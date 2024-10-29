Площадь Регистан – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «Площадь Регистан» в Самарканде на русском языке, цены от $440, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
На машине
скидка
10%
5 дней
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса
29 окт в 10:00
5 ноя в 10:00
1600$1 440 за человека
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
На автобусе
4 дня
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню
Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта -...
30 дек в 16:00
3 янв в 16:00
$990 за человека
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
На машине
5 дней
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
Побродить по восточному базару, побывать в древней обсерватории и посетить резиденцию эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, точное время встречи зависит ...
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$440 за человека

Советы к посещению

Удобно начать прогулку с памятника Амиру Тимуру. Сделать передышку на «Университетском бульваре»а. Неподалеку расположен мавзолей Ак-Сарай и Рухабад. Мавзолей Гур Эми стоит посещать с экскурсоводом. Гид предоставит полную историческую информацию об Амире Темуре, как ярком представителе династии Тимуридов. Цена определяется программой прогулки и ее длительностью. Индивидуальные прогулки по Регистану позволят понять секрет узорных настенных узоров и сделать немало интересных фотографий. Любителям сувениров понравится изобилие лавок и магазинов во дворах медресе. Пешеходный путь, ведущий по улице, названной в честь первого президента Республики, к остальным достопримечательностям, заполнен магазинами с сувенирами. Здесь можно сходить в кафе и попробовать гастрономические изыски

Немного истории

Местные жители рассказывают легенду, связанную с местом Регистан. До прихода сюда русского войска здесь было принято проводить показательные массовые казни. Этот период продолжался с 15-го до 19-го века. Отсюда название «посыпанная песком», так как следы кровавых действий посыпали песчаным слоем. В остальное время на площади оглашались правительственные указы, и собиралось множество людей на разные мероприятия. Великолепие архитектурных исторических памятников обозначилось в разные времена. Их ценность отмечена внесением в списки Юнеско. Сохранились здания и 15-го столетия и 17-го

Местные экскурсоводы

Посетите официальный сайт-поисковик с предложениями экскурсоводов. Есть выбор из целого списка и удобной дате посещения Самарканда. Предварительно рекомендуется ознакомиться с описанием, а также отзывами побывавших здесь туристов. На интересующие вопросы ответит гид и красочные фотографии

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Площадь Регистан»

Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
  2. По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
  3. 2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сиабский Базар
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Регистан
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в октябре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Площадь Регистан" можно забронировать 3 тура от 440 до 1 440 со скидкой до 10%.
Подобрать дату и купить тур в Самарканд можно, ознакомившись с представленными далее предложениями. В 2024 году есть немало интересных предложений по недорогой стоимости от гидов по посещению площади Регистан. Здесь же представлены отзывы путешественников относительно пешеходных прогулок, поездок на машинах, индивидуальных осмотрах достопримечательностей
ХорошоТам