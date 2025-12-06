Тур начнётся в Нукусе — отсюда вы отправитесь в сторону Муйнака, где увидите Кладбище кораблей — напоминание о временах, когда море ещё плескалось у берегов этого города. Далее дорога приведёт на плато Устюрт, к каньонам, возвышающимся над пустынным ландшафтом. По пути вы встретите древние могильники кочевников, хранящие следы давно ушедших цивилизаций.

В завершение дня состоится прогулка по побережью исчезающего Аральского моря — бескрайней равнине, где некогда было дно. Вас ждут ужин в полевых условиях, отдых и ночь под звёздным небом — в полной тишине, среди песков и солончаков.