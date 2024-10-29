Советы к посещению Удобно начать прогулку с памятника Амиру Тимуру. Сделать передышку на «Университетском бульваре»а. Неподалеку расположен мавзолей Ак-Сарай и Рухабад. Мавзолей Гур Эми стоит посещать с экскурсоводом. Гид предоставит полную историческую информацию об Амире Темуре, как ярком представителе династии Тимуридов. Цена определяется программой прогулки и ее длительностью. Индивидуальные прогулки по Регистану позволят понять секрет узорных настенных узоров и сделать немало интересных фотографий. Любителям сувениров понравится изобилие лавок и магазинов во дворах медресе. Пешеходный путь, ведущий по улице, названной в честь первого президента Республики, к остальным достопримечательностям, заполнен магазинами с сувенирами. Здесь можно сходить в кафе и попробовать гастрономические изыски

Немного истории Местные жители рассказывают легенду, связанную с местом Регистан. До прихода сюда русского войска здесь было принято проводить показательные массовые казни. Этот период продолжался с 15-го до 19-го века. Отсюда название «посыпанная песком», так как следы кровавых действий посыпали песчаным слоем. В остальное время на площади оглашались правительственные указы, и собиралось множество людей на разные мероприятия. Великолепие архитектурных исторических памятников обозначилось в разные времена. Их ценность отмечена внесением в списки Юнеско. Сохранились здания и 15-го столетия и 17-го