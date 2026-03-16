Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурными особенностями этого древнего города, начиная с его основания в древности и до современных достижений.
Вы сможете погрузиться в удивительную атмосферу древнего Самарканда, узнать его историю, традиции и культуру, а также насладиться красотой его архитектуры и искусства.
Описание экскурсииУважаемые гости Ташкента! Предлагаю вам комбинированную экскурсию по Ташкенту — пешеходную и автомобильную, которая позволит комфортно познакомиться с главными достопримечательностями столицы. Во время экскурсии вы посетите в Ташкенте; 🇺🇿✨ 📍 Монумент «Мужество» 📍 Хасти-Имам — духовное сердце города 📍 Старый город 📍 Чорсу — легендарный восточный базар 📍 Дворец князя Романова 📍 Площадь Независимости 📍 Монумент «Скорбящая мать» 📍 Ташкентский метрополитен — один из самых красивых в мире Завершится экскурсия посещением "Беш Казан" — знаменитого Центра плова, где ее готовять огромных казанов. 2. Экскурсия в горы Тянь-Шань. Приглашаем вас очень красивую экскурсию в горы Тянь-Шань. Во время поездки вы посетите:
- Амирсай зона отдыха —фуникулеры подымаетесь 2290 метро от уровни моря современный горный курорт и зона отдыха с прекрасными панорамами.
- Чарвакское водохранилище — живописное горное озеро с бирюзовой водой.
- Чинаркент — место, где растут древние деревья чинар и находятся древние петроглифы, созданные ещё до нашей эры. Продолжительность: 5–6 часов. Идеальная экскурсия для знакомства с природой гор рядом с Ташкентом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель Узбекистан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
