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1 чел. По популярности Полеты на самолетах На поезде 10 часов Индивидуальная Из Ташкента в Коканд - на самолёте или поезде За один день познакомиться с древним городом, стоявшим на Великом шёлковом пути Начало: В аэропорту или на ж/д вокзале Коканда «Время в пути в одну сторону на самолёте — 1 час, на поезде — 4 часа» $ 180 за человека Полеты на самолетах 9 часов Индивидуальная Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком Начало: Аэропорт или вокзал Хивы $ 203 за человека Пешая Полеты на самолетах 8 часов Индивидуальная В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента Начало: Аэропорт Ташкента «Приглашаем Вас отправиться в путешествие на самолете, прикоснуться к истории древнего Хорезма и рассмотреть архитектуру самобытного «города-музея»» Расписание: По договоренности $ 250 за человека Другие экскурсии Ташкента

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Полеты на самолетах»

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