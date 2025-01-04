Однодневное путешествие идеально подходит для искушённых путешественников, кто ценит своё время и хочет максимально раскрыть Бухару за один день.
Описание экскурсииИз Ташкента в Бухару мы долетим всего лишь за полтора часа, и у нас будет полно времени, чтобы неспешно осмотреть и раскрыть все основные красоты таинственной Бухары с её тысячелетними тайнами и древней историей. Незабываемая национальная кухня, гостеприимный народ, интересные национальные традиции надолго останутся в вашем сердце после посещения Бухары. Мы гарантируем скорость, комфорт и удобство. В Бухару мы долетим на самолёте, по прилёту вас встретит гид и будет сопровождать по всему маршруту, а обратно в Ташкент поедем на скоростных поездах. Что нас ждёт?
- Комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори и всем известный памятник Ходже Насреддину.
- Ансамбль Пои-Калон, центральный архитектурный ансамбль Бухары, состоящий из минарета и мечети Калон, медресе Мир-Араб.
- Тим Абдуллахана, традиционный крытый базар, Медресе Абдуллазизхана, грандиозный архитектурный ансамбль.
- Медресе Улугбека, старейшее медресе архитектурного ансамбля площади Регистан.
- Посещение знаменитых торговых куполов Бухары: Токи Сараффон, Токи Тельпакфурушон, Токи Заргарон, – которые были когда-то центром торговли шелками, ювелирными изделиями и обмена денег.
Ответы на вопросы
Что включено
- Авиабилет Ташкент - Бухара
- Билет на поезд Бухара - Ташкент
- Трансфер на автомобиле
Что не входит в цену
- Входные билеты в достопримечательности: $15/чел.
- Другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара, аэропорт
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: В 07:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
