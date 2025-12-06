Мои заказы

От пустыни и Аральского моря до Хивы, Бухары и Самарканда: индивидуальный тур

Прикоснуться к прошлому Узбекистана, переночевать в юртах и рассмотреть традиционную архитектуру
В этом туре вы не просто познакомитесь со значимыми местами и рассмотрите медресе и мечети Узбекистана, но и прочувствуете атмосферу, погрузитесь в культуру.

Для этого отправимся в пустыню и к побережью
Аральского моря, увидим каньоны плато Устюрт, следы давно ушедших цивилизаций и колоритно переночуем в настоящих юртах под звёздным небом.

В самобытной Хиве вас ждёт традиционная архитектура, возвращающая в средневековый Восток, а Бухара удивит лабиринтами купольных базаров и вызовет улыбку душевностью — город будто застыл во времени, оставшись верным своим корням.

Вы также побываете в месте паломничества и одном из древнейших мусульманских сооружений Средней Азии. Тур проводится только для вашей компании, программу можно изменить и продлить.

Ближайшие даты:
23
ноя30
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Программу можно изменить по вашим пожеланиям и продлить. Также за доплату можно разместиться в отеле повышенной комфортности.

Программа тура по дням

1 день

Нукус, Муйнак, плато Устюрт и побережье Аральского моря

Тур начнётся в Нукусе — отсюда вы отправитесь в сторону Муйнака, где увидите Кладбище кораблей — напоминание о временах, когда море ещё плескалось у берегов этого города. Далее дорога приведёт на плато Устюрт, к каньонам, возвышающимся над пустынным ландшафтом. По пути вы встретите древние могильники кочевников, хранящие следы давно ушедших цивилизаций.

В завершение дня состоится прогулка по побережью исчезающего Аральского моря — бескрайней равнине, где некогда было дно. Вас ждут ужин в полевых условиях, отдых и ночь под звёздным небом — в полной тишине, среди песков и солончаков.

Нукус, Муйнак, плато Устюрт и побережье Аральского моряНукус, Муйнак, плато Устюрт и побережье Аральского моря
2 день

Природный оазис, назад в прошлое и руины древнего поселения

Утром вы встретите восход над Аралом, после чего начнётся путь к небольшому городку газовиков, где сохранился старый маяк — ориентир для кораблей, которые больше не приходят. Далее посетим озеро Судочье — природный оазис со множеством птиц. Это место контрастов: вода, зелень, жизнь среди выжженной земли.

Затем маршрут приведёт к некрополю Миздакхан, который относится к зороастрийской культуре. Этот мемориальный комплекс хранит в себе погребальные традиции разных эпох. Завершением дня станет прогулка по городищу Гяур-Кала — руинам древнего поселения, откуда открываются виды на пустыню.

Природный оазис, назад в прошлое и руины древнего поселенияПриродный оазис, назад в прошлое и руины древнего поселенияПриродный оазис, назад в прошлое и руины древнего поселения
3 день

Знакомство с Хивой

Сегодня прибудем в Хиву — один из самых самобытных городов Узбекистана. Здесь вы прогуляетесь по Ичан-Кала — старинной крепости, включённой в список ЮНЕСКО. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранились минареты, медресе, резные ворота, узкие улицы и традиционная архитектура, создающая атмосферу средневекового Востока.

Знакомство с ХивойЗнакомство с Хивой
4 день

Здравствуй, Бухара

Путешествие продолжится в Бухаре — городе с историей более 2500 лет. Вы окажетесь в лабиринте купольных базаров, мечетей и дворцов, где сохранились ремесленные традиции, гостеприимство и аутентичность. Бухара славится своей душевной атмосферой — город будто застыл во времени, оставшись верным своим корням.

Здравствуй, БухараЗдравствуй, Бухара
5 день

Продолжение знакомства с Бухарой

Сегодня вы посетите суфийский мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди, место паломничества и духовной силы. Далее — дворцы бухарских эмиров с их резными порталами, тенистыми дворами и богато украшенными залами. Завершит день посещение мавзолея Саманидов — одного из древнейших мусульманских сооружений Средней Азии, построенного в 9 веке и выполненного из кирпича с изящным орнаментом.

Продолжение знакомства с БухаройПродолжение знакомства с Бухарой
6 день

Главное в Самарканде

Сегодня вы окажетесь в Самарканде — городе, чьё имя стало символом восточной роскоши. Здесь вы узнаете о судьбе Амира Темура, выдающегося полководца 14 века, и его влиянии на культурное развитие региона. Главной точкой маршрута станет площадь Регистан с её медресе, украшающими центр города. Также вы увидите основные архитектурные памятники Самарканда, в том числе мавзолеи, мечети и старинные улицы.

Главное в СамаркандеГлавное в Самарканде
7 день

Завершение или продолжение тура

Заключительный день пройдёт в Самарканде. По желанию можно продолжить экскурсионную программу по городу либо выбрать вылет в ваш город или отправиться в другой регион Узбекистана, если тур будет продлён. Возможности обсуждаются при бронировании.

Завершение или продолжение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 3* и 1 ночь в юрте
  • Завтраки и 1 обед, питьевая вода
  • Все переезды по программе (внедорожник, микроавтобус)
  • Экскурсионное сопровождение, услуги гида
  • Входные билеты на все объекты по программе
Что не входит в цену
  • Международные билеты до Нукуса и обратно из Самарканда в ваш город
  • Остальное питание
  • Повышение категории отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нукус, в первой половине дня (точное место и время по договорённости)
Завершение: Самарканд, к удобному вам времени (можно добавить экскурсию в последний день или улететь утром)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваш гид в Самарканде
Привет, меня зовут Тимур. Гид-экскурсовод с опытом работы более 3 лет. Меня назвали в честь великого завоевателя Тамерлана и с детства привили любовь и интерес к истории своей родины и
жизни знаменитого предка. Своими знаниями я готов поделиться с вами во время наших увлекательных экскурсий и туров по Узбекистану! С радостью стану вашим проводником по родной стране и сделаю всё, чтобы у вас остались о ней самые лучшие воспоминания.

Задать вопрос

