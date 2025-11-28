Мы организуем для вас не просто трансфер, мы станем вашими друзьями в Узбекистане, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы.
Мы можем встретить вас в аэропорту, будем сопровождать по городу во время экскурсии, с комфортом доставим в отель и поможем вам провести незабываемое время в Узбекистане!
Описание трансферПосещение древнего Самарканда • Мавзолей Гур-Эмир — великая царская усыпальница, где похоронен Тамерлан со своими потомками и духовным наставником.
- Площадь Регистан — туда ведут все дороги Самарканда. Здесь высокие минареты и средневековые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
- Мечеть Биби-Ханым — самая большая мечеть XV века во всей Центральной Азии, за строительством которой следила любимая жена Тамерлана. Вы узнаете об особенностях её возведения и осмотрите снаружи.
- Комплекс Шахи-Зинда с резными мозаиками и голубыми куполами. Вы погрузитесь в атмосферу средневековья и узнаете, какую роль это место играет в религиозной и культурной жизни города. Сосчитаете все оттенки синего в некрополе и увидите, как искусные мастера создают ковры по старинным технологиям.
- Обсерватория Улугбека— памятник культуры, построенный в XV веке. Гастрономический колорит города По пути можем попробовать на вкус местный фаст-фуд — Джизакскою самсу, которой нет равных по всей средней Азии. Вас также ждёт обед в аутентичной чайхане. Вы попробуете главное блюдо узбекского народа — ароматный Самаркандский плов, и узнаете рецепт его приготовления. Параллельно мы сделаем колоритные фотографии, которые пополнят вашу семейную коллекцию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Тамерлана
- Регистан
- Соборная мечеть Биби-Ханым
- Старые махалли с узкими улицами
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение по городу
Что не входит в цену
- Входные билеты: Гур-Эмир - $4, Регистан - $5, Шахи-Зинда - $4
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По вашему адресу
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
