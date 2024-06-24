1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 июля в 07:30
155€140 за человека
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€135 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку. Наш экскурсовод Джалол очень интересный рассказчик. Комфортабельный автобус. Были учтены все наши пожелания. У нас остались очень яркие позитивные впечатления от поездки. Рекомендуем!:)
- ИИрина23 июня 2024Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию! Отправиться из Ташкента в Самарканд я
- ММаритта19 июня 2024Это была замечательная поездка в горы! Гид и водитель Равшан сразу сказал, что у нас нет цели пролететь всё быстро
- ЕЕлизавета13 июня 2024Красивый маршрут, рекомендую всем однозначно! Джалол интеллигентный, грамотный экскурсовод, все подскажет, если нужно поторгуется! Дай вам бог всего хорошего!
- ВВера10 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Гиду Сакену отдельное огромное спасибо!! Он с вниманием и пониманием провел экскурсию, ни разу не подгонял, с юмором преподносил информацию! Это был лучший день в Ташкенте!!
- ООксана4 июня 2024Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
- ТТимофей19 мая 2024Добрый день. Приобрели поездку в горы 4в1 и не пожалели об этом! Это была одна из самых лучших наших поездок!
- ААлександ16 мая 2024Супер экскурсия! очень рекомендую (прям обязательно надо ехать - Ташкент не так красив и интересен как горы)))! Очень красивые места
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На выходные»
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