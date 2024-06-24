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и приехать в горы. Поэтому мы ехали не спеша. По дороге он нам рассказывал много интересного о стране. Мне было приятно узнать, что страна, в которой я родилась и выросла, но уехала 25 лет назад, живёт и процветает. Равшан по моей просьбе остановился в горах для покупки мёда, а на обратном пути остановился рядом с клубничным полем и купил свежую ягоду недорого. Спасибо ему огромное!!! Также мы немного изменили план, так как захотели с мужем проехать на канатке открытого типа, а не на новой, но закрытой. Хотя и на закрытой мы тоже прокатились, но по плану и вторая должна была быть закрытая. В общем, нам понравилось, что вся экскурсия была полностью под наши запросы и "хотелки". Уже в городе мы заехали ещё на рынок и купили изюм и специи тоже с Равшаном. Всё было великолепно! Организатор Зарина потом ещё написала, чтобы узнать, всё ли нам понравилось. Да, всё понравилось! Настоятельно рекомендую!