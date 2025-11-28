Окунуться в колорит Востока и изучить наследие одного из древнейших городов мира! Зеркало мира, Жемчужина Востока, Сад души — все это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас удобно и быстро добраться сюда из Ташкента на популярном поезде «Шарк». Билеты на него уже включены в стоимость экскурсии.
Описание экскурсии
Всё, что нельзя пропустить в Самарканде Самарканд — огромный живой организм и музей под открытым небом. Вы убедитесь в этом, посетив его ключевые достопримечательности:
- Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.
- Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.
- Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.
- Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.
Сиабский базар с сухофруктами и восточными лакомствами, от которых глаза разбегаются, и хочется попробовать абсолютно все: нават, парварда, арахис в сахаре, разноцветный кишмиш (сушеный виноград без косточек), изюм (тот же сушеный виноград, только с косточками), курага, орешки в кураге, миндаль, фундук, фисташки, соленые абрикосовые косточки… Важная информация:.
- Для бронирования билетов на поезд необходима предоплата и ваши паспортные данные.
- За ж/д билеты вносится предоплата организатору в размере 35%.
- При отмене экскурсии предоплата за ж/д билеты не возвращается.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Самарканд
- Мавзолей Гур-Эмир
- Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Мавзолей Шахи Зинда
- Сиабский базар
Что включено
- Услуги гида
- Ж/д билеты на поезд
Что не входит в цену
- Входные билеты ~30$/чел.
- Питание
- Проживание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир, Достопримечательность · Самарканд, улица Аксарай, 1
Завершение: Некрополь Шахи-Зинда, г. Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Для бронирования билетов на поезд необходима предоплата и ваши паспортные данные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
