Экскурсии выходного дня в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ташкенте на русском языке, цены от €120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
36 отзывов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 июля в 07:30
155140 за человека
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
238 отзывов
Популярное предложение
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
120 за всё до 4 чел.
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
135 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Большое спасибо за интересную поездку. Наш экскурсовод Джалол очень интересный рассказчик. Комфортабельный автобус. Были учтены все наши пожелания. У нас остались очень яркие позитивные впечатления от поездки. Рекомендуем!:)
  • И
    Ирина
    23 июня 2024
    Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
    Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию! Отправиться из Ташкента в Самарканд я
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    приняла решение накануне вечером предыдущего дня. Ребята оперативно нашли для меня билеты, организовали индивидуальный тур, сделали всё для меня максимально удобно! Парвиз встретил меня на вокзале, знакомство с Самаркандом началось с обеда местным вкусным пловом, подкрепившись мы отправились на встречу восточной сказке! Посмотрели местные достопримечательности, Парвиз давал мне время для того, чтобы прочувствовать местную атмосферу, я гуляла, пила вкусный кофе, рассматривая детали всей этой восточной красоты! Парвиз - замечательный гид, столько новой информации я узнала, было очень интересно! А ещё он - отличный фотограф, сделал мне много памятных фотографий об этом красивом дне! От всей души хочется сказать спасибо!

    Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию!Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию!Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию!
  • М
    Маритта
    19 июня 2024
    Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
    Это была замечательная поездка в горы! Гид и водитель Равшан сразу сказал, что у нас нет цели пролететь всё быстро
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    и приехать в горы. Поэтому мы ехали не спеша. По дороге он нам рассказывал много интересного о стране. Мне было приятно узнать, что страна, в которой я родилась и выросла, но уехала 25 лет назад, живёт и процветает. Равшан по моей просьбе остановился в горах для покупки мёда, а на обратном пути остановился рядом с клубничным полем и купил свежую ягоду недорого. Спасибо ему огромное!!! Также мы немного изменили план, так как захотели с мужем проехать на канатке открытого типа, а не на новой, но закрытой. Хотя и на закрытой мы тоже прокатились, но по плану и вторая должна была быть закрытая. В общем, нам понравилось, что вся экскурсия была полностью под наши запросы и "хотелки". Уже в городе мы заехали ещё на рынок и купили изюм и специи тоже с Равшаном. Всё было великолепно! Организатор Зарина потом ещё написала, чтобы узнать, всё ли нам понравилось. Да, всё понравилось! Настоятельно рекомендую!

  • Е
    Елизавета
    13 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Красивый маршрут, рекомендую всем однозначно! Джалол интеллигентный, грамотный экскурсовод, все подскажет, если нужно поторгуется! Дай вам бог всего хорошего!
  • В
    Вера
    10 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Экскурсия прошла великолепно. Гиду Сакену отдельное огромное спасибо!! Он с вниманием и пониманием провел экскурсию, ни разу не подгонял, с юмором преподносил информацию! Это был лучший день в Ташкенте!!
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
    Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
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    предугадывалось и выполнялось тот же час) до граммотной исторически насыщенной экскурсионной программы. Рекомендую искушенным и опытным туристам, Вы получите небывалый эстетический и культурный восторг. Гид -профессионал своего дела, образованный и воспитанный, мое уважение и восхищение.

  • Т
    Тимофей
    19 мая 2024
    Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
    Добрый день. Приобрели поездку в горы 4в1 и не пожалели об этом! Это была одна из самых лучших наших поездок!
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    Хабиб наш экскурсовод мастер своего дела и отличный человек! Выражаем нашу благодарность ему и всей вашей команде, желаем вам процветания и достижений поставленных целей!

  • А
    Александ
    16 мая 2024
    Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
    Супер экскурсия! очень рекомендую (прям обязательно надо ехать - Ташкент не так красив и интересен как горы)))! Очень красивые места
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    (всех нет смысла и возможности перечислить-они в программе)), виды, маршрут продуман. Понравилось и мне и сыну и жене. и рекомендую соединить по возможности с поездкой на винодельню, особенно для тех, кто интересуется вопросам. Ну и там просто интересно погулять и послушать про процесс. Тоже брали у этого же организатора (кстати Зарина, прекрасный организатор и очень внимательна к оим клиентам)

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На выходные»

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  1. Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
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  3. Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
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  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 140 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 331 ⭐ отзыв, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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