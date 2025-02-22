Перед вами предстанут величественные крепости и древние святыни, атмосферные улочки и шумные ряды восточных
Описание тура
Организационные детали
Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.
Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.
Отели, указанные в программе, могут отличаться в зависимости от наличия мест.
Условия отмены:
За 7 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — без штрафа.
За 6-5 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 50% от стоимости тура.
За 4-3 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 75% от стоимости тура.
За 2-0 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 100% от стоимости тура.
Проживание. Будем жить в отелях 3*: Arba в Самарканде, Rangrez в Бухаре и Shokhjakhon в Хиве (или аналогичных по уровню комфорта местах), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com, tripadvisor.ru и hotel-arba.com
Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины самостоятельно.
Транспорт. Для групп из 1-2 человек — седан; для групп 4-7 человек — минивэн; для групп 8-30 — микроавтобус. Весь транспорт с кондиционером.
Дети. Участие возможно с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Самарканда и отвезём в отель, заселение с 14:00. Сегодня не запланировано экскурсий, вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть в номере.
Прогулка по Самарканду: мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория Улугбека
Позавтракаем и начнём знакомиться с этим удивительным городом, напоминающим музей под открытым небом. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир и побываете на площади Регистан, где расположены сразу несколько величественных сооружений: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Полюбуемся мечетью Биби-Ханум, одной из самых больших в Средней Азии, а ещё пройдёмся по комплексу мавзолеев Шахи-Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами, где хоронили знатных особ.
Ещё сегодня побываем в обсерватории Улугбека 15 века. Здесь сохранился секстант — инструмент для астрономических измерений. Обязательно заглянем на шумный восточный базар Сиаб, чтобы насладиться атмосферой, купить сладости и сувениры.
Мастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности Бухары
После завтрака поедем в Гиждуван. Расстояние — 280 км, время в пути — 5 часов. По прибытии пойдём в гости к семье потомственных керамистов Нарзуллаевых, бережно хранящих традиции местной гончарной школы. Вы наблюдаете за тем, как мастера будут создавать невероятные изделия, обжигать и расписывать их.
Переедем в Бухару и заселимся в гостиницу. Затем отправимся на площадь Ляби-Хауз, на которой расположен живописный искусственный пруд. Вокруг водоёма выстроились медресе Кукельдаш, медресе Нодир-Диван-Беги, ханака и памятник Ходже Насреддину, герою восточного фольклора.
Погуляем по Торговым куполам, построенным ещё в 16 веке! Здесь можно найти подарки и сувениры на любой вкус и подивиться изделиями местных мастеров.
Мавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость Арк
Позавтракаем и начнём экскурсию по Бухаре. Вы увидите мавзолей Саманидов и мавзолей Чашма-Аюб, полюбуетесь мечетью Боло-Хауз и узнаете, почему святыню прозвали «мечетью 40 столбов», хотя в декоре колонн всего 20.
Посетим крепость Арк — настоящий средневековый город в городе. За стенами цитадели раньше находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний. Затем осмотрим минарет и мечеть Калян, а также медресе Мири-Араб. Покажем медресе Улугбека и Абдулазиз-хана и Кош-медресе.
Отправимся за пределы города, к мавзолею Бахауддина Накшбанда 15 века. Ещё посетим резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Особенность дворца в сочетании восточных и европейских традиций, умело сплетённых архитекторами в единый ансамбль.
Вернёмся в отель. Вечером у вас будет свободное время.
Переезд в Хиву
После завтрака отправимся в Хиву. Расстояние 440 км, время в дороге — около 8 часов. Ехать будем через пустыню Кызылкум, любуясь рекой Амударьей и бескрайними песчаными дюнами. По прибытии заселимся в гостиницу и отдохнём.
Комплекс Ичан-Кала
Позавтракаем и начнём экскурсию по городу с комплекса Ичан-Кала — внутреннего города, спрятанного за мощными крепостными стенами. Здесь находится цитадель Куня-Арк, резиденция последнего хивинского хана, минарет Ислам-ходжа, медресе Мухаммада Амин-хана и Мухаммада Рахим-хана II, Джума-мечеть и другие памятники истории. Вы увидите медресе Ширгази-хана и мавзолей Саида Аллауддина, минарет Мурад Тура и комплекс Пахлаван Махмуда — местного поэта и философа. Осмотрите Ак-Мечеть, бани Анушахана, караван-сарай Аллакули-хана и дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в 19 веке.
Отъезд
После завтрака выселимся и отвезём вас в аэропорт Ургенча.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$610
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт (групповой)
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Самарканда и обратно из Бухары
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Доплата за индивидуальный трансфер (на седане - $25 за машину в одну сторону на минивэне - $35 за машину в одну сторону)
- Доплата за 1-местное размещение - $100
- Дополнительная ночь в отеле: $55 (1-местный номер), $70 (2-местный)
- Сборы за фото - и видеосъёмку в музеях, где это необходимо
- Медицинская страховка
- Стоимость тура в даты с ноября по декабрь - $560