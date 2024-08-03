По следам Тамерлана и вкуснейший плов

Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.

Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.

Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.

• Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения. Важная информация:

В Самарканд и обратно мы доберемся на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость).

В городе нас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.

Иногда билеты на скоростной поезд «Афросияб» разбираются очень быстро. Лучше покупать их за месяц до поездки. Если билетов не будет, вы сможете отменить экскурсию или поехать на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше).

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы.

Зеркало мира, Жемчужина Востока, Сад души — все это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас удобно и быстро добраться сюда из Ташкента и за день объехать главные памятники древней столицы. Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите соборную мечеть Биби-ханым и главную площадь Регистан,прогуляетесь по улочках,а ближе к обеду отведаете настоящий самаркандский плов. Вечером так же с комфортом вернетесь в Ташкент. Что вас ждет:• Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.