабз и горы Мираки
Сегодня начнём с поездки в Шахрисабз, родину Тамерлана. По пути сделаем остановку на перевале Тахтакарача, чтобы полюбоваться живописными горами и пофотографировать. В Шахрисабзе мы осмотрим дворец Аксарай и комплекс Доруссаодат, где покоится семья Тамерлана. Вы узнаете о значении города как культурного центра Средней Азии и его исторической роли.
После отправимся в одно из горных сёл. Здесь вы сможете почувствовать атмосферу традиционной сельской жизни, увидеть, как местные жители сохраняют свои обычаи, и насладиться природой вдали от городской суеты. Вечером вернёмся в Самарканд.
Продолжительность экскурсии: 5–6 часов.
Переезд в Таджикистан: семь озёр через Саразм и Пенджикент
Утром вас ждёт путешествие к Маргузорским озёрам в Таджикистане. Пересечём границу и сделаем остановку у руин древнего городища Саразм, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, который является одним из старейших поселений в этом регионе с историей более 5000 лет. Вы узнаете о торговых и культурных связях древних народов, а также увидите артефакты, найденные на этой территории.
Затем отправимся в Пенджикент, город, известный своими археологическими раскопками и памятниками Согдийской цивилизации. Посетим руины храмов, жилых построек и крепостей, а также музей, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни согдийцев. Завершим день у Маргузорских озёр, наслаждаясь природной красотой и горным воздухом. Вечером вернёмся в Самарканд, разместимся в гостинице и отдохнём.
Продолжительность экскурсии: 9–10 часов.
Петроглифы и керамика, путь в Бухару
Сегодня едем в сторону Бухары, остановившись по пути у петроглифов Сармышсая. Эти наскальные рисунки являются археологическим памятником, который позволит вам приобщиться к истории бронзового века.
Следующей посетим керамическую мастерскую Гиждувана, где вы узнаете секреты изготовления изысканных узбекских керамических изделий. По прибытии в окрестности Бухары побываем во дворце Ситораи Мохи-Хоса — летней резиденции эмиров, и некрополе Чор-Бакр. В завершение дня вас ждёт мавзолей Бахауддина Накшбанда, одно из самых почитаемых святых мест региона. Здесь вы узнаете о жизни и наследии великого суфийского учителя. После отправимся в Бухару, где вас ожидает уютный вечер в старинном городе.
Продолжительность: 7-8 часов.
Сердце Бухары и дорога в Хиву
Начнём день с осмотра ансамбля Ляби-Хауз, живописного комплекса вокруг старинного пруда. Здесь же увидим медресе Нодир-Диван-Беги. Продолжим прогулкой по старинным торговым рядам, где можно приобрести уникальные сувениры. После посетим ансамбль Пои-Калян, который включает знаменитые минарет Калян и мечеть Калян.
Вечером вас ждёт дегустация настоящего бухарского плова и путь в Хиву.
Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.
Достопримечательности Хивы, переезд в Ургенч
Заключительный день посвятим знакомству с Хивой, городом-музеем под открытым небом, включённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Начнём с посещения цитадели Куня-Арк и дворца Таш-Хаули, продолжим осмотром медресе Мухаммад Аминхана и минарета Ислам-Ходжа.
Завершим тур прогулкой по старинным улочкам и прощальным ужином, после чего отправимся в Ургенч на поезд или в аэропорт.
Продолжительность экскурсии: 7–8 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1333
|Дети 6-12 лет
|$1133
|Дети до 5 лет
|$1033
|Пенсионеры
|$1233
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Входные билеты в музеи и достопримечательности
- Экскурсии с профессиональными гидами
- Мастер-классы по приготовлению национальных блюд
- Минеральная вода для каждого участника
Что не входит в цену
- Перелёт в Самарканд и обратно из Ургенча
- Обеды и ужины
- Узбекская баня (по желанию) - $30-50 за сеанс