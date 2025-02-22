Приглашаем в большое путешествие по «Золотому треугольнику» Узбекистана: за один тур осмотрим достопримечательности Самарканда, Бухары и Хивы.Перед вами предстанут величественные крепости и древние святыни, атмосферные улочки и шумные ряды восточных

базаров, где отовсюду доносятся вкусные ароматы пряностей и специй. Вы познакомитесь с историей удивительной страны, осмотрите обсерваторию, в которой велись наблюдения за небом ещё в 15 веке, и сможете купить сувениры на рынке, где торговля велась ещё в 16 веке. А ещё посетите роскошный дворец последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.

Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.

Отели, указанные в программе, могут отличаться в зависимости от наличия мест.

Условия отмены:

За 7 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — без штрафа.

За 6-5 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 50% от стоимости тура.

За 4-3 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 75% от стоимости тура.

За 2-0 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 100% от стоимости тура.