Всё, что нельзя пропустить в Самарканде Самарканд — огромный живой организм и музей под открытым небом. Вы убедитесь в этом, посетив его ключевые достопримечательности:

Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.

Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.

Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.

Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.

Сиабский базар с сухофруктами и восточными лакомствами, от которых глаза разбегаются, и хочется попробовать абсолютно все: нават, парварда, арахис в сахаре, разноцветный кишмиш (сушеный виноград без косточек), изюм (тот же сушеный виноград, только с косточками), курага, орешки в кураге, миндаль, фундук, фисташки, соленые абрикосовые косточки… Важная информация:.

