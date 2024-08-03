Приглашаем вас на однодневную экскурсию в древнюю столицу Самарканд, где вы посетите мавзолей Тамерлана, комплекс Шахи Зинда, соборную мечеть Биби-ханым и главную площадь Регистан. Прогуляйтесь по историческим улочкам и попробуйте настоящий самаркандский плов. Вечером вас с комфортом вернут в Ташкент.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
По следам Тамерлана и вкуснейший пловЗеркало мира, Жемчужина Востока, Сад души — все это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас удобно и быстро добраться сюда из Ташкента и за день объехать главные памятники древней столицы. Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите соборную мечеть Биби-ханым и главную площадь Регистан,прогуляетесь по улочках,а ближе к обеду отведаете настоящий самаркандский плов. Вечером так же с комфортом вернетесь в Ташкент. Что вас ждет:• Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.
- Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.
- Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.
- Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.
• Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения. Важная информация:
- В Самарканд и обратно мы доберемся на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость).
- В городе нас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.
- Иногда билеты на скоростной поезд «Афросияб» разбираются очень быстро. Лучше покупать их за месяц до поездки. Если билетов не будет, вы сможете отменить экскурсию или поехать на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы.
Ежедневно по расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абрамовский бульвар
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-ханым
- Мечеть Хазрат-Хызр
- Комплекс Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги профессионального гида по Самарканду
- Автомобиль марки BYD hybrid DMi и трансфер
- Билеты на скоростной поезд Afrosiab или Sharq
- Сказочные фото, которые я обычно делаю на свой IPhone 13 Pro Max и отправляю после окончания программы на ваш мессенджер
Что не входит в цену
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 15$ на человека
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самаркандский ж/д вокзал https://maps. app. goo. gl/8
Завершение: Самаркандский ж/д вокзал https://maps. app. goo. gl/87k6UAL8XHn41Jaa9?g-st=in
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Как проходит экскурсия
- Сбор на Северном вокзале, далее на скоростном поезде в 07:28 «Афросияб» едем в Самарканд (прибытие в 09:42), где нас встретит гид
- В 17 часов нас ждет обратный трансфер на вокзал и возвращение в Ташкент на скоростном поезде в 19:16
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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