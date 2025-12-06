Для этого отправимся в пустыню и к побережью
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Программу можно изменить по вашим пожеланиям и продлить. Также за доплату можно разместиться в отеле повышенной комфортности.
Программа тура по дням
Нукус, Муйнак, плато Устюрт и побережье Аральского моря
Тур начнётся в Нукусе — отсюда вы отправитесь в сторону Муйнака, где увидите Кладбище кораблей — напоминание о временах, когда море ещё плескалось у берегов этого города. Далее дорога приведёт на плато Устюрт, к каньонам, возвышающимся над пустынным ландшафтом. По пути вы встретите древние могильники кочевников, хранящие следы давно ушедших цивилизаций.
В завершение дня состоится прогулка по побережью исчезающего Аральского моря — бескрайней равнине, где некогда было дно. Вас ждут ужин в полевых условиях, отдых и ночь под звёздным небом — в полной тишине, среди песков и солончаков.
Природный оазис, назад в прошлое и руины древнего поселения
Утром вы встретите восход над Аралом, после чего начнётся путь к небольшому городку газовиков, где сохранился старый маяк — ориентир для кораблей, которые больше не приходят. Далее посетим озеро Судочье — природный оазис со множеством птиц. Это место контрастов: вода, зелень, жизнь среди выжженной земли.
Затем маршрут приведёт к некрополю Миздакхан, который относится к зороастрийской культуре. Этот мемориальный комплекс хранит в себе погребальные традиции разных эпох. Завершением дня станет прогулка по городищу Гяур-Кала — руинам древнего поселения, откуда открываются виды на пустыню.
Знакомство с Хивой
Сегодня прибудем в Хиву — один из самых самобытных городов Узбекистана. Здесь вы прогуляетесь по Ичан-Кала — старинной крепости, включённой в список ЮНЕСКО. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранились минареты, медресе, резные ворота, узкие улицы и традиционная архитектура, создающая атмосферу средневекового Востока.
Здравствуй, Бухара
Путешествие продолжится в Бухаре — городе с историей более 2500 лет. Вы окажетесь в лабиринте купольных базаров, мечетей и дворцов, где сохранились ремесленные традиции, гостеприимство и аутентичность. Бухара славится своей душевной атмосферой — город будто застыл во времени, оставшись верным своим корням.
Продолжение знакомства с Бухарой
Сегодня вы посетите суфийский мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди, место паломничества и духовной силы. Далее — дворцы бухарских эмиров с их резными порталами, тенистыми дворами и богато украшенными залами. Завершит день посещение мавзолея Саманидов — одного из древнейших мусульманских сооружений Средней Азии, построенного в 9 веке и выполненного из кирпича с изящным орнаментом.
Главное в Самарканде
Сегодня вы окажетесь в Самарканде — городе, чьё имя стало символом восточной роскоши. Здесь вы узнаете о судьбе Амира Темура, выдающегося полководца 14 века, и его влиянии на культурное развитие региона. Главной точкой маршрута станет площадь Регистан с её медресе, украшающими центр города. Также вы увидите основные архитектурные памятники Самарканда, в том числе мавзолеи, мечети и старинные улицы.
Завершение или продолжение тура
Заключительный день пройдёт в Самарканде. По желанию можно продолжить экскурсионную программу по городу либо выбрать вылет в ваш город или отправиться в другой регион Узбекистана, если тур будет продлён. Возможности обсуждаются при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 3* и 1 ночь в юрте
- Завтраки и 1 обед, питьевая вода
- Все переезды по программе (внедорожник, микроавтобус)
- Экскурсионное сопровождение, услуги гида
- Входные билеты на все объекты по программе
Что не входит в цену
- Международные билеты до Нукуса и обратно из Самарканда в ваш город
- Остальное питание
- Повышение категории отеля