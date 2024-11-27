10 часов
Индивидуальная
Из Ташкента в Коканд - на самолёте или поезде
За один день познакомиться с древним городом, стоявшим на Великом шёлковом пути
Начало: В аэропорту или на ж/д вокзале Коканда
«Время в пути в одну сторону на самолёте — 1 час, на поезде — 4 часа»
Завтра в 11:30
28 ноя в 11:30
$180 за человека
9 часов
Индивидуальная
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: Аэропорт или вокзал Хивы
Завтра в 05:30
28 ноя в 09:30
$203 за человека
8 часов
Индивидуальная
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Начало: Аэропорт Ташкента
«Приглашаем Вас отправиться в путешествие на самолете, прикоснуться к истории древнего Хорезма и рассмотреть архитектуру самобытного «города-музея»»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Полеты на самолетах»
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